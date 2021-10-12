Nghệ sĩ Thúy Nga phát hiện con gái Phi Nhung có điểm này không khác chút gì ở mẹ khi đến viếng cố nghệ sĩ

Sau khi Việt Hương tự mình mang tro cốt của cố ca sĩ Phi Nhung sang Mỹ trao cho con gái Wendy Phạm, nhiều nghệ sĩ đã đến viếng cố nghệ sĩ trước ngày diễn ra tang lễ chính thức. Nghệ sĩ hài Thúy Nga cũng đã nhanh chóng có mặt để bày tỏ lòng tiếc thương với người đồng nghiệp quá cố.

Nghệ sĩ hài Thúy Nga vừa đến viếng cố nghệ sĩ Phi Nhung tại buổi tang lễ

Sau khi đến viếng Phi Nhung, Thúy Nga cho biết mình sẽ tranh thủ mỗi cuối tuần đến tụng kinh hồi hướng cho Phi Nhung ở Tịnh xá Giác An bên Mỹ trong vòng 49 ngày, tức 7 thất của cố ca sĩ. Như những người đồng nghiệp thân thiết khác, Thúy Nga vẫn chưa tin được Phi Nhung đã ra đi mãi mãi, nhất là sau khi gặp con gái của cố ca sĩ thì Thúy Nga càng thương nhớ Phi Nhung nhiều hơn vì Wendy có rất nhiều nét giống mẹ như tạc.