Minh Tú thừa nhận từng thích con gái, không quan trọng giới tính miễn là có sự kết nối

Sau Lệ Nam, Minh Tú ngầm thừa nhận là người song tính khi công khai việc mình từng cảm nắng một người đồng giới.
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Trong một show truyền hình gần đây, siêu mẫu Minh Tú bất ngờ chia sẻ những góc khuất về vấn đề tình cảm của bản thân ở quá khứ. Cô tiết lộ: "Minh Tú đã từng cảm nắng một người đồng giới với mình. Tú thuộc cung bọ cạp nên sống rất tình cảm, khi mình gặp con gái mình cảm thấy thích và cảm nắng bởi cái sự quan tâm chăm sóc của họ dành cho mình. Đến thời điểm hiện tại, mình cũng quan trọng lắm về việc mình phải quen con trai hay con gái, giàu nghèo hay là giới tính gì, xuất thân ra sao bởi vì bản thân Tú không phải một người hoàn hảo. Chỉ quan trọng là em có cảm xúc với họ hay không, có sự kết nối với họ hay không".
Nhiều netizen tỏ ra rất bất ngờ với những chia sẻ của cô nàng vì từ trước đến nay mọi người đều nghĩ cô là gái “thẳng” khi công khai yêu rapper Andree và từng công khai bạn trai người nước ngoài. Người đẹp sinh 1991 khiến mọi người sửng sốt với chia sẻ này, mặc dù trước đó cô nàng chưa từng dính vào tin đồn cặp kè với người đồng giới.
Minh Tú được biết đến là một người mẫu có thâm niên trên các sàn diễn, cô nàng từng đạt nhiều thành tích cao trong các cuộc thi về người mẫu và hoa hậu. Gần đây netizen còn tỏ ra trầm trồ khi cô nàng liên tiếp đào tạo thành công nhiều hoa hậu, điển hình như: Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Hoa hậu Bella Vũ, Hoa hậu Phùng Trương Trân Đài,..
Trước Minh Tú, một mỹ nhân khác trong showbiz - Lệ Nam đã từng công khai mình là người song tính trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, mỹ nhân Tiền Giang từng khẳng định: "Tôi luôn tự hào và coi mình là một phần trong cộng đồng LGBT. Tôi sẽ đấu tranh, ủng hộ cộng đồng ngày càng văn minh". Tuy cùng thừa nhận việc là người song tính, song khi Minh Tú được netizen khen ngợi thì Lệ Nam bị chỉ trích khi nói bản thân outtop MUVN 2022 là do thừa nhận mình là người song tính.