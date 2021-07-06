Cô Bống Hồng Nhung tình nguyện thử nghiệm tiêm vắc xin Nano Covax 'made in' Việt Nam, hé lộ lý do đặt niềm tin vào các nhà khoa học trong nước

Sao Việt 06/07/2021 14:07

Ca sĩ Hồng Nhung tình nguyện thử nghiệm vắc xin của Việt Nam - Nano Covax giai đoạn ba, tiêm liều một đầu tháng 7.

Mới đây, trên trang cá nhân, diva Hồng Nhung vừa cập nhật hình ảnh cô tình nguyện tiêm vắc xin Nano Covax. Nữ ca sĩ đăng kèm bài viết bày tỏ sự tin tưởng về khả năng dập dịch bằng chính vắc xin của Việt Nam:

"Là một trong những người tình nguyện tiêm thử vắc xin của Việt Nam - Nano Covax, Hồng Nhung mong muốn lan tỏa niềm tin chiến thắng đại dịch một cách toàn diện trên toàn lãnh thổ. Giai đoạn phòng dịch, Việt Nam đã làm thế giới ngạc nhiên vì quyết tâm cao, dẫn đến kết quả đáng tự hào. Giờ đây, chúng ta có thể tự hào về khả năng dập dịch bằng vắc xin, và tự hào hơn nữa, bằng chính vắc xin của Việt Nam”. 

hong nhung 1
Ca sĩ Hồng Nhung tiêm mũi đầu tiên vắc xin Nano Covax - Ảnh: FBNV

Chia sẻ với VnExpress, Hồng Nhung cho biết thêm rằng trước khi tiêm vắc xin, cô từng đến phòng nghiên cứu vắc xin của công ty Nanogen ở thành phố Thủ Đức, TP.HCM để tìm hiểu thông tin và quy trình tiêm chủng nên cô có niềm tin tuyệt đối vào các nhà khoa học Việt Nam: "Tôi có niềm tin vào các nhà khoa học ở Việt Nam. Họ rất giỏi, học trong lẫn ngoài nước và có kinh nghiệm sản xuất các loại vắc xin khác. Họ nghiên cứu rất kỹ để tạo ra loại vắc xin Covid-19 phù hợp với khí hậu, môi trường của người Việt."

hong nhung 2
Hồng Nhung rất tin tưởng vào các nhà khoa học Việt Nam - Ảnh: Internet

Trước đó, Hồng Nhung cũng liên tục viết status ủng hộ vắc xin của Việt Nam trên trang cá nhân. Sau khi đăng tải bài viết, đông đảo bạn bè, khán giả khen ngợi tinh thần dũng cảm của "cô Bống" khi tình nguyện tiêm vắc xin thử nghiệm Nano Covax. 

Cô Bống Hồng Nhung tình nguyện thử nghiệm tiêm vắc xin Nano Covax 'made in' Việt Nam, hé lộ lý do đặt niềm tin vào các nhà khoa học trong nước - Ảnh 3
Bình luận của người hâm mộ dành cho Hồng Nhung - Ảnh: Chụp màn hình

Ca sĩ Hồng Nhung tình nguyện thử nghiệm vắc xin Nano Covax giai đoạn ba, tiêm liều một đầu tháng 7. Sau liều một, nữ ca sĩ dự kiến tiêm liều hai trước ngày 15/8. Cô cho biết không có phản ứng nào nghiêm trọng sau khi tiêm. Sau 24 giờ, ca sĩ thấy hơi mệt, chỗ tiêm bị sưng và ngứa nhưng nhanh chóng lành lặn.

Tình bạn giữa chốn ‘thị phi’ Vbiz: Hà Kiều Anh, Linh Nga đem con gửi Hồng Nhung, con chơi 'thả ga', mẹ 'tám thả giàn'

Tình bạn giữa chốn ‘thị phi’ Vbiz: Hà Kiều Anh, Linh Nga đem con gửi Hồng Nhung, con chơi 'thả ga', mẹ 'tám thả giàn'

Diva Hồng Nhung, Hoa hậu Hà Kiều Anh cùng diễn viên múa Linh Nga là hội bạn thân có tiếng trong showbiz Việt.

Xem thêm
Từ khóa:   diva hồng nhung Hồng Nhung tình nguyện tiêm vắc xin Việt Nam Hồng Nhung ttình nguyện tiêm vắc xin Nanocovax của Việt Nam

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Tâm sự gia đình 1 giờ 41 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 11 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Tâm sự gia đình 2 giờ 41 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Tâm sự gia đình 3 giờ 11 phút trước
Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 41 phút trước
Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 4 giờ 11 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 4 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"