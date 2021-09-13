Việt Hương xót xa khi chồng 'lăn xả' làm từ thiện đến nỗi cái chân bị thương sưng vù, mưng mủ, không đi nỗi nữa

Sao Việt 13/09/2021 20:57

"Cái chân chồng tôi sưng quá, mưng mủ nhiễm trùng, đi không nổi nữa nên nằm một chỗ rồi" – Việt Hương nói.

Trong những ngày TP.HCM đang chiến đấu với dịch bệnh căng thẳng, nghệ sĩ Việt Hương là một những người xung phong đi tình nguyện tích cực cho bà con khó khăn. Tuy nhiên, mới đây, nữ nghệ sĩ đã thông báo sẽ dừng hoạt động từ thiện sau ngày 15/9 bởi vì cả ekip đã mệt rã rời, không gượng nỗi nữa. Thông tin này đã khiến cho nhiều người hâm mộ không khỏi lo lắng cho tình hình sức khoẻ của Việt Hương và những người cộng sự.

Mới đây, nữ danh hài đã livestream thông báo tình hình của ông xã của mình là nhạc sĩ Hoài Phương bị thương ở chân, nhiễm trùng và mưng mủ nhưng suốt thời gian qua, đã chịu đựng, không uống kháng sinh mà vẫn đi làm từ thiện cùng vợ.

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Vợ chồng Việt Hương tích cực hỗ trợ bà con trong những ngày TP.HCM giãn cách vì dịch bệnh phức tạp - Ảnh: Internet

Nữ ca sĩ chia sẻ: "Tôi tự bỏ tiền làm từ thiện, không kêu gọi quyên góp từ bất cứ ai, dù chỉ một đồng. Trong hai tháng qua, tôi đã làm từ thiện hết mình và tới ngày 15/9 này mở cửa lại Sài Gòn phần nào nên tôi phải ngưng lại để còn nhìn ngó tình hình, chứ không phải cắm đầu cắm cổ làm hoài. Làm từ thiện cũng phải suy nghĩ.

Toàn bộ ekip của tôi đã mệt rã rời, chồng tôi hôm nay mất tích vì sưng hết chân, đi không nổi nữa. Mọi người có thấy chồng tôi sáng nay đâu không? Cái chân chồng tôi sưng quá, mưng mủ nhiễm trùng, đi không nổi nữa nên nằm một chỗ rồi. Chồng tôi hôm nọ vác gạo nhiều quá không thấy đường nên đâm vào cửa nhà người ta, giờ nhiễm trùng sưng chà bá rồi".

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Ông xã Việt Hương vác gạo để chuẩn bị đi phát cho bà con khó khăn - Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi thông báo dừng hoạt động từ thiện sau 15/9, Việt Hương cũng tuyên bố sẽ gửi hết đồ lại cho tuyến đầu. Cuối cùng, Việt Hương cũng tiết lộ lý do vì sao làm từ thiện nhưng vẫn hay livestream trên mạng xã hội: "Việc tôi đi tới đâu cũng livestream là để công khai cho những mạnh thường quân gửi quà biết quà của họ đã trao tới đúng người, không mắc công người ta nói tôi ăn hết gạo của mạnh thường quân. Tôi cũng tiết lộ bí quyết làm từ thiện là phải có cuống họng khỏe như tôi, nói hoài không mệt để còn nói cho mọi người hiểu mọi sự, chứ yếu là nói một hồi tắt tiếng".

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