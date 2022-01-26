Lệ Quyền lộ gương mặt hóp hốc hác, đường cong nóng bỏng bỗng 'mất hút' chỉ vì lý do này

Vốn là một người siêng năng khoe dáng đẹp, Lệ Quyền bất ngờ khiến người hâm mộ lo lắng vì để lộ gương mặt hom hem, hốc hác bất thường.

Lệ Quyên được mệnh danh là "nữ hoàng phòng trà" của Vbiz bởi tài năng âm nhạc thiên phú và đặc biệt hợp hát live ở không gian phòng trà. Đồng thời, cô nàng còn khiến hội chị em ghen tị bởi vóc dáng chuẩn đẹp và bốc lửa không kém cái người đẹp ở độ tuổi đôi mươi. Mới đây, Lệ Quyên chia sẻ những hình ảnh mới của bản thân khi chuẩn bị tham dự một sự kiện. Cư dân mạng khá bất ngờ về diện mạo gầy gò, gương mặt hốc hác và thiếu sức sống của nữ ca sĩ. Vẫn biết vóc dáng mảnh khảnh, vòng eo "con kiến" sẽ giúp cô cân được tất cả các thiết kế khó nhằn, nhưng gầy đến độ quá đà lại mang đến "phản ứng ngược". Cư dân mạng nhận xét cho dù gương mặt tươi tắn, xinh đẹp nhưng hình thể "mỏng như lá lúa" này lại khiến cô trông thiếu sức sống.

Lệ Quyên để lộ gương mặt hốc hác, thiếu sức sống - Ảnh: IGNV Được biết, dạo gần đây, nữ ca sĩ bắt đầu thực hiện chế độ giảm cân, tập tành, ăn uống quá đà nên với nhiều khán giả trông cô khá khác biệt, nhất là gương mặt gầy gò, hốc hác. Vài người cũng cho rằng có thể là do phong cách trang điểm, kiểu tóc hay góc chụp mà nay người tình Lâm Bảo Châu trông lại ốm đến vậy. Trước đó, với sự kiên trì tập luyện và chăm sóc da dẻ, Lệ Quyên đã có được ngoại hình khiến cô cảm thấy tự hào mỗi lần nhắc đến. Ở tuổi 40 của mình, nữ ca sĩ vẫn đủ tự tin để đăng những bức ảnh không cần chụp bằng phần mềm, cũng không cần chỉnh sửa... Thậm chí, nữ hoàng phòng trà còn rất chuộng diện những bộ đồ bơi được thiết kế táo bạo, khoe cận cảnh thân hình không chút mỡ thừa, gọn gàng gợi cảm ở độ tuổi tứ tuần.

Nữ ca sĩ vốn nổi tiếng chăm chỉ tập thể dục giữ dáng - Ảnh: FBNV Cô thường 'gây sốt' mạng xã hội với nhiều bộ ảnh bikini - Ảnh: FBNV Có hình thể mảnh khảnh, cô không ngại diện các bộ cánh cắt xẻ, khoe eo - Ảnh: FBNV Sau khi ly hôn với doanh nhân Đức Huy, Lệ Quyên đang tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc với bạn trai kém 12 tuổi Lâm Bảo Châu. Nữ ca sĩ cũng không ngần ngại chia sẻ loạt ảnh ngọt ngào với bạn trai khiến nhiều người không khỏi trầm trồ. Hiện tại, những hình ảnh mới nhất của Lệ Quyên và tình trẻ kém 12 tuổi vẫn thu hút sự chú ý, quan tâm đặc biệt của người hâm mộ.

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