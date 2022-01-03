Đối diện với những lời ác ý về cơ thể mình khi còn quá nhỏ, Phương Mỹ Chi vô cùng hoang mang và chọn ngay biện pháp giảm cân tiêu cực khi chưa tìm hiểu kỹ. Nào là uống thuốc giảm cân cấp tốc không rõ nguồn gốc, móc họng ói, uống nước thay cơm. Điều này đã để lại loạt hậu quả trầm trọng cho cô bé ở tuổi teen như: Co thắt bao tử, trào ngược dạ dày, xước cuống họng, thậm chí không thể hát vì quá đau, rụng tóc, stress, nổi mụn, và rối loạn kinh nguyệt khi ở tuổi mới dậy thì.

Cách đây ít ngày, Phương Mỹ Chi từng gây xôn xao khi đăng tải một Vlog trên kênh YouTube cá nhân, chia sẻ về chủ đề Body Shaming (Miệt thị ngoại hình). Theo đó, giọng ca "Quê em mùa nước lũ" tiết lộ những trải nghiệm của bản thân khi phải đối mặt với những lời bình luận kém duyên về ngoại hình từ phía mọi người.

Tuy nhiên, việc làm gây ám ảnh nữ ca sĩ nhất là nhào nặn cơ thể để đốt mỡ. Phương pháp này vừa không mang lại hiệu quả mà còn gây ra cho cô những đau đớn và tổn thương về mặt thể xác: hai bắp tay bầm đen. Cô nàng ngây ngô đến mức mặc dù đau đến 'chảy nước mắt' nhưng cũng chỉ cắn răng chịu đựng mà không dám lên tiếng vì 'sợ kết quả không hiệu nghiệm'. Phải mất khoảng hơn 2 tháng sau những vết bầm mới dần biến mất, báo hại cô không dám mặc áo ngắn tay.

Sau nhiều lần hành hạ cơ thể mình, Phương Mỹ Chi nhận ra cô cần học cách lắng nghe bản thân và chấp nhận những khuyết điểm trên cơ thể. Chi bắt đầu kết hợp chế độ eat clean và tập thể dục điều độ.

Phương Mỹ Chi hiện tại khá hài lòng với ngoại hình của mình, không phải vì cô có một thân hình đẹp mà vì cô không còn chạy theo chuẩn mực về cái đẹp do người khác đặt ra: "Vẻ đẹp không có một chuẩn mực hay giới hạn nào cả, bất kỳ ai cũng có thể vấp phải những lời nói không hay của người khác về ngoại hình của mình. Có thể đối với người này họ thấy đẹp, nhưng không đồng nghĩa với người khác họ cũng thấy đẹp. Vì thế, hãy luôn tự tin và hãy sống là chính mình, có như thế bạn mới hạnh phúc và không bị thay thế bởi bất kỳ ai", cô chia sẻ.

Từ một cô bé từng sở hữu cân nặng 53kg, giọng ca nhí nay đã xinh đẹp và tươi tắn hơn rất nhiều. Giọng ca nhí đình đám không ngừng hoàn thiện bản thân hàng ngày và trở nên xinh đẹp, thẳng thắn đối diện với vấn đề body shaming. Cô nàng luôn muốn mọi người nhắc đến vì giọng ca thay vì ngoại hình của mình.