Hội bố đảm ‘chất như nước cất’ của Vbiz: Sáng thay tã, trưa cho bú, tối ru con ngủ không thiếu món nào

Được coi như là hình mẫu người chồng người cha, những ông bố đảm của Vbiz rất được công chúng yêu mến và ngưỡng mộ bởi sự khéo léo và ấm áp của mình dành cho gia đình.

Lý Hải Nói về ông bố đảm của showbiz Việt, không thể không nhắc đến Lý Hải. Dù rất bận rộn với công việc diễn xuất và sản xuất phim, Lý Hải vẫn tranh thủ dành thời gian cho gia đình. Anh còn rất thạo việc chăm sóc con nhỏ, tự tay chăm sóc con, không ngại làm các việc đòi hỏi sự cẩn thận tỉ mỉ như cắt móng, tắm cho các con hay chăm con bệnh... Ngoài sự nghiệp thành công, Lý Hải còn nổi tiếng là người đàn ông của gia đình Luôn ở bên con khi con cần Minh Hà cũng từng chia sẻ về người chồng của mình: “Anh Hải thật sự là một ông bố tốt. Anh ấy rất dễ thương, chỉ cần tôi nói anh tắm cho con nhé hoặc anh chơi với con để em ngủ chút nhé,… là anh ấy sẵn sàng làm ngay không bao giờ từ chối. Thậm chí, vì biết tôi vất vả nên về tới nhà là anh ấy tự làm chẳng cần tôi nhờ vả.”

'Gia đình kiểu mẫu' của showbiz luôn tràn ngập tiếng cười Công Vinh Đến với nhau trong sự hoài nghi của khán giả, cặp đôi “Beck – Vic” Việt đã xóa tan mọi lời đồn khi chứng minh được sự hạnh phúc trong nhiều năm qua. Trong suốt những năm tháng hôn nhân với Thủy Tiên, Công Vinh luôn là người chồng yêu thương vợ hết mực. Không chỉ vậy, chàng cầu thủ còn là ông bố đảm khi quyết định xa rời sự nghiệp bóng đá để chuyên tâm lo cho gia đình khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Tuy không để lộ mặt con gái, công chúng vẫn thấy được sự dịu dàng của ông bố trẻ dành cho con. Anh thường xuyên đưa con đi học, đi chơi, tự tay vào bếp nấu ăn, chăm lo cho con từng ly từng tí.

Người đàn ông chấp nhận lui về hậu phương chăm lo gia đình Không chỉ nổi tiếng 'cưng vợ', Công Vinh còn là một ông bố khéo chăm con Gia đình của cặp đôi 'Beck - Vic' Việt không khiến mọi người thất vọng sau bao sóng gió trước đó Lương thế thành Kể từ ngày "Tèo con" ra đời, gia đình Lương Thế Thành càng nhận được sự ngưỡng mộ và yêu mến của fan hơn bao giờ hết. Thúy Diễm chia sẻ, từ lúc con trai chào đời đến giờ là một tay ông xã chăm lo phần thay tã và tắm rửa cho bé. Thúy Diễm còn cho biết Lương Thế Thành rất yêu và không rời con trai nửa bước. Mỗi khi con bật khóc, ông xã Thúy Diễm đều hốt hoảng và lo lắng. Không chỉ thương con, Lương Thế Thành còn nổi tiếng là người chồng yêu chiều vợ bậc nhất showbiz Việt. Trước đây Thành 'mê vợ', bây giờ Thành 'nghiện con' Bố đảm Lương Thế Thành luôn cảm thấy hạnh phúc khi được ở bên con trai cưng Nam diễn viên còn khéo léo chăm lo cho 'Tèo con' từng chút một Tuấn Hưng Công chúng biết đến Tuấn Hưng là một người đàn ông cương trực, thẳng tính, thậm chí còn được ví là một “con ngựa bất kham” của showbiz Việt. Không những vậy, nam ca sĩ còn là người đào hoa có tiếng của Vbiz. Nhưng khi trở thành chồng, thành bố người ta, Tuấn Hưng lại tỏ ra rất đảm đang và không ngần ngại chia sẻ công việc nhà với vợ. Trong chuyện chăm sóc con cái, Tuấn Hưng cũng rất chu đáo và tỉ mỉ. Ngay khi cậu bé Su Hào còn nhỏ, anh đã tự tay tắm, cắt tóc, đút cơm cho con một cách thành thạo. Dù công việc bận rộn nhưng anh luôn cố dành thời gian cho gia đình, đặc biệt là chơi đùa và nói chuyện cùng với con để hai bố con có thể thân thiết, hiểu nhau hơn. Dù là 'con ngựa bất kham' của Vbiz, nhưng vẫn rất ân cần và đầy ấm áp với gia đình 'Ông bố xăm trổ' chu đáo chăm từng bữa ăn cho con Hầu như đối với con gái thì ông bố nào cũng trở nên dịu dàng Không chỉ có các mẹ bỉm xinh đẹp đảm đang, các ông bố Vbiz cũng khéo léo, chu đáo không kém. Đúng chuẩn “chồng nhà người ta” mà các chị em hằng mơ ước. Ảnh: FBNV

Lý Hải 'soái ca sơ mi trắng' nhưng lại còng lưng cắt móng chân cho ‘khách VIP’ Không chỉ nổi tiếng với sự nghiệp thành công, Lý Hải còn được ngưỡng mộ bởi anh còn là một người chồng tốt, một ông bố hết lòng chăm con.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoi-bo-dam-chat-nhu-nuoc-cat-cua-vbiz-sang-thay-ta-trua-cho-bu-toi-ru-con-ngu-khong-thieu-mon-nao-403589.html