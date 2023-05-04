NSƯT Hồ Phong tuổi 52 vào vai 'gã đểu' trên phim nhưng ngoài đời lại là 'ông bố bỉm sữa' chính hiệu

NSƯT Hồ Phong chỉ muốn đóng các vai phản diện, đáng ghét, đểu cán vì khẳng định mình là 'ông bố quốc dân' chính hiệu ngoài đời không cần phải diễn.

Trung tá, NSƯT Hồ Phong tên thật là Hồ Quốc Phong (SN 1971). Nhắc đến những "gã đểu" hay "trùm phản diện" trên màn ảnh Việt, chắc chắn khán giả sẽ không thể quên NSƯT Hồ Phong. Anh phủ sóng tên tuổi của mình qua hàng loạt dự án phim truyền hình VTV như: Đất và người, Khi đàn chim trở về, Những ngọn nến trong đêm, Bí mật tam giác vàng, Hương vị tình thân, Đấu trí... Diễn viên Hồ Phong trong các vai diễn phim truyền hình - Ảnh: Internet Ở tuổi ngoài 50, NSƯT Hồ Phong vẫn giữ ngoại hình phong trần, ánh mắt sắc lạnh, đến giọng nói khàn đặc trưng. Vì vậy, không khó hiểu khi anh luôn được các đạo diễn "chọn mặt gửi vàng" vào những vai ác, đểu trên màn ảnh.

Nam diễn viên được chọn mặt gửi vàng với những vai phản diện - Ảnh: Internet Trên phim là vậy nhưng ngoài đời, NSƯT Hồ Phong là người rất cởi mở và hài hước. Nam diễn viên từng bộc bạch về tính cách bản thân: "Ngoài đời, tôi tự nhận thấy mình khác xa trên phim. Tôi rất lành và ngoan, không cờ bạc hay rượu chè và đặc biệt chung tình, yêu thương vợ con". Trung tá, NSƯT Hồ Phong và gia đình - Ảnh: Internet Trong cuộc trò chuyện với truyền thông, "gã đểu màn ảnh" chia sẻ niềm hạnh phúc khi sinh con thứ 4 dù đã ở tuổi ngoài 50. Anh dành cho vợ nhiều lời khen, thương yêu và trân trọng. Nam diễn viên cũng tiết lộ những chuyện đời thường ít ai biết liên quan đến những vai diễn trên màn ảnh. Ngoài ra anh còn cho biết thêm ở ngoài đời mình là một người đảm đang và nấu ăn ngon không kém gì vợ, vì thế nên để vào vai một ''ông bố quốc dân'' là quá dễ dàng đối với anh.

NSƯT Hồ Phong và vợ và con mới sinh - Ảnh: Internet Em bé hiện tại rất khỏe mạnh và kháu khỉnh - Ảnh: Internet Khi được hỏi về cảm xúc khi được làm bố ở tuổi lục tuần nam diễn viên vui vẻ chia sẻ điều này nằm ngoài dự tính của hai vợ chồng. Ngoài ra anh còn cho biết cả hai vợ chồng đều có tuổi và đã qua nhiều lần sinh nở, bản thân anh cảm thấy lo lắng cho sức khỏe của vợ sau này sẽ gặp nhiều rủi ro. Dù vậy cả hai vợ chồng NSƯT Hồ Phong vẫn quyết định giữ lại đứa bé nếu thai nhi thực sự khỏe mạnh. Rất may mắn, mỗi lần siêu âm thai nhi đều phát triển thuận lợi, nam diễn viên bày tỏ đây là hồng phúc của tổ tiên ban cho gia đình ở thời điểm hiện tại.

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