Quang Hà bật mí lời hứa 'về chung một nhà' với một người vào năm 45 tuổi

Quang Hà gây bất ngờ khi tiết lộ rằng nam ca sĩ đã hẹn "góp gạo thổi cơm chung" với một người bạn vào năm 45 tuổi.

Mới đây, trong chương trình "Lời tự sự", khi được hỏi về lý do chưa lập gia đình, Quang Hà cho biết nam ca sĩ đã cảm thấy viên mãn vì cuộc sống của anh vẫn luôn thoải mái cho tới thời điểm hiện nay.

Anh chia sẻ: "Tôi thấy mình viên mãn, dù dịch bệnh khiến kinh tế bị hạn hẹp đôi phần nhưng cuộc sống của tôi vẫn thoải mái. Tôi vẫn hay nói với mọi người là hãy sống một cuộc đời vui vẻ, thoải mái thì mình phải là người làm đầu tiên chứ. Nếu không thì những chia sẻ ấy của mình sẽ trở nên rỗng tuếch".

Quang Hà trải lòng về chuyện kết hôn vào năm 45 tuổi - Ảnh: Internet

Quang Hà còn gây bất ngờ khi tiết lộ, anh đã hẹn với một người bạn rằng vào năm 45 tuổi, hai người sẽ "góp gạo thổi cơm chung" chứ không nhất thiết phải lập gia đình. Nam ca sĩ tự cảm thấy may mắn khi được ông trời ban cho một người không cần danh phận, không quan trọng việc phải công khai mối quan hệ tới công chúng.

Dù tuyên bố đang thoải mái với việc độc thân nhưng Quang Hà cho hay anh chưa bao giờ ngừng yêu. Với anh, tình yêu là chất xúc tác tốt nhất, kể cả khi chuyện tình ấy mang lại những đắng cay.

Nam ca sĩ trải lòng" "Tôi nghĩ đến một lúc nào đó, khi tình cảm và sự hy sinh đã vượt lên trên bình thường thì mọi người sẽ không còn quan tâm mình là gì của nhau nữa".

Quang Hà - Ảnh: Internet

Quang Hà bắt đầu đi hát từ năm 2001. Đến nay sau 21 năm làm nghề, anh đã có chỗ đứng nhất định trong làng nhạc Việt. Dù đã có sự nghiệp ổn định với khối tài sản đáng ngưỡng mộ nhưng hiện tại giọng ca Ngỡ vẫn đi về lẻ bóng. Điều này khiến anh không ít lần vướng phải tin đồn về giới tính.

Trước đó, Quang Hà từng vướng vào tin đồn yêu đồng giới với ông bầu Quang Cường, nhưng anh nhanh chóng lên tiếng phủ nhận: “Đã là nghệ sĩ thì bắt buộc mình phải có một tinh thần thép để chiến đấu với bất cứ tin đồn nào. Trước anh Cường thì anh Bình mới là người đồng hành cùng Hà. Mọi người đừng nghĩ cứ đi với nhau hoài là cặp với nhau. Và cũng không có chuyện tình cảm nào khác cả”.

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