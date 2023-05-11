Chi Pu trong mắt truyền thông xứ Trung: Được ví như đỉnh lưu, sánh ngang Dương Mịch, Angela Baby

Chi Pu đang là cái tên hot trên mạng xã hội Trung Quốc sau tập 1 'Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng'.

Sau tập 1 “Đạp gió” lên sóng, Chi Pu gây ấn tượng mạnh với màn "xé váy" trong phần trình diễn ca khúc Đóa hoa hồng. Không chỉ nhận vô số lời khen về nhan sắc xinh đẹp và kết quả thứ hạng 8 trong tổng số 33 tiết mục, người đẹp ghi điểm mạnh mẽ với khán giả Trung Quốc và Việt Nam. Chi Pu xuất hiện xinh đẹp tại Show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2023 Ngay khi sân khấu Đóa hoa hồng được công chiếu, cả fan Việt lẫn Trung đều phải thừa nhận khả năng trình diễn của Chi Pu rất xuất sắc. Mặc dù giọng hát vẫn yếu và chênh phô nhưng không thể phủ nhận mỹ nhân Việt rất sáng sân khấu, biết cách lôi cuốn khán giả.

Màn trình diễn "Đóa hoa hồng' gây ấn tượng mạnh với khán giả Trung Quốc Trên mạng xã hội của Trung Quốc, netizen bàn luận và cho rằng Chi Pu giống với một số ngôi sao Cbiz. Theo đó, Chi Pu được so sánh với Thái Y Lâm, nữ ca sĩ nổi tiếng người Đài Loan. Tuy nhiên một số ý kiến khác lại khẳng định cô nàng rất giống với Angelababy hay Dương Mịch, nhan sắc thì có thừa, lượng fan đông đảo nhưng tài năng hạn chế. Chi Pu được ví như Angela Baby, Dương Mịch của Trung Quốc Chi Pu cũng được cho là có điểm tương đồng với Ngu Thư Hân vì tính cách vui vẻ, cởi mở, có khả năng khuấy động không khí và chăm chỉ tương tác với mọi người trong show. Dù là so sánh với ai thì cũng có thể thấy, Chi Pu đang rất được lòng fan xứ Trung.

Tại Việt Nam, độ nhận diện và nổi tiếng của Chi Pu là không phải bàn cãi. Từ khi còn đóng vai công chúa trong 5S Online đến khi lấn sân sang sự nghiệp ca hát, cái tên Chi Pu luôn giữ được độ "hot". Gần đây, việc Chi Pu xuất hiện trên chương trình giải trí nổi tiếng của Trung Quốc - Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 2023 đã thu hút sự chú ý lớn của người hâm mộ. Ngoài những lùm xùm trong quá khứ, nhan sắc và khả năng trình diễn của Chi Pu lại rất được lòng fan Cbiz. Tiết mục "Đóa hoa hồng" được đầu tư chỉn chu, kỹ lưỡng Nhiều nghệ sĩ Việt như diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc, Rima Thanh Vy, đạo diễn Bảo Nhân, ca sĩ Trung Quân Idol, Andiez, Á hậu Thúy Vân, Thùy Dung, người mẫu Mia, Diệp Linh Châu, NTK Đỗ Long… thả tim bày tỏ sự ủng hộ Chi Pu khi tham gia show quốc tế qua các bài đăng trên mạng xã hội. Hoa hậu Thu Hoài cũng gửi lời khích lệ Chi Pu tại sân khấu quốc tế. Chi Pu nhanh chóng lên hot search Weibo, màn trình diễn lên top trending Google, TikTok sau tập 1 Đạp gió Không chỉ sao Việt, các sao Hoa Ngữ cũng dành những lời khen, động viên cho Chi Pu. Nổi bật, nam diễn viên Huỳnh Hiểu Minh chia sẻ hình ảnh của Chi Pu và dành cho nữ ca sĩ lời khen ngợi cũng như động viên cô trên Weibo: "Chi Pu xinh đẹp rạng rỡ. Khi ở đây, bạn chỉ cần tận hưởng cảm giác 'đạp sóng lướt gió' trong hành trình này là được". Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ dành sự tự hào và cổ vũ cho nữ ca sĩ để bùng nổ hơn nữa trong các phần thi tiếp theo. Nhờ sức nóng đó, những nội dung, thảo luận và tìm kiếm liên quan đến Chi Pu và chương trình nhanh chóng lên xu hướng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chi-pu-trong-mat-truyen-thong-xu-trung-uoc-vi-nhu-inh-luu-sanh-ngang-duong-mich-angela-baby-580821.html