Cư dân mạng mong Huyền My sớm đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, điều trị kịp thời.

Huyền My gây ấn tượng khi tham gia cuộc thi "Hoa hậu Việt Nam 2014" và được vinh danh trong ngôi vị Á hậu. Từ khi hoạt động trong giới showbiz, nàng hậu này chưa từng dính phải một scandal nào và đời tư cũng khá sạch sẽ.

Mới đây, trên Instagram cá nhân, dân tình không khỏi lo lắng với bài đăng của Á hậu Huyền My. Cụ thể, nàng hậu chia sẻ sau khi ngủ dậy, cô bất ngờ bị chảy máu ở tai mà không rõ lý do từ đâu. Kèm theo bài chia sẻ là hình ảnh máu đỏ đã khô thấm trên tấm ga trải giường kèm chú thích: "Ngủ dậy thấy chảy máu tai các bác ơi".

Huyền My lo lắng khi phát hiện tai rỉ máu sau khi ngủ dậy - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay khi bài viết đăng tải, nhiều cư dân mạng nói rằng chảy máu tai do nhiều nguyên nhân nên quan trọng cần đến bác sĩ thăm khám kỹ mới có thể yên tâm cho sức khỏe. Đồng thời, có kết quả chính xác và điều trị kịp thời cũng tránh dẫn đến tình trạng nặng.

Nếu theo dõi cô nàng này, có thể thấy, lịch làm việc hiện tại của Huyền My cũng rất dày đặc, điều đó chính là lý do khiến sức khỏe của cô ngày càng giảm sút. Người hâm mộ cũng gửi nhiều lời chúc sức khoẻ đến người đẹp.

Người hâm mộ khuyên người đẹp mau chóng đến bác sĩ thăm khám - Ảnh: Internet

Á hậu Huyền My đang là chân dài được săn đón nhất nhì trong làng mẫu. Với gương mặt xinh xắn, tính tình gần gũi, thân thiện và luôn nỗ lực hết mình trong công việc, Huyền My ngày càng nhận được nhiều sự yêu mến.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/a-hau-huyen-my-ta-hoa-khi-phat-hien-vet-mau-do-tham-tren-giuong-luc-ngu-day-dan-mang-dong-loat-khuyen-lam-ngay-dieu-nay-461204.html