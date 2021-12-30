Con gái nuôi Phi Nhung nhắc chuyện làm người thì phải biết ơn, gọi Hồ Văn Cường là 'ai đó tên C'

Mới đây, trên trang cá nhân của Tuyết Nhung, con gái nuôi Phi Nhung đã có những dòng trạng thái hồi tưởng quá khứ, nhắc về thời gian học thanh nhạc, trong đó giọng ca trẻ nhắc đến Hồ Văn Cường nhưng không nói thẳng tên.

Nhưng cô nhất quyết không lấy học phí vì cô thương mẹ và các con của mẹ, nên cô tận tình chỉ dạy tụi con. Cô còn dạy con và bạn C đó nhạc lý nữa, chứ không phải riêng về thanh nhạc. Cô hay nhắc bạn C và hay nói với con về bạn C rằng: 'C nó đang trong lúc vỡ giọng, C phải tới cô học nhiều để cô luyện cho em nó biết cách tiết chế', và còn rất rất nhiều điều cô nói cô dạy cho bạn C và cả con!”

Tuyết Nhung viết: "Cũng lâu rồi cô cháu mình ít tập luyện hát như lúc trước cô Kim Tân ha. Con nhớ lúc trước khi cô cháu mình biết nhau, là mẹ Nhung vì muốn cho các con có một giọng hát thật là tốt và cách truyền tải bài hát sao cho hay thì mẹ đã dẫn con và 1 bạn tên C cũng chung nhà (trong lúc bạn đang vỡ giọng) mẹ đã gửi gắm con và bạn C đó học 2, 4, 6 mỗi tuần.

Chưa dừng lại ở đó, Tuyết Nhung khẳng định làm người thì phải biết ơn và đạo đức đi đầu: "Đối với con, làm người là phải biết ơn và đạo đức đi đầu! Mẹ của tôi luôn âm thầm che chở cho các con của mình, mẹ Nhung tôi là người tâm lý lắm, mẹ hiểu tâm lý của con gái con trai mới lớn.”

Con gái nuôi Phi Nhung còn nhấn mạnh: “Nhất là khi 'ai đó' vỡ giọng thì mẹ càng lo hơn, mẹ gửi cô Tân luyện giọng cho tốt, mẹ dặn cô giải thích rõ về vấn đề vỡ giọng là như thế nào, xảy ra trong bao lâu, và làm sao để khắc phục? Chỉ để cho bạn ấy hiểu và bớt tâm lý ở giai đoạn đó! Vài dòng tâm tư em viết ra đây đơn giản vì em đang nhớ đến những ngày mẹ gửi gắm cho em đi học thanh nhạc với cô”.

Dù không nói thẳng tên Hồ Văn Cường nhưng nhưng bài đăng của Tuyết Nhung nhận được rất nhiều sự chú ý của dân mạng. Đa phần đều ngợi khen cách hành xử của Tuyết Nhung vì luôn đề cập đến mẹ nuôi Phi Nhung với một sự biết ơn vô cùng lớn. Tuy nhiên, dân tình cũng thắc mắc không hiểu vì sao con nuôi giọng ca 7X lại không nhắc đến tên người anh em cùng nhà mà lại gọi "ai đó" có phần xa lạ.

Tuyết Nhung tên thật là Ngô Thị Thu Hiền sinh năm 2001. Cô là 1 trong số 23 người con nuôi của cố ca sĩ. Vì gia đình khó khăn và phải đi bán vé số mưu sinh từ nhỏ nên cô bé được cố ca sĩ Phi Nhung đặc biệt chú ý và nhận làm con nuôi, hỗ trợ theo đuổi con đường ca hát và học tập.