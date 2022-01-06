Phương Mỹ Chi rạng ngời tái xuất sau khi 'giảm cân' thành công, khoe nhan sắc tươi tắn ở tuổi 18

Sao Việt 06/01/2022 14:00

Thời gian vừa qua, câu chuyện Phương Mỹ Chi tích cực giảm cân, sau khi bị chê bai về ngoại hình đã thu hút nhiều sự quan tâm. Nay Phương Mỹ Chi đã sẵn sàng trở lại với công việc.

Trong một đoạn video chia sẻ cùng fan hâm mộ mới đây, Phương Mỹ Chi chia sẻ không chỉ sau khi nổi tiếng, từ lúc còn nhỏ nữ ca sĩ đã bị chê bai về ngoại hình và dùng những lời miệt thị về cân nặng.

Có một thời điểm, Phương Mỹ Chi lén dùng thuốc giảm cân không rõ nguồn gốc, móc họng, nhịn ăn, rối loạn kinh nguyệt, chỉ uống nước trong một ngày…. thậm chí là nhào nặn đốt mỡ. Những phương pháp đó không hiệu quả nhưng lại khiến cô bị ảnh hưởng dạ dày, cuống họng…gây ảnh hưởng nhiều đến tâm lý của cô.

Phương Mỹ Chi rạng ngời tái xuất sau khi 'giảm cân' thành công, khoe nhan sắc tươi tắn ở tuổi 18 - Ảnh 1

 Nữ ca sĩ học cách yêu bản thân hơn và bỏ ngoài tai những lời dè bỉu về ngoại hình - Ảnh: FBNV

Gần đây, Phương Mỹ Chi đã chia sẻ câu chuyện của mình trên tập vlog mới nhất được đăng tải trên kênh YouTube, Phương Mỹ Chi có những trải lòng về chủ đề Body Shaming (Miệt thị ngoại hình). Nữ ca sĩ cho rằng cô vẫn muốn một lần đối diện lại những cảm xúc để nhắc nhở bản thân mình và chia sẻ với mọi người. 

Phương Mỹ Chi rạng ngời tái xuất sau khi 'giảm cân' thành công, khoe nhan sắc tươi tắn ở tuổi 18 - Ảnh 2
 Phương Mỹ Chi từng là nạn nhân của miệt thị ngoại hình - Ảnh chụp màn hình

Nữ ca sĩ trải lòng sau chuỗi ngày bi kịch đó, thì bản thân đã có hướng giải quyết cho riêng mình, là ăn uống khoa học và tập thể dục thường xuyên, theo Phương Mỹ Chi đó không phải là một phương pháp mà là một thói quen tốt cho sức khỏe.

Phương Mỹ Chi rạng ngời tái xuất sau khi 'giảm cân' thành công, khoe nhan sắc tươi tắn ở tuổi 18 - Ảnh 3
Nữ ca sĩ 18 tuổi nhận ra rằng thời điểm đó, việc giảm cân của cô không chỉ không có hiệu quả mà còn gây hại đến cơ thể của mình - Ảnh: FBNV

Gần đây, nữ ca sĩ xuất hiện tươi tắn trong một bộ ảnh mới đồng thời chia sẻ về kế hoạch vào đầu năm 2022.

Phương Mỹ Chi rạng ngời tái xuất sau khi 'giảm cân' thành công, khoe nhan sắc tươi tắn ở tuổi 18 - Ảnh 4
Ở tuổi 18, Phương Mỹ Chi nhận nhiều lời khen về sự trưởng thành cả âm nhạc lẫn sắc vóc - Ảnh: Internet
Phương Mỹ Chi rạng ngời tái xuất sau khi 'giảm cân' thành công, khoe nhan sắc tươi tắn ở tuổi 18 - Ảnh 5
Giọng ca "Quê em mùa nước lũ" thông báo ngày 8/1 tới sẽ hội ngộ khán giả trong chương trình "Phòng trà online vol 5" có chủ đề "Feel the sunset" được tổ chức tại Đà Lạt - Ảnh: Internet
Phương Mỹ Chi rạng ngời tái xuất sau khi 'giảm cân' thành công, khoe nhan sắc tươi tắn ở tuổi 18 - Ảnh 6
Phương Mỹ Chi rạng ngời tái xuất sau khi 'giảm cân' thành công, khoe nhan sắc tươi tắn ở tuổi 18 - Ảnh 7

 

Được biết, trong show ca nhạc này còn có sự góp mặt của Erik, cả hai sẽ cùng song ca và mang đến cho khán giả nhiều phần trình diễn "nịnh tai".

Mới 18 tuổi, Phương Mỹ Chi lộ rõ dấu hiệu sức khoẻ đáng lo: Rụng tóc nghiêm trọng, tay bầm tím như bị ai đánh

Mới 18 tuổi, Phương Mỹ Chi lộ rõ dấu hiệu sức khoẻ đáng lo: Rụng tóc nghiêm trọng, tay bầm tím như bị ai đánh

Phương Mỹ Chi đã gặp phải nhiều vấn đề sức khoẻ đáng lo, thậm chí không thể hát vì quá đau.

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