Diễn viên Ginô Tống tổ chức lễ ăn hỏi cùng bạn gái 7 năm, dân tình 'lóa mắt' vì cô dâu đeo vàng nặng trĩu!

Tin tức giải trí 10/05/2023 17:04

Vào ngày 9/5 vừa qua, nam diễn viên 'phim cấp 3' Ginô Tống đã chính thức ''đón nàng về dinh'' cùng với bạn gái hotgirl Kim Chi, dân tình trố mắt vì của hồi môn quá chói trên người cô dâu.

Nam diễn viên Ginô Tống tên thật là Phạm Minh Khánh, anh là một diễn viên trẻ đầy triển vọng được khán giả quan tâm ái mộ. Anh cũng được biết đến qua nhiều bộ dành cho học đường từng gây bão mạng xã hội. Ngoài ra anh còn là một người sáng lập công ty TWENTY Entertainment, là một nhóm chuyên sản xuất phim, video âm nhạc, clip hài...

Diễn viên Ginô Tống tổ chức lễ ăn hỏi cùng bạn gái 7 năm, dân tình 'lóa mắt' vì cô dâu đeo vàng nặng trĩu! - Ảnh 1
Diễn viên Ginô Tống 
Diễn viên Ginô Tống tổ chức lễ ăn hỏi cùng bạn gái 7 năm, dân tình 'lóa mắt' vì cô dâu đeo vàng nặng trĩu! - Ảnh 2
Ginô Tống và những vai diễn học đường gây bão cộng đồng mạng 

Ngày 9/5/2023 vừa qua, anh khiến người hâm mô không khỏi ngạc nhiên khi tổ chức đám hỏi với hotgirl Nguyễn Kim Chi, cả hai đã có thời gian hẹn hò 7 năm. Chú rể Ginô Tống cũng chia sẻ niềm phấn khích tột độ khi được “rước nàng về dinh”. Chàng đạo diễn - diễn viên series phim học đường bày tỏ sự hồi hộp khi bước vào cổng gia đình bạn gái - đó là niềm hạnh phúc khó diễn tả bằng lời.  

Diễn viên Ginô Tống tổ chức lễ ăn hỏi cùng bạn gái 7 năm, dân tình 'lóa mắt' vì cô dâu đeo vàng nặng trĩu! - Ảnh 3
Ginô Tống và hotgirl Kim Chi bên nhau 7 năm 
Diễn viên Ginô Tống tổ chức lễ ăn hỏi cùng bạn gái 7 năm, dân tình 'lóa mắt' vì cô dâu đeo vàng nặng trĩu! - Ảnh 4
Anh đã chính thức đón nàng về dinh sau bao ngày mong chờ từ người hâm mộ 

Ginô Tống dẫn đầu dàn bưng tráp quả với toàn mỹ nam và họ nhà trai từ Sài Gòn về huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre làm đám hỏi hot girl Kim Chi. Trong số sính lễ nhà chú rể mang tới có số lượng lớn nữ trang vàng các loại như nhẫn, kiềng, lắc tay, dây chuyền... Khi cô dâu đã 'kín cổ, đỏ tay' với vàng, người thân hai họ vẫn tiếp tục lấy ra những món quà khác trao cho đôi uyên ương khiến dân tình trầm trồ. 

Diễn viên Ginô Tống tổ chức lễ ăn hỏi cùng bạn gái 7 năm, dân tình 'lóa mắt' vì cô dâu đeo vàng nặng trĩu! - Ảnh 5
Dàn bê tráp đầy mỹ nam 
Diễn viên Ginô Tống tổ chức lễ ăn hỏi cùng bạn gái 7 năm, dân tình 'lóa mắt' vì cô dâu đeo vàng nặng trĩu! - Ảnh 6
Sính lễ hồi môn không phải dang vừa đâu từ nhà Ginô Tống 
Diễn viên Ginô Tống tổ chức lễ ăn hỏi cùng bạn gái 7 năm, dân tình 'lóa mắt' vì cô dâu đeo vàng nặng trĩu! - Ảnh 7
Hotgirrl Kim Chi là câu dâu nổi bật nhất hôm nay 
Diễn viên Ginô Tống tổ chức lễ ăn hỏi cùng bạn gái 7 năm, dân tình 'lóa mắt' vì cô dâu đeo vàng nặng trĩu! - Ảnh 8
Cô dâu được mẹ chồng và chồng trao sính lễ hồi môn 

Chỉ trong vòng hai tiếng đăng tải, đoạn clip về lễ ăn hỏi của Kim Chi  - Ginô Tống nhanh chóng lọt top 2 trending trên TikTok. Điều này chứng tỏ sức hút không hề nhỏ của cả hai và tình cảm mà người hâm mộ dành cho đôi trẻ. Được biết sau lễ ăn hỏi "gây sốt" mạng xã hội, Ginô Tống sẽ cho ra mắt một MV ca nhạc mà anh tự mình làm mọi thứ - đây cũng là niềm đam mê thứ hai sau phim ảnh của anh chàng.

Diễn viên Ginô Tống tổ chức lễ ăn hỏi cùng bạn gái 7 năm, dân tình 'lóa mắt' vì cô dâu đeo vàng nặng trĩu! - Ảnh 9
Hôn lễ diễn ra tốt đẹp và có sự tham gia của bạn bè đồng nghiệp của cả hai 
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