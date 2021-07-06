Cô Bống Hồng Nhung tình nguyện thử nghiệm tiêm vắc xin Nano Covax 'made in' Việt Nam, hé lộ lý do đặt niềm tin vào các nhà khoa học trong nước

Ca sĩ Hồng Nhung tình nguyện thử nghiệm vắc xin của Việt Nam - Nano Covax giai đoạn ba, tiêm liều một đầu tháng 7.

Mới đây, trên trang cá nhân, diva Hồng Nhung vừa cập nhật hình ảnh cô tình nguyện tiêm vắc xin Nano Covax. Nữ ca sĩ đăng kèm bài viết bày tỏ sự tin tưởng về khả năng dập dịch bằng chính vắc xin của Việt Nam: "Là một trong những người tình nguyện tiêm thử vắc xin của Việt Nam - Nano Covax, Hồng Nhung mong muốn lan tỏa niềm tin chiến thắng đại dịch một cách toàn diện trên toàn lãnh thổ. Giai đoạn phòng dịch, Việt Nam đã làm thế giới ngạc nhiên vì quyết tâm cao, dẫn đến kết quả đáng tự hào. Giờ đây, chúng ta có thể tự hào về khả năng dập dịch bằng vắc xin, và tự hào hơn nữa, bằng chính vắc xin của Việt Nam”.

Ca sĩ Hồng Nhung tiêm mũi đầu tiên vắc xin Nano Covax - Ảnh: FBNV Chia sẻ với VnExpress, Hồng Nhung cho biết thêm rằng trước khi tiêm vắc xin, cô từng đến phòng nghiên cứu vắc xin của công ty Nanogen ở thành phố Thủ Đức, TP.HCM để tìm hiểu thông tin và quy trình tiêm chủng nên cô có niềm tin tuyệt đối vào các nhà khoa học Việt Nam: "Tôi có niềm tin vào các nhà khoa học ở Việt Nam. Họ rất giỏi, học trong lẫn ngoài nước và có kinh nghiệm sản xuất các loại vắc xin khác. Họ nghiên cứu rất kỹ để tạo ra loại vắc xin Covid-19 phù hợp với khí hậu, môi trường của người Việt." Hồng Nhung rất tin tưởng vào các nhà khoa học Việt Nam - Ảnh: Internet Trước đó, Hồng Nhung cũng liên tục viết status ủng hộ vắc xin của Việt Nam trên trang cá nhân. Sau khi đăng tải bài viết, đông đảo bạn bè, khán giả khen ngợi tinh thần dũng cảm của "cô Bống" khi tình nguyện tiêm vắc xin thử nghiệm Nano Covax.

Bình luận của người hâm mộ dành cho Hồng Nhung - Ảnh: Chụp màn hình Ca sĩ Hồng Nhung tình nguyện thử nghiệm vắc xin Nano Covax giai đoạn ba, tiêm liều một đầu tháng 7. Sau liều một, nữ ca sĩ dự kiến tiêm liều hai trước ngày 15/8. Cô cho biết không có phản ứng nào nghiêm trọng sau khi tiêm. Sau 24 giờ, ca sĩ thấy hơi mệt, chỗ tiêm bị sưng và ngứa nhưng nhanh chóng lành lặn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-bong-hong-nhung-tinh-nguyen-thu-nghiem-tiem-vac-xin-nano-covax-made-in-viet-nam-he-lo-ly-do-dat-niem-tin-vao-cac-nha-khoa-hoc-trong-nuoc-411425.html