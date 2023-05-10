Diễn viên Ginô Tống tổ chức lễ ăn hỏi cùng bạn gái 7 năm, dân tình 'lóa mắt' vì cô dâu đeo vàng nặng trĩu!

Nam diễn viên Ginô Tống tên thật là Phạm Minh Khánh, anh là một diễn viên trẻ đầy triển vọng được khán giả quan tâm ái mộ. Anh cũng được biết đến qua nhiều bộ dành cho học đường từng gây bão mạng xã hội. Ngoài ra anh còn là một người sáng lập công ty TWENTY Entertainment, là một nhóm chuyên sản xuất phim, video âm nhạc, clip hài...

Diễn viên Ginô Tống

Ginô Tống và những vai diễn học đường gây bão cộng đồng mạng

Ngày 9/5/2023 vừa qua, anh khiến người hâm mô không khỏi ngạc nhiên khi tổ chức đám hỏi với hotgirl Nguyễn Kim Chi, cả hai đã có thời gian hẹn hò 7 năm. Chú rể Ginô Tống cũng chia sẻ niềm phấn khích tột độ khi được “rước nàng về dinh”. Chàng đạo diễn - diễn viên series phim học đường bày tỏ sự hồi hộp khi bước vào cổng gia đình bạn gái - đó là niềm hạnh phúc khó diễn tả bằng lời.