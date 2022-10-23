Angela Phương Trinh bất ngờ thông báo có con nuôi, nhan sắc ái nữ mới thực sự khiến dân tình trầm trồ

Mới đây, trên trang TikTok cá nhân của nữ diễn viên đã đăng tải một đoạn clip và ở đó, người đẹp công khai cho hay mình có "con nuôi".

Angela Phương Trinh từng được biết đến là diễn viên có đôi mắt tinh anh cùng vẻ mặt trong sáng được khán giả yêu mến gọi bằng cái tên thân mật "bà mẹ nhí". Ở thời điểm tại, Angela Phương Trinh là một trong những cái tên để lại nhiều ấn tượng với công chúng. Thời gian vừa qua, cô nàng khiến nhiều người chú ý khi bất ngờ quay trở lại showbiz.

Cụ thể, nữ diễn viên chia sẻ: "Trinh và con gái nuôi của mình - bé Tép từ lâu mong muốn có một chuyến đi chơi xa "đổi gió". Thế là, hai mẹ con chọn một nơi vô cùng đặc biệt thuộc TP.HCM nhưng lại có biển, rừng và sông. Mọi người có đoán ra đâu không? đó là Cần Giờ, nơi mà không có nhà máy, xí nghiệp, không có khói bụi nên không khí trong lành.

Không cần mất thời gian hay mất tiền đặt vé đi đâu xa xôi mà chỉ cần 30 phút qua phà Bình Khánh là tới Cần Giờ để hưởng thụ gió biển. Lần đầu tiên làm clip, Trinh có nhiều bỡ ngỡ, hy vọng mọi người thích xem và góp ý cho Trinh nhé. Mời mọi người cùng đón xem hành trình khám phá đầy thú vị của Trinh và bé Tép Cherry tại Cần Giờ".

Angela Phương Trinh khiến dân tình bất ngờ trước thông báo có con nuôi

Theo đó, Angela Phương Trinh cũng đồng thời chia sẻ một đoạn clip rất đẹp với những góc quay, âm nhạc nhẹ nhàng của mình và con gái nuôi. Những khoảnh khắc nhẹ nhàng đễ dàng mang đến cảm giác thư thái cho người xem. Tuy nhiên, cô nàng cũng chưa chia sẻ nhiều về danh tính của bé gái hay cơ duyên nhận con nuôi, liệu rằng đây có phải một dự án mới nào đó của nữ diễn viên?

Nhan sắc xinh xắn, ngọt ngào của con nuôi Phương Trinh khiến dân tình dành nhiều lời khen.

Những khoảnh khắc ngọt ngào, nhẹ nhàng và bình yên của hai "mẹ con"

Thời gian vừa qua, Angela Phương Trinh gây chú ý khi tái xuất showbiz. Hiện diện tại một sự kiện về mỹ phẩm, người đẹp sinh năm 1995 thu hút sự chú ý với nhan sắc mặn mà, vóc dáng chuẩn chỉnh. Nữ diễn viên tâm sự sau nhiều năm ở ẩn: "Nhiều năm vắng bóng trong tất cả hoạt động như đóng phim, quay quảng cáo, dự thảm đỏ, tôi nhớ khán giả, không khí làm việc theo đoàn".

Trước đó, cô nàng khiến dân tình phải xuýt xoa khen ngợi vì thần thái và sắc vóc quá đỉnh.

Ba năm qua, Angela Phương Trinh chủ yếu xuất hiện với các hoạt động thiền, yoga, ăn chay trường. Cô kiên trì theo đuổi các bài thể dục nhằm tăng cường sức bền, sự dẻo dai cho cơ thể như tập cardio sáu ngày trong tuần.

Nữ diễn viên dành nhiều ưu ái cho bộ môn gym, cô thường xuyên đăng tải body săn chắc, khỏe khoắn mà bản thân đã nổ lực "xây dựng"

Cô nói: "Lối sống lành mạnh gồm ăn uống, tập luyện, suy nghĩ tích cực tác động đến con người tôi từ bên trong. Hiện tôi hạnh phúc, lúc nào cũng thấy bản thân có nhiều năng lượng".

Cô chọn ăn chay, và sống một cách tích cực, rời xa những thị phi bên ngoài.

Từng được mệnh danh là “nữ hoàng thảm đỏ”, “biểu tượng sexy bậc nhất showbiz” vì phong cách thời trang sành điệu, hở bạo khoe đường cong. Sau một thời gian tu tập, ăn chay trường, nay Angela Phương Trinh dường như muốn hướng đến hình ảnh kín đáo, nền nã hơn. Trong lần trở lại này, nhiều khán giả hi vọng nữ diễn viên sinh năm 1995 sẽ kiên trì theo đuổi tạo hình nàng thơ và bỏ hẳn "hệ cơ bắp".