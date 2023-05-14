Chi Pu đọ sắc 'bất phân thắng bại' cùng mỹ nhân đẹp nhất Diên Hi Công Lược

Sao Việt 14/05/2023 10:29

Màn so kè bất phân thắng bại của 2 tỷ tỷ tại show Đạp Gió 2023 gây chú ý.

Trong chương trình Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng mùa 4 (Đạp gió 2023), Chi Pu và diễn viên Trương Gia Nghê cùng chung một đội. Mới đây, cả hai đã cùng nhau ghi lại những khoảnh khắc thân thiết ở hậu trường.

Chi Pu đọ sắc 'bất phân thắng bại' cùng mỹ nhân đẹp nhất Diên Hi Công Lược - Ảnh 1
Chi Pu tự tin đọ nhan sắc không hề kém cạnh mỹ nhân đẹp nhất show Đạp Gió 2023 

Đều gây tranh cãi về giọng hát nhưng cả Chi Pu lẫn Trương Gia Nghê đều khiến người xem khỏi chê về visual. Chính vì vậy, netizen càng mong chờ sự kết hợp của bộ đôi này trong team See Tình. 

Chi Pu đọ sắc 'bất phân thắng bại' cùng mỹ nhân đẹp nhất Diên Hi Công Lược - Ảnh 2
Cả 2 mỹ nhân đặt cạnh nhau làm gấp đôi visual 

Có thể thấy nhan sắc của Chi Pu không hề kém cạnh với mỹ nhân Diên hi công lược. Cả hai thân thiết, tạo dáng chụp ảnh vui vẻ cùng nhau. Chi Pu còn bày tỏ tình cảm với đàn chị bằng cả tiếng Trung và tiếng Việt. 

Chi Pu đọ sắc 'bất phân thắng bại' cùng mỹ nhân đẹp nhất Diên Hi Công Lược - Ảnh 3
Chi Pu nhận được nhiều tình cảm của các thí sinh và khán giả xứ Trung.

Loạt ảnh Chi Pu đọ sắc cùng mỹ nhân đẹp nhất Diên hi công lược tiếp tục khiến công chúng thổn thức, đúng là "mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười"!

Chi Pu đọ sắc 'bất phân thắng bại' cùng mỹ nhân đẹp nhất Diên Hi Công Lược - Ảnh 4
Thêm Ngô Thiến là thành bộ ba visual

Sở hữu nhan sắc ngọt ngào sắc sảo, Trương Gia Nghê từng được gọi là nàng thơ của Quỳnh Dao sau khi xuất hiện trong bộ phim Tân thoáng mộng mơ. Năm 2018, nữ diễn viên nổi tiếng với vai Thuận tần trong Diên Hi công lược. Cô từng được đánh giá là mỹ nhân đẹp nhất dàn hậu cung của phim này.

Chi Pu đọ sắc 'bất phân thắng bại' cùng mỹ nhân đẹp nhất Diên Hi Công Lược - Ảnh 5
Trương Gia Nghê sở hữu nhan sắc ngọt ngào sắc sảo

Truyền thông Hoa ngữ nhiều lần ca ngợi nhan sắc của Trương Gia Nghê. Người đẹp nổi tiếng với nhan sắc thanh tú, ngọt ngào, chẳng cần trang điểm đậm vẫn vô cùng nổi bật. 

Theo netizen, Trương Gia Nghê sở hữu vẻ đẹp mong manh tựa sương khói. Không chỉ là ảnh trang điểm kỹ càng, những tấm ảnh mặt mộc của Trương Gia Nghê cũng cực kỳ "viral" trên mạng xã hội.

Chi Pu đọ sắc 'bất phân thắng bại' cùng mỹ nhân đẹp nhất Diên Hi Công Lược - Ảnh 6
Dù xuất hiện ngắn ngủi nhưng vai Thuận Tần của Trương Gia Nghê vẫn gây nhiều ấn tượng

 Năm 2016, Trương Gia Nghê tuyên bố kết hôn cùng Mã Siêu. Kết hôn với Mã Siêu giữa đỉnh cao nghệ thuật, Trương Gia Nghê sinh cho Mã Siêu hai thiên thần nhỏ vô cùng kháu khỉnh. Suốt 8 năm làm vợ Mã Siêu, Trương Gia Nghê để tụt mất khỏi tầm tay rất nhiều cơ hội tỏa sáng. Tháng 12/2022, Trương Gia Nghê và Mã Siêu thỏa thuận chia tay, cô kéo vali dọn ra khỏi nhà cùng 2 con sau khi chồng ngoại tình.

Chi Pu đọ sắc 'bất phân thắng bại' cùng mỹ nhân đẹp nhất Diên Hi Công Lược - Ảnh 7
Ở tuổi 35, Trương Gia Nghê vẫn xinh đẹp rực rỡ, nỗ lực làm lại cuộc đời mình sau những tổn thương.

Tính đến thời hiện tại, team See Tình đang rất được khán giả mong chờ ở vòng công diễn 1 của Đạp Gió 2023. Không chỉ vì đây là 1 ca khúc có độ viral nhất định trên toàn cầu mà còn vì team này hội tụ toàn những gương mặt ấn tượng trong chương trình, bao gồm: Ella - thành viên nhóm nhạc nổi tiếng S.H.E, Ngô Thiến - "Nữ thần thanh xuân" 1 thời cùng 2 gương mặt được đánh giá có visual đỉnh nhất nhì cuộc thi là Chi Pu & Trương Gia Nghê.

Chi Pu đọ sắc 'bất phân thắng bại' cùng mỹ nhân đẹp nhất Diên Hi Công Lược - Ảnh 8
Màn trình diễn của team Chi Pu tại show Đạp Gió đang rất được mong chờ

 

Ở tuổi 30, Chi Pu sở hữu khối tài sản 'không phải dạng vừa', lột xác ngoạn mục với thân hình nóng bỏng, vạn người mê

Ở tuổi 30, Chi Pu sở hữu khối tài sản 'không phải dạng vừa', lột xác ngoạn mục với thân hình nóng bỏng, vạn người mê

Sau gần 15 năm vào showbiz, Chi Pu không chỉ sở hữu bất động sản và xế hộp hạng sang mà còn trở thành mỹ nhân nóng bỏng.

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Từ khóa:   sao Viet chi pu Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng mùa 4

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