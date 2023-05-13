Ở tuổi 30, Chi Pu sở hữu khối tài sản 'không phải dạng vừa', lột xác ngoạn mục với thân hình nóng bỏng, vạn người mê

Sao Việt 13/05/2023 10:39

Sau gần 15 năm vào showbiz, Chi Pu không chỉ sở hữu bất động sản và xế hộp hạng sang mà còn trở thành mỹ nhân nóng bỏng.

Bước chân vào showbiz với danh hiệu Top 20 của Miss Teen Vietnam 2009, Chi Pu dần khẳng định mình với vai trò người mẫu, diễn viên, ca sĩ. Những ngày qua, Chi Pu gây chú ý khi tham gia Đạp gió 2023 - chương trình truyền hình thực tế đình đám tại Trung Quốc. Nhiều khán giả khen ngợi sự trưởng thành và ngoại hình nổi bật của nữ diễn viên 9X.

Ở tuổi 30, Chi Pu sở hữu khối tài sản 'không phải dạng vừa', lột xác ngoạn mục với thân hình nóng bỏng, vạn người mê - Ảnh 1
Chi Pu gây chú ý khi tham gia Đạp gió 2023 - chương trình truyền hình thực tế đình đám tại Trung Quốc

Sau 15 năm làm nghề, Chi Pu có màn thay đổi ấn tượng về diện mạo. Bên cạnh đó, nhờ hoạt động đa lĩnh vực, từ ca hát cho đến đóng phim làm người mẫu quảng cáo và kinh doanh, cô còn sở hữu khối tài sản "khủng", xe sang, nhà tiền tỷ.

Khi bắt đầu vào showbiz, Chi Pu mới 16 tuổi. Thời điểm đó, cô ghi dấu ấn bởi vẻ trong sáng, nhí nhảnh nhưng khá "an toàn". Ngoại hình của cô dần thay đổi theo từng bước trưởng thành. Ở tuổi 30, nữ diễn viên được khen nhan sắc và thần thái đều chín muồi. 

Ở tuổi 30, Chi Pu sở hữu khối tài sản 'không phải dạng vừa', lột xác ngoạn mục với thân hình nóng bỏng, vạn người mê - Ảnh 2
Ở tuổi 30, nữ diễn viên được khen nhan sắc và thần thái đều chín muồi

15 năm trước, cô có vóc dáng thanh mảnh, nhỏ nhắn. Người đẹp gốc Hà Nội tự ti vì "số đo không chuẩn". Sau những nỗ lực cải thiện vóc dáng, giọng ca Đóa hoa hồng nay đã sở hữu đường cong gợi cảm. Để giữ dáng, Chi Pu tập nhiều môn như yoga, gym, chạy, bơi, cầu lông... Cô cũng ý thức về chế độ ăn uống, thay gạo trắng bằng gạo lứt, tăng cường rau xanh, giảm tinh bột. 

Ở tuổi 30, Chi Pu sở hữu khối tài sản 'không phải dạng vừa', lột xác ngoạn mục với thân hình nóng bỏng, vạn người mê - Ảnh 3
Thân hình nóng bỏng của Chi Pu ở tuổi 30
Ở tuổi 30, Chi Pu sở hữu khối tài sản 'không phải dạng vừa', lột xác ngoạn mục với thân hình nóng bỏng, vạn người mê - Ảnh 4
Cô cũng ý thức về chế độ ăn uống, thay gạo trắng bằng gạo lứt, tăng cường rau xanh, giảm tinh bột

