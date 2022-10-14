Cũng tại thời điểm đó, công chúng còn nhớ đến Phương Trang là một cô gái thích ăn mặc hở táo bạo và thường xuyên xuất hiện ở các tụ điểm ăn chơi nổi tiếng ở TP.HCM. Lúc này, người đẹp còn khá nhỏ tuổi, vì vậy, việc ăn mặc không phù hợp của cô thường xuyên bị dư luận chỉ trích. Không có duyên với nghệ thuật, em gái Angela Phương Trinh dần rút lui khỏi showbiz.

Phương Trang được biết đến là em gái ruột của diễn viên Angela Phương Trinh. Ngay từ khi còn nhỏ, gia đình đã tạo điều kiện để Phương Trang bước vào làng giải trí . Cô từng xuất hiện trong các phim như Mùi Ngò Gai, Kính Vạn Hoa, Cậu Bé Ngoài Hành Tinh,... Sau đó, cô gái sinh năm 1996 cũng góp mặt trong 1 vài bộ phim nhưng không tạo được tiếng vang như chị gái ruột.

Người đẹp cũng từng vướng nghi án dao kéo vì vòng một to bất thường. Dù không lên tiếng về tin đồn này song việc ăn mặc quá hở hang và có phần lạm dụng khoe thân khiến cô gặp phải những phản ứng trái chiều từ dư luận.

Thế nhưng một thời gian sau, Phương Trang trở lại với một diện mạo hoàn toàn thay đổi. Phong cách ăn mặc của Phương Trang cũng kín đáo, nhẹ nhàng, giản dị hơn. Trên trang cá nhân của mình, em gái Angela Phương Trinh thường xuyên khoe ảnh mặt mộc, chẳng mấy khi trang điểm cầu kỳ.

Được biết, Phương Trang giờ đây là một Phật tử tu tại gia.

Tuy nhiên, nhan sắc của cô vẫn được khán giả đánh giá cao và trầm trồ khen ngợi. Sự thay đổi của Phương Trang thời gian qua đã nhận về rất nhiều phản hồi tích cực từ mọi người. Ai ai cũng phải trầm trồ trước nhan sắc dịu dàng, giản dị và đúng độ tuổi hơn rất nhiều.

Phương Trang thường xuyên ăn mặc mộc mạc, đơn giản. Nhan sắc xinh đẹp, thanh thoát hơn trước rất nhiều.

Tránh xa khỏi thị phi showbiz, cô nàng hiện tại đang phụ gia đình chăm lo cho chuỗi nhà hàng chay khá có tiếng tại TP.HCM. Học tập theo chị gái Angela Phương Trinh cùng ăn chay trường, tu học theo Phật pháp, đi chùa và sống cuộc sống thanh tịnh.

Chị em Phương Trinh và Phương Trang bên bố ruột.

Đặc biệt, cả hai chị em rất tích cực đi làm từ thiện, giúp đỡ người nghèo,

Nhờ sự thay đổi tích cực mà chị em Phương Trinh, Phương Trang ngày càng được nhiều khán giả yêu mến.

Lựa chọn cuộc sống nhẹ nhàng, tránh xa mọi thị phi nên thời gian gần đây, cả Phương Trinh và Phương Trang đã nhận được nhiều thiện cảm từ người hâm mộ. Dù không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nhưng trang cá nhân của Phương Trang cũng sở hữu cả trăm nghìn lượt người theo dõi.