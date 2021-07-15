Làm thợ tóc 'bất đắc dĩ' tại khu cách ly, Phương Thanh tự tin khoe thành quả 'không chỗ chê' khi tạo kiểu cho các y, bác sĩ

Ca sĩ Phương Thanh là một trong những sao Việt tiên phong trong phong trào tình nguyện viên tại các khu cách ly tập trung và dành được nhiều sự yêu thương của khán giả.
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Tại các khu cách ly, các y bác sĩ và lực lượng chức năng đang ngày đêm "chiến đấu", hỗ trợ người dân vượt qua đại dịch. Bên cạnh đó, rất nhiều sao Việt cũng tích cực xông pha vào tình nguyện góp sức như nghệ sĩ Đại Nghĩa, MC Quỳnh Hoa, hoa hậu H'Hen Niê, ca sĩ Phương Thanh, Mâu Thuỷ,...
Những ngày gần đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Phương Thanh liên tục cập nhật hoạt động tình nguyện của mình tại khu cách ly. Không chỉ hỗ trợ, điều phối người dân lấy mẫu xét nghiệm hay phục vụ văn nghệ giải trí mà mới đây, nữ ca sĩ còn tự tin khoe ảnh "cầm tông đơ" cắt tóc cho các y, bác sĩ.
Chia sẻ hoạt động này trên trang cá nhân, Phương Thanh lan toả năng lượng và tinh thần tích cực khắp khu cách ly. Nữ ca sĩ viết: "Hôm nay Team TNV em vào làm nhiệm vụ ở khu Bệnh viện dã chiến Thu Dung 2. Tặng quà tình nghĩa, cắt tóc - hát cổ vũ thêm năng lượng và tinh thần cho các Y bác sĩ và dân quân".
Nữ ca sĩ "Trống vắng" hoạt động tình nguyện với tinh thần nhiệt tình, vui vẻ. Dưới phần bình luận bài viết, Phương Thanh còn để lại nhiều hình ảnh ghi khoảnh khắc hài hước của mình khi tham gia hoạt động. Nữ ca sĩ còn nghẹn ngào bày tỏ niềm thương mến dành cho những người tuyến đầu chống dịch: "Thương lắm các y bác sĩ - dân quân! Tặng quà xong, xúc động. Hát lên cho vui, xong cắt tóc rồi chia tay. Vào tận nơi mới thấy thương những người trên tuyến đầu - sống chung với dịch".
Trước tấm lòng xông pha tình nguyện góp sức "chiến đấu" của Phương Thanh, nhiều khán giả đã bày tỏ nhiều lời cảm kích, xúc động dành cho nữ ca sĩ. Một số bình luận của cộng đồng mạng dưới bài viết của Phương Thanh: "Hết cầm MIC giờ chị tôi chuyển sang "cầm đầu", haha"; "Tuyệt vời quá chị ơi! Cảm kích hành động của chị"; "Chanh quá tích cực. Mong Chanh và nhóm an toàn và sức khoẻ nhiều!"