Angela Phương Trinh khoe nhan sắc ‘thần tiên tỷ tỷ’ trong loạt ảnh chụp cận mặt

Rút lui khỏi showbiz xô bồ để chăm lo tu tập cũng như phát triển kinh doanh, thế nhưng cái tên Angela Phương Trinh chưa bao giờ hết hot. Trên nền tảng mạng xã hội, người đẹp thường xuyên gây thương nhớ khi khoe nhan sắc như bị thời gian bỏ quên. Hễ mỗi lần có động thái, Angela Phương Trinh đều thu về lượt tương tác khủng.

Angela Phương Trinh cái cái tên chưa bao giờ hết hot suốt nhiều năm qua dù hoạt động nghệ thuật cầm chừng - Ảnh: FBNV

Đến hẹn lại lên, mới đây, Angela Phương Trinh tung hình ảnh "sống ảo" trong xế hộp đắt đỏ. Chẳng cần ăn vận lộng lẫy cô nhận về vô số khen ngợi bởi gương mặt góc cạnh, đặc biệt là đôi mắt hút hồn. Đi kèm với hình ảnh này "người mẹ nhí" chia sẻ dòng trạng thái triết lý. Cụ thể cô viết: "Ai biết kiếp người rất mong manh. Như sương buổi sớm lá trên cành. Siêng năng tạo phước không ngơi nghỉ. Nhân quả công bằng sẽ đến nhanh".