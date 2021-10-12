Nghệ sĩ Thúy Nga phát hiện con gái Phi Nhung có điểm này không khác chút gì ở mẹ khi đến viếng cố nghệ sĩ

Sao Việt 12/10/2021 15:36

Nghệ sĩ Thúy Nga tại Mỹ đã đến viếng cố nghệ sĩ Phi Nhung và phát hiện ra điều đặc biệt ở con gái cô.

Sau khi Việt Hương tự mình mang tro cốt của cố ca sĩ Phi Nhung sang Mỹ trao cho con gái Wendy Phạm, nhiều nghệ sĩ đã đến viếng cố nghệ sĩ trước ngày diễn ra tang lễ chính thức. Nghệ sĩ hài Thúy Nga cũng đã nhanh chóng có mặt để bày tỏ lòng tiếc thương với người đồng nghiệp quá cố.

Nghệ sĩ Thúy Nga phát hiện con gái Phi Nhung có điểm này không khác chút gì ở mẹ khi đến viếng cố nghệ sĩ - Ảnh 1
Nghệ sĩ hài Thúy Nga vừa đến viếng cố nghệ sĩ Phi Nhung tại buổi tang lễ

Sau khi đến viếng Phi Nhung, Thúy Nga cho biết mình sẽ tranh thủ mỗi cuối tuần đến tụng kinh hồi hướng cho Phi Nhung ở Tịnh xá Giác An bên Mỹ trong vòng 49 ngày, tức 7 thất của cố ca sĩ. Như những người đồng nghiệp thân thiết khác, Thúy Nga vẫn chưa tin được Phi Nhung đã ra đi mãi mãi, nhất là sau khi gặp con gái của cố ca sĩ thì Thúy Nga càng thương nhớ Phi Nhung nhiều hơn vì Wendy có rất nhiều nét giống mẹ như tạc. 

Nghệ sĩ Thúy Nga phát hiện con gái Phi Nhung có điểm này không khác chút gì ở mẹ khi đến viếng cố nghệ sĩ - Ảnh 2
Thúy Nga cũng hứa sẽ cố gắng mỗi cuối tuần đều đến tụng kinh cho cố nghệ sĩ Phi Nhung tại chùa Giác An cho đến hết 49 ngày

Thúy Nga tâm sự rằng sau khi trò chuyện với Wendy, nữ nghệ sĩ hài bất ngờ khi phát hiện con gái ruột của Phi Nhung có giọng nói giống hệt mẹ mình. Tuy Wendy sống ở Mỹ từ nhỏ nhưng lại có thể nói tiếng Việt rất rõ ràng khiến Thúy Nga cứ ngỡ như đang được trò chuyện với chính người bạn tâm giao khi xưa.

Nghệ sĩ Thúy Nga phát hiện con gái Phi Nhung có điểm này không khác chút gì ở mẹ khi đến viếng cố nghệ sĩ - Ảnh 3
Wendy có gương mặt giống hệt mẹ, ngoài ra giọng nói cũng được nhận xét giống y khuôn
 

Hôm nay sẽ chính thức diễn ra lễ tang của cố nghệ sĩ Phi Nhung tại chùa Giác An ở Mỹ với sự tham dự của gia đình và bạn bè, đồng nghiệp thân thiết.

Ảnh: Internet, FBNV

 

 

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Từ khóa:   NS Thúy Nga con gái phi nhung Wendy Phạm

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