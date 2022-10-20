Hậu sinh 3 con, Tăng Thanh Hà 'gạt phăng' hình ảnh nhẹ nhàng trong trẻo, lộ diện tạo hình khác lạ

Tăng Thanh Hà trong tạo hình cá tính khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Tăng Thanh Hà mang vẻ đẹp đậm chất điện ảnh, được người hâm mộ ưu ái đặt cho biệt danh “Ngọc nữ màn ảnh Việt”. Tuy nhiên, đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, Tăng Thành bất ngờ kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn và “ở ẩn” từ đó đến nay. Hiện tại, Tăng Thanh Hà đã là bà mẹ 3 con, không còn hoạt động trong làng giải trí nhưng mỗi lần xuất hiện, Tăng Thanh Hà vẫn thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng bởi nhan sắc xinh đẹp cùng phong cách dễ thương. Tăng Thanh Hà mang vẻ đẹp đậm chất điện ảnh, được người hâm mộ ưu ái đặt cho biệt danh “Ngọc nữ màn ảnh Việt” - Ảnh: FBNV Tuy nhiên, trong bức ảnh mới nhất của “ngọc nữ màn ảnh Việt”, nhiều người không khỏi ngạc nhiên với tạo hình có phần khác lạ của bà mẹ 3 con.

Trong bức ảnh mới nhất của “ngọc nữ màn ảnh Việt”, nhiều người không khỏi ngạc nhiên với tạo hình có phần khác lạ - Ảnh: Chụp màn hình Có thể thấy, cô nàng chọn thiết kế trang điểm nhấn vào đôi mắt với đường eyeliner “sắc sảo”, lông mày cong vút và màu son môi rất Tây. Cô dâu kiêu kỳ chọn kiểu “tóc vàng hoe” đang rất thịnh hành trong các thiết kế phương tây hiện nay cùng với kiểu tóc nhọn giúp Tăng Thanh Hà cá tính hơn. Từ ngày làm mẹ 3 con, không khó để thấy nàng ngọc nữ đã chuyển hướng sang một tạo hình khá mới mẻ và cá tính - Ảnh: FBNV Theo dõi Tăng Thanh Hà từ ngày làm mẹ 3 con, không khó để thấy nàng ngọc nữ đã chuyển hướng sang một tạo hình khá mới mẻ và cá tính. Định hướng này khá khác lạ so với hình ảnh trước giờ mà cô theo đuổi: trong trẻo, nữ tính và tinh tế.

Có lẽ Tăng Thanh Hà đang dần đa dạng hóa hình tượng của mình sang một hướng mới, đầy ấn tượng và táo bạo hơn - Ảnh: FBNV Trước đó, bà mẹ 3 con thường xuất hiện khá giản dị. Cô không quá cầu kỳ trong phần makeup. Chỉ cần son môi, má hồng và chân mày với độ đậm và sắc vừa đủ, Tăng Thanh Hà vẫn có thể khoe trọn những nét đẹp trên gương mặt đậm chất điện ảnh của mình. Có lẽ Tăng Thanh Hà đang dần đa dạng hóa hình tượng của mình sang một hướng mới, đầy ấn tượng và táo bạo hơn. Cô chọn những màu tóc khá nổi bật nhưng vẫn rất phù hợp với lứa tuổi, không bị quá màu mè.

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