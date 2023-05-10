'Nam thần màn ảnh' Lãnh Thanh tiết lộ từng muốn bỏ nghiệp diễn, đi làm bảo vệ với đồng lương 8 triệu/tháng

Sao Việt 10/05/2023 20:03

Có lẽ ít người biết rằng, trước khi trở thành "nam thần màn ảnh", Lãnh Thanh từng gặp nhiều khó khăn trong những ngày đầu theo đuổi nghệ thuật đến mức muốn bỏ nghề.

Lãnh Thanh là một gương mặt trẻ được chú ý khi tham gia trong dự án series phim học đường Mùa hạ mang tên em, phim điện ảnh Tháng năm rực rỡ “gây bão” làng điện ảnh Việt nhờ sở hữu gương mặt điển trai, sáng màn ảnh. Lãnh Thanh được mệnh danh là "nam thần mới" của showbiz Việt. Anh góp mặt trong nhiều bộ phim điện ảnh ăn khách và MV ca nhạc. Lãnh Thanh sinh ra ở miền Bắc nhưng hoạt động sôi nổi trong thị trường phía Nam. 

'Nam thần màn ảnh' Lãnh Thanh tiết lộ từng muốn bỏ nghiệp diễn, đi làm bảo vệ với đồng lương 8 triệu/tháng - Ảnh 1
Lãnh Thanh góp mặt trong nhiều bộ phim điện ảnh ăn khách và MV ca nhạc 

Mới đây, nam diễn viên quyết định "Bắc tiến" và lần đầu xuất hiện trong dự án phim truyền hình của VFC mang tên Nơi giấc mơ tìm về. Trong phim, anh đảm nhận vai Gia An một thiếu gia giàu có được định sẵn sẽ thừa kế gia tài của bà nội (NSND Lê Khanh đóng). Nhưng rồi anh vô tình phát hiện ra người bà giàu có, quyền lực, luôn ép anh phải kế thừa tài sản thực ra không phải bà ruột của anh. Thậm chí bà còn là người gây ra cái chết của bố mẹ ruột anh.

'Nam thần màn ảnh' Lãnh Thanh tiết lộ từng muốn bỏ nghiệp diễn, đi làm bảo vệ với đồng lương 8 triệu/tháng - Ảnh 2
Nam diễn viên quyết định "Bắc tiến" và lần đầu xuất hiện trong dự án phim truyền hình của VFC mang tên Nơi giấc mơ tìm về 

Lãnh Thanh cho biết, khi được mời tham gia Nơi giấc mơ tìm về, anh cảm thấy hãnh diện vì bản thân đã cố gắng nhiều năm nay để có ngày trở ra Bắc đóng phim. Nam diễn viên còn dí dỏm chia sẻ, dù đóng nhiều phim điện ảnh nhưng anh lại không phải là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ. Vì thế, nhờ cơ hội này, anh đã có thể cho gia đình, hàng xóm, bạn bè ở quê thấy mình xuất hiện trên tivi.

Ít người biết, trước khi trở thành "nam thần màn ảnh", Lãnh Thanh từng theo học IT. Thế nhưng vì tình yêu dành cho nghệ thuật, anh quyết rẽ hướng để theo đuổi đam mê.

Những năm đầu vào Nam tìm kiếm cơ hội phát triển sự nghiệp, Lãnh Thanh từng gặp rất nhiều khó khăn. "Nam tiến" được hơn 1 năm, anh vẫn chỉ được đóng vài vai quần chúng. Trên phim trường, người ta thậm chí còn không cho anh mở miệng. 

'Nam thần màn ảnh' Lãnh Thanh tiết lộ từng muốn bỏ nghiệp diễn, đi làm bảo vệ với đồng lương 8 triệu/tháng - Ảnh 3
Buồn bã vì chật vật tìm chỗ đứng trên con nghệ thuật, Lãnh Thanh từng có ý định bỏ nghề, kiếm một công việc lao động bình thường để sống qua ngày 

Buồn bã vì chật vật tìm chỗ đứng trên con nghệ thuật, Lãnh Thanh từng có ý định bỏ nghề, kiếm một công việc lao động bình thường để sống qua ngày. Anh từng nghĩ đến việc hay đi làm bảo vệ với mức lương 8-10 triệu/tháng. Lúc đó anh đã nghĩ đến việc hay là dành thời gian đi làm như vậy chắc cũng sống được.

Sau thời gian học hỏi và trải nghiệm giúp Lãnh Thanh hiểu thêm ngành nghề mà anh theo đuổi. Nam diễn viên bắt đầu biết đầu tư vào hình ảnh nhiều hơn. Dần dần, những cơ hội tìm đến với nam diễn viên ngày càng nhiều. 

Lãnh Thanh chia sẻ, trong tương lai anh sẽ vẫn tiếp tục công việc là một diễn viên, người mẫu và nếu có cơ hội anh sẽ không ngại thử sức trong lĩnh vực ca hát bởi đó cũng là niềm đam mê mà anh đã ấp ủ từ khá lâu. Lãnh Thanh từng góp mặt với vai chính trong MV Anh đang nghĩ gì của diva Mỹ Linh, MV Hết yêu của ca sĩ Thu Thủy...

'Nam thần màn ảnh' Lãnh Thanh tiết lộ từng muốn bỏ nghiệp diễn, đi làm bảo vệ với đồng lương 8 triệu/tháng - Ảnh 4
Nếu có cơ hội anh sẽ không ngại thử sức trong lĩnh vực ca hát bởi đó cũng là niềm đam mê mà anh đã ấp ủ từ khá lâu

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