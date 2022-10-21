Angela Phương Trinh khoe nhan sắc ‘thần tiên tỷ tỷ’ trong loạt ảnh chụp cận mặt

Nhịp sống trẻ 21/10/2022 11:21

Visual ngày càng thăng hạng của Angela Phương Trinh nhận về vô số lời khen ngợi từ người hâm mộ.

Rút lui khỏi showbiz xô bồ để chăm lo tu tập cũng như phát triển kinh doanh, thế nhưng cái tên Angela Phương Trinh chưa bao giờ hết hot. Trên nền tảng mạng xã hội, người đẹp thường xuyên gây thương nhớ khi khoe nhan sắc như bị thời gian bỏ quên. Hễ mỗi lần có động thái, Angela Phương Trinh đều thu về lượt tương tác khủng.

Angela Phương Trinh khoe nhan sắc ‘thần tiên tỷ tỷ’ trong loạt ảnh chụp cận mặt - Ảnh 1
Angela Phương Trinh cái cái tên chưa bao giờ hết hot suốt nhiều năm qua dù hoạt động nghệ thuật cầm chừng - Ảnh: FBNV

Đến hẹn lại lên, mới đây, Angela Phương Trinh tung hình ảnh "sống ảo" trong xế hộp đắt đỏ. Chẳng cần ăn vận lộng lẫy cô nhận về vô số khen ngợi bởi gương mặt góc cạnh, đặc biệt là đôi mắt hút hồn. Đi kèm với hình ảnh này "người mẹ nhí" chia sẻ dòng trạng thái triết lý. Cụ thể cô viết: "Ai biết kiếp người rất mong manh. Như sương buổi sớm lá trên cành. Siêng năng tạo phước không ngơi nghỉ. Nhân quả công bằng sẽ đến nhanh".

Angela Phương Trinh khoe nhan sắc ‘thần tiên tỷ tỷ’ trong loạt ảnh chụp cận mặt - Ảnh 2
Angela Phương Trinh tung hình ảnh "sống ảo", khoe nhan sắc "thần tiên tỷ tỷ" trong xế hộp đắt đỏ - Ảnh: FBNV
Angela Phương Trinh khoe nhan sắc ‘thần tiên tỷ tỷ’ trong loạt ảnh chụp cận mặt - Ảnh 3
Gần đây Angela Phương Trinh tích cực đăng tải những hình ảnh chụp cận mặt - Ảnh: FBNV
Angela Phương Trinh khoe nhan sắc ‘thần tiên tỷ tỷ’ trong loạt ảnh chụp cận mặt - Ảnh 4
Nhan sắc của cô nhận về nhiều khen ngợi từ dân mạng - Ảnh: FBNV

 

Lượn lờ quanh trang cá nhân của Angela Phương Trinh không khó nhận ra gần đây cô tích cực đăng tải những hình ảnh "sống ảo" chụp cận mặt. Ở độ tuổi gần 30, Angela Phương Trinh vẫn sở hữu vẻ đẹp không tì vết, được netizen ngưỡng mộ.

 

Angela Phương Trinh khoe nhan sắc ‘thần tiên tỷ tỷ’ trong loạt ảnh chụp cận mặt - Ảnh 5

Angela Phương Trinh sinh năm 1995, từng là diễn viên nhí nổi tiếng qua những phim như Mùi ngò gai, Thứ ba học trò, Bà mẹ nhí... Cô được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những ngôi sao điện ảnh đình đám khi lớn lên. Tuy nhiên khi trưởng thành Angela Phương Trinh lại gắn liền với không ít thị phi như hành động ''nổi loạn'', những phát ngôn gây sốc bị cho là quá đà, lệch chuẩn.

Angela Phương Trinh khoe nhan sắc ‘thần tiên tỷ tỷ’ trong loạt ảnh chụp cận mặt - Ảnh 6
Sau những lùm xùm khiến khán giả ngán ngẩm, Angela Phương Trinh quyết định tìm về cõi Phật - Ảnh: FBNV

Có một thời gian, nữ diễn viên từng gắn liền với danh xưng “Nữ hoàng thị phi” của showbiz. Sau những lùm xùm khiến khán giả ngán ngẩm, Angela Phương Trinh quyết định tìm về cõi Phật. Cô ăn chay trường, tham gia các hoạt động thiện nguyện và tu thiền mỗi ngày 

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