Không phải Chi Pu, đây mới là hai mỹ nhân hot nhất 'Đạp gió 4': Người sắp U40, người là mẹ 2 con

Giải trí 12/05/2023 15:17

Dù được đón nhận ở cả Việt Nam và Trung Quốc nhưng hai mỹ nhân sau đây mới là đối tượng được netizen xứ Trung quan tâm nhất.

Dù nhận được nhiều sự quan tâm và khen ngợi của khán giả Việt Nam tại tập đầu của chương trình 'Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng' mùa 4 , nhưng thứ hạng của Chi Pu vẫn chưa lọt top đầu và cũng chưa phải là cái tên được quan tâm nhất lúc này trên Mạng xã hội của xứ tỷ dân. Thay vào đó, hai nữ diễn viên cùng đội gồm Trương Gia Nghê và Ngô Thiến mới là hai cái tên hot nhất trong mùa giải năm nay.

Không phải Chi Pu, đây mới là hai mỹ nhân hot nhất 'Đạp gió 4': Người sắp U40, người là mẹ 2 con - Ảnh 1
Chi Pu chụp ảnh cùng hai mỹ nhân hot nhất Đạp gió 4 

Trương Gia Nghê, sinh năm 1987, cô nàng được khán giả biết đến qua các tác phẩm Cung tỏa châu liêm, Diên Hy công lược... từng một thời gây 'sốt' cả xứ Trung và xứ Việt. Vượt qua sự kiện ly hôn với chồng, cô quay lại showbiz hoạt động với những dấu hiệu tích cực hơn. Được biết, Trương Gia Nghê chủ động chia tay chồng vì phát hiện anh ta ngoại tình.

Không phải Chi Pu, đây mới là hai mỹ nhân hot nhất 'Đạp gió 4': Người sắp U40, người là mẹ 2 con - Ảnh 2
 Ngô Thiến và Trương Gia Nghê tại Đáp gió 2023

Ngay từ khi lên sóng, cái tên Trương Gia Nghê đã leo lên top search bảng xếp hạng xứ Trung bởi visual đẹp hết chỗ chê. Cô biến hoá với nhiều tạo hình, nhiều phong cách khiến dân tình không khỏi bất ngờ. Nhiều người không khỏi xuýt xoa trước ngoại hình mặn mà của Trương Gia Nghê dù đã sắp chạm trần U40.

Không phải Chi Pu, đây mới là hai mỹ nhân hot nhất 'Đạp gió 4': Người sắp U40, người là mẹ 2 con - Ảnh 3
 Đạp gió 4 là chương trình đầu tiên Trương Gia Nghê tham gia sau ly hôn

Vẻ đẹp 'băng thanh ngọc khiết' của Trương Gia Nghê dù đã bước sang tuổi 37 khiến cô nhanh chóng trở thành hot search khắp mạng xã hội Trung Quốc.

Không phải Chi Pu, đây mới là hai mỹ nhân hot nhất 'Đạp gió 4': Người sắp U40, người là mẹ 2 con - Ảnh 4
 Hậu ly hôn, mỹ nhân Diên Hy Công Lược tự tin xuất hiện trước công chúng. 

Ngô Thiến cũng là một trong những mỹ nhân lọt top quan tâm trong chương trình 'Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng' mùa 4. Ngô Thiến sinh năm 1992, gia nhập làng giải trí từ năm 19 tuổi và nhanh chóng trở thành một trong những 'nữ thần thanh xuân' của màn ảnh Trung Quốc. Cô gây tiếng vang qua các phim như Bên nhau trọn đời (năm 2014), Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Trạch thiên ký, Thượng cổ tình ca, Thịnh Đường huyễn dạ, Lê hấp đường phèn…

Không phải Chi Pu, đây mới là hai mỹ nhân hot nhất 'Đạp gió 4': Người sắp U40, người là mẹ 2 con - Ảnh 5
 Ngô Thiến vui tươi và trẻ trung như gái đôi mươi

Ngô Thiến được xem là nàng thơ của dòng phim ngôn tình thần tượng vì ngoại hình trong sáng, xinh đẹp, đáng yêu cùng khả năng diễn xuất tốt, có thể đảm nhiệm nhiều dạng vai một cách tự nhiên.

Không phải Chi Pu, đây mới là hai mỹ nhân hot nhất 'Đạp gió 4': Người sắp U40, người là mẹ 2 con - Ảnh 6
Visual ngoài đời của Ngô Thiến cũng không kém cạnh 

 

Không phải Chi Pu, đây mới là hai mỹ nhân hot nhất 'Đạp gió 4': Người sắp U40, người là mẹ 2 con - Ảnh 7
 Hai mỹ nhân cực kì thân thiết trên sóng truyền hình

Trong Đạp gió 2023, người xem được bắt gặp khoảnh khắc 2 mỹ nữ Trương Gia Nghê và Ngô Thiến cùng sánh đôi với nhau. Khoảnh khắc hai người đẹp tương tác khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ nhưng cũng xót xa cho đường tình duyên lận đận của hai mỹ nữ.

Sắc vóc của mỹ nhân cạnh tranh vị trí visual với Chi Pu trong Đạp gió 2023

Sắc vóc của mỹ nhân cạnh tranh vị trí visual với Chi Pu trong Đạp gió 2023

Những ngày qua, chương trình Đạp Gió 2023 chính thức lên sóng những tập đầu tiên, đã chiếm trọn sự chú ý của truyền thông khi quy tụ rất nhiều ngôi sao nổi tiếng. Trong đó, cái tên Trương Gia Nghê nổi bật ngay từ tập đầu tiên phát sóng với cách hành xử tinh tế và vẻ đẹp lấn át hơn 30 thí sinh còn lại.

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