Vào năm 2015, sau hơn 1 năm Nam tiến, Chi Pu đã tự tậu được ô tô riêng giá 2 tỷ đồng ở tuổi 22. Sau đó 3 năm, cô tiếp tục tậu thêm xế hộp mới đầy đủ tiện nghi để phục vụ cho công việc phải di chuyển nhiều. Không chỉ siêu xe, vào năm 2018, Chi Pu hé lộ căn hộ tự thưởng cho bản thân sau nhiều năm chăm chỉ làm việc. Căn hộ của cô nàng có giá 4 tỷ, nằm ở Quận 2, TP. Hồ Chí Minh. Ngoài ra, người đẹp này còn có căn nhà nằm trong con ngõ nhỏ tại phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Ở tuổi 30, Chi Pu sở hữu khối tài sản 'không phải dạng vừa', lột xác ngoạn mục với thân hình nóng bỏng, vạn người mê - Ảnh 5
Sau hơn 1 năm Nam tiến, Chi Pu đã tự tậu được ô tô riêng giá 2 tỷ đồng ở tuổi 22
Ở tuổi 30, Chi Pu sở hữu khối tài sản 'không phải dạng vừa', lột xác ngoạn mục với thân hình nóng bỏng, vạn người mê - Ảnh 6
Hiện cô nàng đang làm chủ của vài căn hộ cao cấp 

Bên cạnh nhà, siêu xe, bất động sản, Chi Pu có cả bộ sưu tập hàng hiệu không hề kém chị thua em. Cô sở hữu bộ sưu tập giày dép, túi xách, mỹ phẩm, phụ kiện thời trang... đắt đỏ từ những thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Song song đó, cô còn đang là chủ nhân của những thương hiệu thời trang, quần áo và đồ nội y của riêng mình. Khối tài sản này của Chi Pu thật khiến hội chị em phải chào thua.

Ở tuổi 30, Chi Pu sở hữu khối tài sản 'không phải dạng vừa', lột xác ngoạn mục với thân hình nóng bỏng, vạn người mê - Ảnh 7
Khối tài sản của Chi Pu thật khiến hội chị em phải chào thua
Ở tuổi 30, Chi Pu sở hữu khối tài sản 'không phải dạng vừa', lột xác ngoạn mục với thân hình nóng bỏng, vạn người mê - Ảnh 8
Cô sở hữu bộ sưu tập giày dép, túi xách, mỹ phẩm, phụ kiện thời trang... đắt đỏ từ những thương hiệu nổi tiếng trên thế giới

Đến năm 2021, Chi Pu tậu tiếp một căn hộ mới sang trọng và xa xỉ nằm ở quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Cơ ngơi này của cô có view đắt đỏ, ngắm nhìn được toàn cảnh trung tâm Sài Gòn. Nơi ở mới của Chi Pu còn có nhiều tiện ích hàng đầu như hồ bơi, thang máy riêng… và nằm trong top những bất động sản đắt đỏ nhất của thành phố Hồ Chí Minh. Giá trị ước tính của căn villa trên cao mà Chi Pu đăng có giá từ 40-100 tỷ. 

Ở tuổi 30, Chi Pu sở hữu khối tài sản 'không phải dạng vừa', lột xác ngoạn mục với thân hình nóng bỏng, vạn người mê - Ảnh 9
Cơ ngơi mới của cô có view đắt đỏ, ngắm nhìn được toàn cảnh trung tâm Sài Gòn. 

Chi Pu tên thật là Nguyễn Thùy Chi, đến từ Hà Nội, được biết đến sau khi vào top 20 cuộc thi Miss Teen Việt Nam năm 2009. Thời gian đầu, cô được gọi là hot girl, khá thành công với vai trò người mẫu ảnh.

Ở tuổi 30, Chi Pu sở hữu khối tài sản 'không phải dạng vừa', lột xác ngoạn mục với thân hình nóng bỏng, vạn người mê - Ảnh 10
Thời gian đầu, cô được gọi là hot girl, khá thành công với vai trò người mẫu ảnh

Từ năm 2017, Chi Pu lấn sân ca hát. Các sản phẩm âm nhạc của cô gây chú ý như: Anh ơi ở lại, Cung đàn vỡ đôi, Đóa hoa hồng, Từ hôm nay... Người đẹp cũng từng góp mặt trong các phim như: Thần tượng, Vệ sĩ Sài Gòn, Chị chị em em, Mười: Lời nguyền trở lại...

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