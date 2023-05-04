MONO biểu diễn trên sân khấu mới với phong cách cũ, liệu người hâm mộ có còn thấy HOT ?

Nam ca sĩ GenZ đầy tài năng MONO được biết đến nhiều qua ca khúc ''Waiting for you'' và phong cách trình diễn gợi cảm. Mới đây anh lại tiếp tục ''đốt mắt'' nhiều người hâm mộ khi tiếp tục diện áo bó sát, khoe cơ bắp ''không phải dạng vừa đâu''.

Mới đây, cộng đồng mạng đã chia sẻ đoạn clip ghi lại tiết mục trình diễn của MONO tại một sân khấu ca nhạc vừa được diễn ra cách đây không lâu. Trên sân khấu, nam ca sĩ tiếp tục mang đến những ca khúc hit của mình để gửi tặng đến người hâm mộ. Đoạn clip được khán giả quay từ xa khi xem show diễn của MONO - Ảnh: Chụp màn hình Là cái tên luôn đưa khán giả đi từ bất ngờ đến bất ngờ khác nhờ vào sự chăm chút kĩ lưỡng cho từng layout biểu diễn. Khoảng thời gian đi hát thật sự chưa lâu, thế nhưng MONO đã nhiều lần để lại ấn tượng mạnh mẽ trong mắt khán giả với những bộ trang phục phóng khoáng, độc lạ mà rất hiếm ca sĩ nam nào "can đảm" để diện trên sân khấu.

Nam ca sĩ vẫn chọn phong cách sexy - Ảnh: Internet Lần biểu diễn này, nam ca sĩ một lần nữa không khiến người hâm mộ phải thất vọng khi diện bộ trang phục nhìn có vẻ đơn giản, bớt đi độ "hầm hố" so với những look trước. Tuy nhiên, chiếc áo tank top trắng bó sát đã giúp MONO khoe trọn được hình thể rắn chắc, cơ bắp đầy nam tính của mình. Buổi biểu diễn đầy sôi động được người hâm mộ chia sẻ nhiều lên Tiktok - Ảnh: chụp màn hình. Từng là tân binh nhận nhiều ý kiến trái chiều vì sân khấu live đầu tiên rụt rè, kém phong độ, MONO giờ đây đã khác. Với thành công bùng nổ của hit quốc dân Waiting For You và album 22 anh chàng Gen Z oanh tạc hàng loạt sân khấu lớn nhỏ và là gương mặt đắt show nhất nửa cuối 2022.

Nam ca sĩ định hình bản thân trong phong cách gợi cảm - Ảnh: Internet Và show diễn tại Úc của MONO vừa qua lại lần nữa khiến khán giả đứng ngồi không yên vì quá nóng bỏng. Quay lại phong cách sexy như lần đầu gây sốt cùng vũ đạo "lắc hông", MONO hiện tại còn nóng hơn khi trình diễn phóng khoáng ở trời Tây. Có thể nói đây là phong cách trình diễn ''độc nhất vô nhị'' của nam ca sĩ. Khi nhắc đến MONO người hâm mộ sẽ nghĩ đến phong cách biểu diễn nóng bỏng, gợi cảm, được xem là thương hiệu cá nhân mà nam ca sĩ đã gặp hái được trong thời gian hoạt động âm nhạc vừa qua. MONO dần khẳng định tên tuổi qua những bài hát và phong cách riêng - Ảnh: Internet

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