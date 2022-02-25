Kim Duyên - Chiến binh hoàn vũ, tinh thần siêu quốc gia được réo gọi vào top 8 Supranational 2022

Vừa nhận sash, Kim Duyên đã được réo gọi vào top 8 Supranational 2022

Nhan sắc, tài năng có thừa nếu Kim Duyên không tham gia một đấu trường nhan sắc quốc tế nào nữa thì quả là uổng phí. Chính vì vậy mà vừa qua đơn vị nắm giữ bản quyền cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia - Miss Supranational ở Việt Nam đã chính thức công bố Á hậu Kim Duyên sẽ tiếp nối Ngọc Châu lên đường sang Balan chinh chiến.

Tại thời khắc nhận sash để chinh chiến Miss Supranational 2022, Kim Duyên mặc lại bộ đầm trong đêm chung kết Miss Universe 2021. Cô mặc lại bộ đầm từng được thiết kế riêng cho phần thi chung kết tại Hoa hậu Hoàn vũ 2021 tại Israel.

Tại cuộc thi này trong năm 2022, với kinh nghiệm và từng lọt Top 16 chung cuộc Miss Universe 2021 khán giả nước nhà hiện đang rất kỳ vọng vào người đẹp sinh năm 1996.

Tuy chỉ vừa mới nhận sash nhưng Kim Duyên đã thu hút được sự chú ý của khán giả cũng như truyền thông quốc tế. Đã vậy cô còn được một chuyên trang sắc đẹp dự đoán sẽ lot top 8 chung cuộc.

Đối thủ của người đẹp Cần Thơ tại đấu trường lần này đều là những nhan sắc không phải dạng vừa. Hy vọng Kim Duyên của chúng ta sẽ thật mạnh mẽ, chinh chiến hết mình là rạng danh nhan sắc Việt.

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