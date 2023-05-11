Người tình màn ảnh của Chi Pu từng bị 'gạ' đi Thái với mức giá 40 triệu đồng

Giải trí 11/05/2023 12:34

Những chia sẻ gần đây nhất của nam diễn viên Lãnh Thanh (nam chính trong nhiều MV của Chi Pu) khiến khán giả không khỏi bất ngờ.

Gần đây, nam diễn viên Lãnh Thanh đã có dịp chia sẻ về thời điểm anh mới bước chân vào nghề. Người tình màn ảnh của Chi Pu tiết lộ, anh từng được mời đi ăn với nhiều ngôi sao, người có quyền lực nhưng anh từ chối.

Người tình màn ảnh của Chi Pu từng bị 'gạ' đi Thái với mức giá 40 triệu đồng - Ảnh 1
Nam diễn viên Lãnh Thanh - Ảnh: Internet

Không chỉ vậy, khán giả càng xôn xao khi anh chia sẻ, bản thân anh từng được mời đi Thái Lan "đóng quảng cáo" với mức giá 40 triệu đồng nhưng "chỉ được đi 1 mình".

Anh tâm sự, có một người hẹn anh đi cafe và nói rằng có 1 chuyến đi Thái Lan quay quảng cáo với giá 40 triệu đồng nhưng chỉ được đi 1 mình thôi. Tuy nhiên, việc này không phải là của công ty nào cả. Sau đó, nam diễn viên thấy nghi ngờ, nên đã lấy cớ xin phép đi về. Người này cũng nhiều lần nhắn tin mời gọi, nhưng Lãnh Thanh quyết không trả lời. Về sau, khi anh hỏi mấy người bạn có kinh nghiệm hơn thì bạn bảo như vậy là họ đang gạ anh "đi khách" bên Thái ".

Người tình màn ảnh của Chi Pu từng bị 'gạ' đi Thái với mức giá 40 triệu đồng - Ảnh 2
Lãnh Thanh được mời đi Thái Lan "đóng quảng cáo" với mức giá 40 triệu đồng nhưng "chỉ được đi 1 mình" - Ảnh: Internet

Lãnh Thanh là gương mặt triển vọng của làng điện ảnh Việt. Anh vừa là diễn viên, vừa là người mẫu và đang nhận được nhiều sự yêu mến từ đông đảo khán giả nhờ khả năng diễn xuất đỉnh cao của mình. Lãnh Thanh không ngừng chứng minh năng lực của mình qua các bộ phim như Chị chị em em, Cô gái từ quá khứ... 

Người tình màn ảnh của Chi Pu từng bị 'gạ' đi Thái với mức giá 40 triệu đồng - Ảnh 3
Lãnh Thanh từng là nam chính trong MV Chi Pu - Ảnh: Internet

Trả lời phỏng vấn trước đó, Lãnh Thanh không ngần ngại nhắc về quá khứ từng đi làm ruộng thuê cho nhiều gia đình trong xóm. Anh cũng chia sẻ bản thân từng rơi vào cảnh không đủ kinh tế, áp lực cuộc sống và dẫn đến khủng hoảng tâm lý. Thậm chí ảnh còn mất cảm hứng diễn xuất. Tuy nhiên, trải qua sóng lớn thì con người ta mới cứng rắn hơn nữa. Sau giai đoạn đó, anh đã lấy lại được nguồn cảm hứng từ những anh chị em gạo cội trong nghề mà bản thân kính trọng. 

'Nam thần màn ảnh' Lãnh Thanh tiết lộ từng muốn bỏ nghiệp diễn, đi làm bảo vệ với đồng lương 8 triệu/tháng

'Nam thần màn ảnh' Lãnh Thanh tiết lộ từng muốn bỏ nghiệp diễn, đi làm bảo vệ với đồng lương 8 triệu/tháng

Có lẽ ít người biết rằng, trước khi trở thành "nam thần màn ảnh", Lãnh Thanh từng gặp nhiều khó khăn trong những ngày đầu theo đuổi nghệ thuật đến mức muốn bỏ nghề.

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