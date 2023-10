Mẹ ruột Á hậu Huyền My: Từ bà chủ thẩm mỹ viện đến làm quản lý cho con gái, mong muốn "tuyển rể" phải có địa vị trong xã hội

Được biết, cô vốn là tiểu thư trong gia đình trí thức ở Hà Nội. Bố cô làm ở Viện Hàn lâm Đức, thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội còn mẹ là chủ của một thẩm mỹ viện. Gia đình Huyền My từng có thời gian sinh sống ở Đức.

Sau 8 năm kể từ ngày đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2014, Huyền My ngày càng "thăng hạng" về nhan sắc, giữ được hình ảnh đẹp, tránh khỏi nhiều scandal, ồn ào của showbiz Việt. Hiện tại Huyền My đã có chỗ đứng riêng trong nghề, luôn là tâm điểm của truyền thông, công chúng mỗi khi xuất hiện.

Khi con gái trở thành Á hậu một cuộc thi sắc đẹp lớn, bà Lan Phương áp lực khi bỗng dưng con nổi tiếng. Sau ngày Huyền My đăng quang, bà từng tâm sự:

Lớn lên trong gia đình trí thức, được dạy dỗ nghiêm khắc từ nhỏ, khi trở thành Á hậu lại được mẹ đồng hành và định hướng về hình ảnh, nhiều người cho rằng vị trí mà Huyền My có được hiện tại là nhờ phụ huynh. Mẹ ruột nàng Hậu đã hy sinh rất nhiều vì cô.

"Bản chất tôi là người kinh doanh không quen với môi trường showbiz. Khi My thi xong và xuất hiện trước công chúng, có những đêm tôi không ngủ được vì lo lắng, cũng có những khi ngồi nghĩ mà rớt nước mắt vì thương con và không biết phải bắt đầu từ đâu. Vợ chồng tôi loay hoay không biết phải đưa ra đường hướng cho con thế nào. Có những thời điểm tôi thấy bất lực và bế tắc. Nhưng cũng rất may, cho đến giờ phút này, mọi thứ đều tốt và thuận theo tự nhiên".

Vì biết hào quang đi kèm với nhiều cám dỗ, cạm bẫy trong showbiz, bà Lan Phương quyết định gác lại việc kinh doanh riêng để làm "bầu show" cho con gái. "Tôi đã bàn bạc với chồng rất nhiều, xã hội phức tạp và con gái phải đối mặt với nhiều thứ khi tuổi chưa đủ trưởng thành. Tôi sẵn sàng bỏ đam mê của mình để ủng hộ đam mê của con gái", mẹ Huyền My tâm sự.

Không chỉ trở thành quản lý, bà Lan Phương còn là người bạn thân thiết biết lắng nghe, người "vệ sĩ" bảo vệ ái nữ khỏi những ồn ào không đáng có. Bà kể những lúc con gái buồn, bà đều tìm cách nói chuyện với con, hỏi về suy nghĩ và tâm sự giải tỏa cùng con. Mẹ nàng Hậu cho rằng làm mẹ thì việc thương con là điều hiển nhiên, nhưng cách yêu thương của bà không phải là che chở, bao bọc con mọi lúc mọi nơi. Ngược lại, bà dạy con cách quyết định cũng như suy nghĩ độc lập, giúp ái nữ trưởng thành.

Mẹ luôn là người đồng hành cùng cô trong mọi sự kiện dù lớn dù nhỏ

Về chuyện tình cảm, bố mẹ Huyền My cho biết cả 2 luôn tin tưởng vào quyết định của con. Mẹ nàng Hậu tâm sự: "Tôi luôn nói với con, tiêu chí đầu tiên để chọn bạn trai là hãy yêu một người đàn ông chung thủy và có công việc ổn định. Đó vừa là bạn đời, vừa là anh, đôi khi còn phải đủ kiến thức và sự trải nghiệm để thay được cả bố mẹ nữa. Huyền My rất cá tính. Nếu một người đàn ông không 'trị' được cô gái này thì sẽ rất khó có được hạnh phúc bền chặt".

Trong một chia sẻ khác, bà nói rất thích chồng Huyền My sau này sẽ giống chồng mình, bởi ông là người đàn ông tâm lý, sống vì người khác, có địa vị trong xã hội.

Bà Lan Phương cũng mong con gái sẽ sớm tìm được một người đàn ông giống như bố của mình, đủ thấu hiểu và tiến tới hôn nhân để có một tổ ấm như bao người phụ nữ khác.

Hiện tại, nàng Hậu sinh năm 1995 đã "rẽ hướng" trở thành một MC - BTV truyền hình và đang làm việc tại Đài Truyền hình Việt Nam. Sau nhiều "sóng gió" trải qua từ lúc đạt danh hiệu Á hậu, Huyền My của hiện tại cảm thấy may mắn khi luôn có gia đình, đặc biệt là mẹ định hướng trên mọi hành trình.

Huyền My sinh năm 1995 tại Hà Nội, giành ngôi vị Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 khi đang là sinh viên Học viện thời trang London. Tại thời điểm đó, Huyền My sở hữu chiều cao 1m74 và số đo ba vòng 83 - 62 - 93. Sau cuộc thi HHVN 2014, Huyền My là mỹ nhân nổi tiếng đình đám trong showbiz. Vào năm 2017, cô đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International được tổ chức trên sân nhà và lọt vào top 10 chung cuộc.