Diễn viên Ginô Tống tổ chức lễ ăn hỏi cùng bạn gái 7 năm, dân tình 'lóa mắt' vì cô dâu đeo vàng nặng trĩu!

Vào ngày 9/5 vừa qua, nam diễn viên 'phim cấp 3' Ginô Tống đã chính thức ''đón nàng về dinh'' cùng với bạn gái hotgirl Kim Chi, dân tình trố mắt vì của hồi môn quá chói trên người cô dâu.
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Nam diễn viên Ginô Tống tên thật là Phạm Minh Khánh, anh là một diễn viên trẻ đầy triển vọng được khán giả quan tâm ái mộ. Anh cũng được biết đến qua nhiều bộ dành cho học đường từng gây bão mạng xã hội. Ngoài ra anh còn là một người sáng lập công ty TWENTY Entertainment, là một nhóm chuyên sản xuất phim, video âm nhạc, clip hài...
Ngày 9/5/2023 vừa qua, anh khiến người hâm mô không khỏi ngạc nhiên khi tổ chức đám hỏi với hotgirl Nguyễn Kim Chi, cả hai đã có thời gian hẹn hò 7 năm. Chú rể Ginô Tống cũng chia sẻ niềm phấn khích tột độ khi được “rước nàng về dinh”. Chàng đạo diễn - diễn viên series phim học đường bày tỏ sự hồi hộp khi bước vào cổng gia đình bạn gái - đó là niềm hạnh phúc khó diễn tả bằng lời.
Ginô Tống dẫn đầu dàn bưng tráp quả với toàn mỹ nam và họ nhà trai từ Sài Gòn về huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre làm đám hỏi hot girl Kim Chi. Trong số sính lễ nhà chú rể mang tới có số lượng lớn nữ trang vàng các loại như nhẫn, kiềng, lắc tay, dây chuyền... Khi cô dâu đã 'kín cổ, đỏ tay' với vàng, người thân hai họ vẫn tiếp tục lấy ra những món quà khác trao cho đôi uyên ương khiến dân tình trầm trồ.
Chỉ trong vòng hai tiếng đăng tải, đoạn clip về lễ ăn hỏi của Kim Chi - Ginô Tống nhanh chóng lọt top 2 trending trên TikTok. Điều này chứng tỏ sức hút không hề nhỏ của cả hai và tình cảm mà người hâm mộ dành cho đôi trẻ. Được biết sau lễ ăn hỏi "gây sốt" mạng xã hội, Ginô Tống sẽ cho ra mắt một MV ca nhạc mà anh tự mình làm mọi thứ - đây cũng là niềm đam mê thứ hai sau phim ảnh của anh chàng.