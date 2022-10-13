Mới đây, trên mạng xã hội đang chia sẻ rầm rộ hình ảnh một nữ sinh cấp 3 tại Trung Quốc. Cô bạn này xuất hiện xinh đẹp, trang điểm kỹ càng, mặc váy trắng bồng bềnh, thậm chí càng đội cả vương miện công chúa. Sự xuất hiện của cô gái này nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người có mặt, khiến các bạn nữ ghen tị, còn bạn nam thì không thể rời mắt.

Vì là gương mặt đại diện cho lớp nên nữ sinh phụ trách cầm bảng hiệu thường tự trang điểm và chuẩn bị trang phục cho mình. Đây được xem là trọng trách quan trọng vì không thể làm “mất mặt” lớp mình.

Được biết, nữ sinh này đang đảm nhận vị trí cầm bảng đại diện lớp tại Đại hội Thể dục thể thao ở Trung Quốc. Thông thường mỗi lớp sẽ chọn ra một học sinh có vẻ ngoài và khí chất nổi bật nhất để đảm nhiệm việc cầm bảng. Vị trí này chủ yếu sẽ thuộc về hoa khôi của lớp.

Thế nhưng, cũng chính vì việc quá xem trọng ngoại hình mà vô tình khiến buổi đại hội thể dục thể thao trở thành một cuộc thi sắc đẹp. Từ đây, dẫn đến việc tranh cãi và vấp phải sự phản đối của một số người.

Một số ý kiến cho rằng, việc mặc hở hang sẽ không thực sự phù hợp khi đang còn là học sinh cấp 3. Hơn nữa, vốn dĩ đây là đại hội thể thao, chỉ là việc cầm bảng không nhất thiết phải ăn mặc như đi thảm đỏ với đầm váy cồng kềnh, đội vương miện làm mất tinh thần, bản chất vốn có của ngày hội.

Bên cạnh đó, cũng có một bộ phận lên tiếng bênh vực nữ sinh này. Họ cho biết trong đại hội thể thao không có quy định nào là không cho ăn mặc nổi bật. Nữ sinh này diện trang phục như thế cũng không có gì quá bất thường. Thậm chí, khi nhìn vào ảnh, các nữ sinh cầm tấm bảng ở các lớp khác cũng ăn mặc nổi bật không kém.

Một số học sinh phụ trách việc chụp ảnh cũng không mặc đồng phục. Chính vì thế, việc nữ sinh này ăn mặc như vậy không có gì là sai. Việc ăn mặc phù hợp với hoàn cảnh hay không còn phụ thuộc vào các bạn khác, hy vọng mọi người sẽ ngừng ác ý với cô gái này.