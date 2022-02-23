Từng thà ế chứ không đánh mất 'cái ngàn vàng', Cao Thái Sơn có gì thu hút khiến Angela Phương Trinh phải quay xe?

Giải trí 23/02/2022 22:49

Ngay lúc này, dân tình đang không ngừng đặt ra câu hỏi Cao Thái Sơn có gì thu hút mà khiến Angela Phương Trinh thay đổi từ bỏ quan điểm sống cá nhân nhiều năm nay.

Rầm rộ nhất showbiz mấy ngày nay chắc chắn là tin Angela Phương Trinh xác nhận đang trong một mối quan hệ hẹn hog với Cao Thái Sơn. Từ khi chọn cách sống tu tập, Angela Phương Trinh chẳng hẹn hò với ai. Chính lẽ đó, việc gần gũi với Cao Thái Sơn trong thời gian này là điều khá lạ lẫm.

Ngay lúc này, dân tình đang không ngừng đặt ra câu hỏi Cao Thái Sơn có gì thu hút mà khiến Angela Phương Trinh thay đổi từ bỏ quan điểm sống cá nhân nhiều năm nay.

Từng thà ế chứ không đánh mất 'cái ngàn vàng', Cao Thái Sơn có gì thu hút khiến Angela Phương Trinh phải quay xe? - Ảnh 1
Từng thà ế chứ không đánh mất 'cái ngàn vàng', Cao Thái Sơn có gì thu hút khiến Angela Phương Trinh phải quay xe? - Ảnh 2
Từng thà ế chứ không đánh mất 'cái ngàn vàng', Cao Thái Sơn có gì thu hút khiến Angela Phương Trinh phải quay xe? - Ảnh 3

Cao Thái Sơn dù thời gian vừa qua ít đi hát nhưng khối tài sản của anh thì chẳng phải dạng vừa. Có biệt thự, nhà cao cửa rộng từ Mỹ về Việt Nam, đã vậy còn sở hữu rổ bài hit vang bóng một thời.

Từng thà ế chứ không đánh mất 'cái ngàn vàng', Cao Thái Sơn có gì thu hút khiến Angela Phương Trinh phải quay xe? - Ảnh 4

Dù chỉ mới xác nhận đang tìm hiểu nhưng có vẻ cặp đôi tiến triển rất tốt, cả hai thậm chí còn hứa hẹn đặt tên cho con đầu lòng là Cao Thiên Trí. 

Từng thà ế chứ không đánh mất 'cái ngàn vàng', Cao Thái Sơn có gì thu hút khiến Angela Phương Trinh phải quay xe? - Ảnh 5
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Từ khóa:   Cao Thái Sơn Angela Phương Trinh và Cao Thái Sơn #Angela Phương Trinh

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