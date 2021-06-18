Phương Mỹ Chi từng bị tố 'hét giá' cát xê lên đến 600 triệu/10 bài hát

Từ một bé bán cơm, Phương Mỹ Chi bằng tài năng vươn lên thành một ngôi sao chính hiệu. Tuy nhiên, trên con đường này, cô bé dân ca cũng từng dính không ít scandal.

Thời gian gần đây, Hồ Văn Cường đang là cái tên được dân mạng quan tâm và theo dõi từ sau những ồn ào liên quan đến mẹ nuôi Phi Nhung. Gây chú ý nhất trong chuỗi lùm xùm đó là chuyện cát xê đi diễn hơn 5 năm qua của cậu bé chỉ có hơn 1 tỷ đồng. Trong khi đó, đặt lên bàn cân so sánh với Phương Mỹ Chi, cùng bước ra từ cuộc thi The Voice Kid, cô bé lại thành công rực rỡ và mua được cả nhà đẹp, tậu thêm xe sang cho gia đình. Ngoài cuộc sống hiện tại khá sung túc, cô bé còn sở hữu nhiều món đồ hiệu và học tại trường quốc tế cực sang chảnh. Sau cuộc thi Giọng hát Việt nhí, Phương Mỹ Chi mua được căn nhà đẹp cho gia đình - Ảnh: Internet Phương Mỹ Chi xuất thân từ một gia đình lao động bình thường, ba mẹ bán cơm kiếm sống và ở chung trong 1 ngôi nhà nhỏ với 14 người. Bằng giọng hát ngọt ngào, cô bé thử sức tham gia The Voice Kid và may mắn nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả. Từ đó, giọng ca nhí vươn lên thành một ngôi sao có danh tiếng và sự nghiệp.

Từ cô bé bán cơm, Phương Mỹ Chi vươn lên thành một ngôi sao chính hiệu - Ảnh: Internet Sau nhiều năm theo đuổi con đường ca hát, cô bé dân ca cũng từng vướng nhiều tai tiếng không đáng có. Đặc biệt gây chú ý nhất là vào năm 2013, gia đình cô bé bị một công ty thu âm tố hét giá 600 triệu cho 10 ca khúc thu âm. Không chỉ vậy, một số đơn vị khác còn tố mẹ của cô bé hét giá cát xê cho 1 đêm diễn lên đến 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, còn có một số tin đồn rằng Phương Mỹ Chi có nguy cơ bị đuổi học vì nghỉ học quá nhiều. Mẹ ruột Phương Mỹ Chi từng bị một số đơn vị tố vì hét giá cát xê - Ảnh: Internet Sau cuộc thi Giọng hát Việt nhí, Quang Lê nhận Phương Mỹ Chi làm con nuôi và giúp đỡ rất nhiều trong những bước đầu tham gia vào nghệ thuật - Ảnh: Internet Hào quang đến khi Phương Mỹ Chi khi cô bé còn quá nhỏ. Những tin đồn liên tiếp ập tới như vậy khiến cô bé không kịp thích ứng, vì vậy cô bé từng bị ảnh hưởng tâm lý không ít. Giải thích về các tin đồn này, lúc đó quản lý của em đã lên tiếng phủ nhận và cho biết rằng gia đình em thuộc tầng lớp bình dân, lần đầu tiếp xúc với showbiz nên không tránh khỏi sự choáng ngợp áp lực:

"Gia đình Phương Mỹ Chi chỉ là tầng lớp lao động bình dân. Việc bé bất ngờ nổi tiếng được khán giả yêu thích, truyền thông quan tâm khiến cả gia đình rất choáng ngợp. Nếu nhìn ở góc độ họ chỉ là những người bình dân, chưa từng tham gia showbiz (thị trường giải trí) lại gặp quá nhiều áp lực là điều có thể thông cảm. Hơn nữa, họ rất ngại tiếp xúc với báo chí bởi một phần lo sợ sẽ có nhiều thông tin trái chiều ảnh hưởng đến tâm lý của con em mình. Việc dọa đuổi học là không hề có! Nhà trường chỉ đưa ra góp ý nếu bé còn nghỉ học nhiều, không quan tâm đến chuyện học hành sẽ gặp khó khăn trong việc tiếp thu cũng như theo kịp các bạn trong lớp".

Học phí Hồ Văn Cường mập mờ, Quang Lê lại gây sốc khi bật mí học phí Phương Mỹ Chi tận… 200 triệu Quang Lê đã có những chia sẻ thẳng thắng về chuyện con nuôi đi hát và cho biết tiền cát sê anh chia cho Phương Mỹ Chi khá sòng phẳng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phuong-my-chi-tung-bi-to-het-gia-cat-xe-len-den-600-trieu-10-bai-hat-409279.html