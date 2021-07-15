Làm thợ tóc 'bất đắc dĩ' tại khu cách ly, Phương Thanh tự tin khoe thành quả 'không chỗ chê' khi tạo kiểu cho các y, bác sĩ

Tại các khu cách ly, các y bác sĩ và lực lượng chức năng đang ngày đêm "chiến đấu", hỗ trợ người dân vượt qua đại dịch. Bên cạnh đó, rất nhiều sao Việt cũng tích cực xông pha vào tình nguyện góp sức như nghệ sĩ Đại Nghĩa, MC Quỳnh Hoa, hoa hậu H'Hen Niê, ca sĩ Phương Thanh, Mâu Thuỷ,...

Những ngày gần đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Phương Thanh liên tục cập nhật hoạt động tình nguyện của mình tại khu cách ly. Không chỉ hỗ trợ, điều phối người dân lấy mẫu xét nghiệm hay phục vụ văn nghệ giải trí mà mới đây, nữ ca sĩ còn tự tin khoe ảnh "cầm tông đơ" cắt tóc cho các y, bác sĩ.