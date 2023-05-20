Quang Tuấn nói gì về thực trạng 'phim Việt bị tẩy chay vì diễn viên vướng scandal'?

Sao Việt 20/05/2023 14:04

Mới đây, nam diễn viên Quang Tuấn có dịp chia sẻ với người hâm mộ về chuyện nghề và quan điểm về vấn đề ''phim Việt bị tẩy chay vì diễn viên vướng scandal".

Quang Tuấn được biết đến là một diễn viên điện ảnh và phim truyền hình nổi tiếng. Anh được xem là một trong số những diễn viên ''chuyên trị'' những vai phản diện. Sau nhiều năm hoạt động diễn xuất, nam diễn viên đã có khob tàng vai diễn đáng nể như Tam nam vẫn phú, Âm tính, Trái đắng, Xúc xắc mùa thu, Ngọc bích tình yêu, Thuyền giấy, Khúc hát mặt trời, Ngược dòng ký ức, Biệt thự hoa hồng, Kẻ bán linh hồn,...

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Nam diễn viên Quang Tuấn ''chuyên trị'' các vai phản diện khó nhằn trên màn ảnh 

Mới đây, tại một chương trình, khi được hỏi về việc những năm gần đây, không ít tác phẩm điện ảnh ở Việt Nam như Hạnh phúc của mẹ, Vu quy đại náo, Đất rừng phương nam… bị khán giả phản ứng, thậm chí là đòi tẩy chay vì scandal, diễn viên Quang Tuấn không ngần ngại chia sẻ suy nghĩ riêng của mình.

Cụ thể, nam diễn viên cho biết khi quay một bộ phim đạo diễn và ekip sẽ chọn lựa rất kỹ các diễn viên tuy nhiên sự cố một diễn viên nào đó mắc phải lùm xùm là điều không tránh khỏi. Vì thế, Quang Tuấn cho rằng cần có một bản hợp đồng ràng buộc rõ ràng những điều khoản này để nghệ sĩ giữ hình ảnh của mình. 

Quang Tuấn nói gì về thực trạng 'phim Việt bị tẩy chay vì diễn viên vướng scandal'? - Ảnh 2
Quang Tuấn chia sẻ quan điểm của bản thân khi được hỏi về vấn đề ''tẩy chay'' phim Việt vì diễn viên vướng scandal 

Quang Tuấn cũng được nhận xét là nam thần điện ảnh có đời tư ''sạch bóng''. Đối với nam diễn viên, tài năng và đạo đức là hai điều cần đi song song với nhau trên con đường sự nghiệp. Chính vì ý thức được bản thân là người của công chúng nên nam diễn viên trong suốt hơn một thập kỷ làm nghề chưa từng vướng phải một tin đồn nào gây ảnh hưởng xấu đến hình tượng. 

Quang Tuấn nói gì về thực trạng 'phim Việt bị tẩy chay vì diễn viên vướng scandal'? - Ảnh 3
Quang Tuấn nói gì về thực trạng 'phim Việt bị tẩy chay vì diễn viên vướng scandal'? - Ảnh 4
Quang Tuấn nói gì về thực trạng 'phim Việt bị tẩy chay vì diễn viên vướng scandal'? - Ảnh 5
Quang Tuấn nói gì về thực trạng 'phim Việt bị tẩy chay vì diễn viên vướng scandal'? - Ảnh 6
Ngoài tài năng nam diễn viên còn chinh phục khán giả và đồng nghiệp bằng tính tình hiền lành và thật thà của mình. 
Quang Tuấn nói gì về thực trạng 'phim Việt bị tẩy chay vì diễn viên vướng scandal'? - Ảnh 7
Quang Tuấn nói gì về thực trạng 'phim Việt bị tẩy chay vì diễn viên vướng scandal'? - Ảnh 8
Diễn viên Quang Tuấn dù sợ độ cao nhưng vẫn quyết không sử dụng diễn viên đóng thế trong phim Bóng Đè với cảnh quay ngã từ trên cao xuống. 

Bên cạnh khả năng diễn xuất ấn tượng, tâm huyết và sự đầu tư của Quang Tuấn dành cho vai diễn cũng được giới mộ điệu đánh giá cao. Hơn 10 năm cống hiến cho nghệ thuật, nam diễn viên Quang Tuấn đã gặt hái được nhiều giải thưởng danh giá như  Nam diễn viên trẻ xuất sắc nhất của Hội nghệ sĩ Việt Nam, và huy chương Vàng của Liên hoan Sân khấu Kịch chuyên nghiệp toàn quốc 2012, cho vai diễn Huy "đời" trong vở Đời như ý

Quang Tuấn nói gì về thực trạng 'phim Việt bị tẩy chay vì diễn viên vướng scandal'? - Ảnh 9
Quang Tuấn cống hiến hơn 10 năm và gặt hái vô số giải thưởng 

Năm 2014 và 2015, anh còn dành 2 giải Cánh Diều Vàng cho Diễn viên chính xuất sắc trong phim Khúc hát mặt trời và Thuyền giấy. Năm 2019, Quang Tuấn gây sự chú ý khi nhận vai chính trong phim điện ảnh Thất sơn tâm linh. Đây cũng là bộ phim điện ảnh đầu tiên trong sự nghiệp của anh.

Quang Tuấn nói gì về thực trạng 'phim Việt bị tẩy chay vì diễn viên vướng scandal'? - Ảnh 10
Dự án màn ảnh rộng đầu tiên của anh là phim Thất Sơn Tâm Linh 

Cuộc sống riêng tư của Quang Tuấn cũng ít vướng ồn ào. Anh và bà xã - ca sĩ Linh Phi quen nhau năm 2013 khi đóng chung phim Kén rể. Cả hai kết hôn tháng 5/2016, sinh con đầu lòng năm 2020. Quang Tuấn nói anh thăng hoa với nghệ thuật hơn từ khi lập gia đình. Đồng thời nhờ bà xã Linh Phi sẵn sàng đứng sau hỗ trợ anh các khâu như nhận show, bàn bạc về giá cả. Qua đó, Quang Tuấn cảm thấy biết ơn vợ khi đã tạm gác công việc cá nhân mà dành toàn tâm cho gia đình. 

Quang Tuấn nói gì về thực trạng 'phim Việt bị tẩy chay vì diễn viên vướng scandal'? - Ảnh 11
Nam diễn viên cùng vợ Linh Phi và con gái 
Quang Tuấn nói gì về thực trạng 'phim Việt bị tẩy chay vì diễn viên vướng scandal'? - Ảnh 12
Nam diễn viên Quang Tuấn có cuộc sống viên mãn cùng vợ 
Cuộc sống hôn nhân của diễn viên Quang Tuấn: cát-xê đều "chảy" vào tài khoản của vợ

Cuộc sống hôn nhân của diễn viên Quang Tuấn: cát-xê đều "chảy" vào tài khoản của vợ

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