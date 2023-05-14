Chi Pu hát 'See tình' đạt điểm cao nhất trong Show truyền hình Trung Quốc

Vì là một ca khúc Việt Nam nên Chi Pu có nhiều lợi thế hơn khi hát bằng tiếng Việt, ba thành viên còn lại của nhóm hát tiếng Trung Quốc. Bốn người đẹp được khán giả và các thí sinh cổ vũ liên tục. Tiết mục ghi điểm ở bối cảnh đầu tư, hoành tráng, các thành viên có ngoại hình sáng sân khấu, kết hợp vũ đạo dưới nước khá đẹp mắt.

Sau tập 1 “Đạp gió” gây ấn tượng mạnh với màn "xé váy" trong phần trình diễn ca khúc "Đóa hoa hồng", Chi Pu tiếp tục gây sốc tại tập 2 với "See Tình" của Hoàng Thùy Linh, nổi đình đám tại thị trường âm nhạc Trung Quốc. Trong vòng công diễn, Chi Pu cùng đội với Ella, Ngô Thiến và Trương Gia Nghê phối hợp thể hiện bài hát, thành công đạt vị trí cao nhất tập này.

Là người đứng đầu với số điểm cao nhất sau phần trình diễn cá nhân, Ella trở thành đội trưởng và có quyền lựa chọn đầu tiên. Cô bày tỏ sự yêu mến với See tình và quyết định lựa chọn bài hát này. Sau đó, thành viên nhóm nhạc nữ huyền thoại S.H.E gọi tên Chi Pu với mong muốn có được đàn em trong đội.

Đội 4 người biểu diễn ca khúc See tình bằng cả tiếng Trung và Việt. Tiết mục ghi điểm ở bối cảnh đầu tư, hoành tráng, các thành viên có ngoại hình sáng sân khấu, kết hợp vũ đạo dưới nước khá đẹp mắt.

Đáng chú ý, Chi Pu thậm chí còn được giao nhiệm vụ thể hiện một đoạn high note (hát cao trào) ở cuối ca khúc. Phần thể hiện này của nữ ca sĩ khiến cho các thí sinh trong cuộc thi, đặc biệt là Amber phải trầm trồ.

Chi Pu thể hiện hight note trong phần trình diễn cùng các thành viên.

Khi thấy Chi Pu về đội Ella, Amber tỏ ra tiếc nuối vì thành viên f(x) cũng muốn mời giọng ca Đóa hoa hồng vào đội. Trước phản ứng của Amber, Chi Pu liền an ủi: "Thật lòng rất muốn về team Amber, nhưng Chi nghĩ mình có thể hỗ trợ mọi người với một ca khúc tiếng Việt để cùng nhau trình diễn tốt nhất". Ella cũng cho rằng Chi Pu nên về team để hướng dẫn tiếng Việt cho cả nhóm.

Với vòng công diễn này, kết quả được quyết định bởi bình chọn của khán giả tại trường quay. Kết quả chung cuộc, đội của Chi Pu đã xuất sắc giành được 853 phiếu bầu, trở thành team có nhiều phiếu nhất tại vòng công diễn đầu tiên của Đạp gió mùa 4. Cả 4 thành viên trong đội giành tấm vé vào thẳng vòng tiếp theo mà không cần xét loại theo số phiếu cá nhân. Chi Pu xúc động khi nhận được kết quả này.

Ở tập đầu tiên, Chi Pu biểu diễn ca khúc Đóa hoa hồng. Giọng hát của cô vẫn yếu, mỏng và còn nhiều nhược điểm. Tuy nhiên, giọng ca duy nhất người Việt trong Đạp gió 2023 đã gây bất ngờ với ngoại hình sáng, thần thái, vũ đạo tốt và đặc biệt màn xé váy khá ấn tượng. Cô xếp thứ 8 trong tổng số 33 thí sinh sau màn trình diễn cá nhân.

Chi Pu khiến netizen Trung Quốc trầm trồ ở tập 1 "Đạp Gió" với ca Khúc Đóa hoa hồng.

Khán giả Trung Quốc dành phản hồi tích cực cho Chi Pu. Một blogger có hơn 4 triệu lượt theo dõi trên nền tảng mạng xã hội Trung Quốc có bài viết: “Tôi là fan sau sân khấu đầu tiên của nữ ca sĩ Việt Nam Chi Pu. Thiết kế sân khấu cũng rất đẹp mắt”.

Hầu hết khán giả dành cho Chi Pu lời khen về ngoại hình, thần thái biểu diễn. Trong khi đó, một số cho rằng cô nên cải thiện giọng hát.

Tờ Sina có bài viết cập nhật các hình ảnh của Chi Pu với tiêu đề: “Chi Pu mang một vẻ đẹp trong sáng. Tiết mục Đóa hoa hồng trên sân khấu Đạp gió 2023 khiến khán giả sáng mắt. Cô ấy thực sự tỏa sáng trên sân khấu”.

Chi Pu được khán giả Trung Quốc dành nhiều lời khen về nhan sắc và thần thái biểu diễn.

Ngoài ra, Chi Pu cũng đang có nhiều chủ đề để được khán giả thảo luận. Chẳng hạn việc cô được Thái Thiếu Phân dạy tiếng phổ thông Trung Quốc. Đáng nói, Thái Thiếu Phân nổi tiếng nói tiếng phổ thông không tốt. Do đó, việc cô dám dạy cho Chi Pu khiến khán giả hài hước, thích thú.

Ngoài ra, tương tác ăn ý, đáng yêu giữa Chi Pu và Amber cũng khiến fan của hai người tăng lên nhanh chóng.