Minh Tú thừa nhận từng thích con gái, không quan trọng giới tính miễn là có sự kết nối

Trong một show truyền hình gần đây, siêu mẫu Minh Tú bất ngờ chia sẻ những góc khuất về vấn đề tình cảm của bản thân ở quá khứ. Cô tiết lộ: "Minh Tú đã từng cảm nắng một người đồng giới với mình. Tú thuộc cung bọ cạp nên sống rất tình cảm, khi mình gặp con gái mình cảm thấy thích và cảm nắng bởi cái sự quan tâm chăm sóc của họ dành cho mình. Đến thời điểm hiện tại, mình cũng quan trọng lắm về việc mình phải quen con trai hay con gái, giàu nghèo hay là giới tính gì, xuất thân ra sao bởi vì bản thân Tú không phải một người hoàn hảo. Chỉ quan trọng là em có cảm xúc với họ hay không, có sự kết nối với họ hay không".

Minh Tú chia sẻ chuyện thích con gái trên sóng truyền hình

Nhiều netizen tỏ ra rất bất ngờ với những chia sẻ của cô nàng vì từ trước đến nay mọi người đều nghĩ cô là gái “thẳng” khi công khai yêu rapper Andree và từng công khai bạn trai người nước ngoài. Người đẹp sinh 1991 khiến mọi người sửng sốt với chia sẻ này, mặc dù trước đó cô nàng chưa từng dính vào tin đồn cặp kè với người đồng giới.