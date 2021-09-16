Dù đã thông báo kết thúc chuỗi hoạt động từ thiện mùa dịch song Việt Hương vẫn không ngừng hỗ trợ các y bác sĩ và người nhà các bệnh nhân, nghệ sĩ nhiễm Covid-19.

Trong những ngày Sài Gòn "bị bệnh", Việt Hương là một trong những nghệ sĩ xông xáo đi hỗ trợ, giúp đỡ cho người dân khó khăn, mắc kẹt trong khu cách ly, phong toả. Vừa qua, nữ nghệ sĩ tuyên bố ngừng hỗ trợ sau ngày 15/9 vì cả ekip đã mệt rã rời, không tiếp tục nỗi nữa. Thông tin này khiến nhiều người hâm mộ không khỏi lo lắng về tình hình sức khoẻ của cô. Tuy nhiên, dù tuyên bố ngừng đi hỗ trợ là vậy nhưng nữ danh hài vẫn không ngừng mang sứ mệnh lớn cùng các đội ngũ y bác sĩ hỗ trợ chuyển viện cho các bệnh nhân nhiễm Covid-19. Mới đây, nhà báo Song Minh đã vô cùng xúc động chia sẻ trên trang cá nhân của mình về việc này. Cụ thể, anh cho biết, ngày 15/9, nghệ sĩ Bình Tinh vừa thông báo nghệ sĩ Phương Thảo (con gái cố nghệ sĩ Dũng Thanh Lâm và nghệ sĩ Thanh Hồng) mắc Covid-19 đang chuyển biến xấu, nữ danh hài đã tức tốc tới đưa nữ nghệ sĩ chuyển viện.

Nhà báo Song Minh xúc động chia sẻ bài viết về Việt Hương - Ảnh: Chụp màn hình Qua những việc làm, hoạt động mà Việt Hương cống hiến trong thời gian qua làm nam nhà báo phải cảm thấy vô cùng nể phục, ngưỡng mộ. Anh luôn dành những lời nói trân trọng nhất khi nhắc đến "cô bụt" giữa đời thường, anh viết: "Việt Hương, bả ăn cơm Tổ nhưng đâu chỉ biết làm nghệ sĩ, bả làm nhiều chuyện ngoài xã hội cũng cực kỳ giỏi… Việt Hương càng nổi tiếng càng thấy bả giản dị, dễ gần. Bả biết "Tôn sư trọng đạo", sống rất có tình với thầy Minh Nhí, có nghĩa với NSND Hồng Vân – những người có công đưa tên tuổi của bả đến gần với công chúng như ngày hôm nay. Những điều Việt Hương làm như một minh chứng cho thấy: Có tôn trọng những người đi trước thì mới được Tổ độ, quá trình làm nghề sẽ tiến nhanh. Bằng không sẽ mất dần sự ngưỡng mộ từ khán giả và các đồng nghiệp trong giới. Những điều Việt Hương làm, xa hơn chút nữa, để cho những thế hệ trẻ tiếp theo nhìn thấy đó mà có động lực, tiếp bước đi theo".

Việt Hương và ông xã tích cực đi hỗ trợ bà con khó khăn trong mùa dịch - Ảnh: Internet Hình ảnh người nghệ sĩ có thân hình nhỏ bé nhưng mang một trái tim yêu thương vô hạn sức khoẻ khiến ai nấy cũng đều nể phục, trân trọng. Dưới phần bình luận bài viết của Song Minh, rất nhiều khán giả đã dành lời khen không ngớt cho Việt Hương và đặc biệt dành tặng cho cô danh hiệu: "Cô bụt giữa đời sống hiện đại".

Con gái ruột của Phi Nhung đã làm giấy uỷ quyền cho Việt Hương để chăm sóc cho mẹ của mình Con gái ruột của Phi Nhung là Wendy Phạm cho biết chị đã ủy quyền cho nghệ sĩ Việt Hương theo dõi, chăm sóc và thông báo sức khỏe của nữ ca sĩ tại Việt Nam.

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