Hội bố đảm ‘chất như nước cất’ của Vbiz: Sáng thay tã, trưa cho bú, tối ru con ngủ không thiếu món nào

Sao Việt 30/04/2021 18:07

Được coi như là hình mẫu người chồng người cha, những ông bố đảm của Vbiz rất được công chúng yêu mến và ngưỡng mộ bởi sự khéo léo và ấm áp của mình dành cho gia đình.

Lý Hải

Nói về ông bố đảm của showbiz Việt, không thể không nhắc đến Lý Hải. Dù rất bận rộn với công việc diễn xuất và sản xuất phim, Lý Hải vẫn tranh thủ dành thời gian cho gia đình. Anh còn rất thạo việc chăm sóc con nhỏ, tự tay chăm sóc con, không ngại làm các việc đòi hỏi sự cẩn thận tỉ mỉ như cắt móng, tắm cho các con hay chăm con bệnh...

bo dam 1
Ngoài sự nghiệp thành công, Lý Hải còn nổi tiếng là người đàn ông của gia đình 
bo dam 2
Luôn ở bên con khi con cần

Minh Hà cũng từng chia sẻ về người chồng của mình: “Anh Hải thật sự là một ông bố tốt. Anh ấy rất dễ thương, chỉ cần tôi nói anh tắm cho con nhé hoặc anh chơi với con để em ngủ chút nhé,… là anh ấy sẵn sàng làm ngay không bao giờ từ chối. Thậm chí, vì biết tôi vất vả nên về tới nhà là anh ấy tự làm chẳng cần tôi nhờ vả.”

bo dam 3
'Gia đình kiểu mẫu' của showbiz luôn tràn ngập tiếng cười

Công Vinh

Đến với nhau trong sự hoài nghi của khán giả, cặp đôi “Beck – Vic” Việt đã xóa tan mọi lời đồn khi chứng minh được sự hạnh phúc trong nhiều năm qua. Trong suốt những năm tháng hôn nhân với Thủy Tiên, Công Vinh luôn là người chồng yêu thương vợ hết mực.

Không chỉ vậy, chàng cầu thủ còn là ông bố đảm khi quyết định xa rời sự nghiệp bóng đá để chuyên tâm lo cho gia đình khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Tuy không để lộ mặt con gái, công chúng vẫn thấy được sự dịu dàng của ông bố trẻ dành cho con. Anh thường xuyên đưa con đi học, đi chơi, tự tay vào bếp nấu ăn, chăm lo cho con từng ly từng tí.

bo dam 4
Người đàn ông chấp nhận lui về hậu phương chăm lo gia đình
bo dam 5
Không chỉ nổi tiếng 'cưng vợ', Công Vinh còn là một ông bố khéo chăm con
bo dam 6
Gia đình của cặp đôi 'Beck - Vic' Việt không khiến mọi người thất vọng sau bao sóng gió trước đó

Lương thế thành

Kể từ ngày "Tèo con" ra đời, gia đình Lương Thế Thành càng nhận được sự ngưỡng mộ và yêu mến của fan hơn bao giờ hết. Thúy Diễm chia sẻ, từ lúc con trai chào đời đến giờ là một tay ông xã chăm lo phần thay tã và tắm rửa cho bé.

Thúy Diễm còn cho biết Lương Thế Thành rất yêu và không rời con trai nửa bước. Mỗi khi con bật khóc, ông xã Thúy Diễm đều hốt hoảng và lo lắng. Không chỉ thương con, Lương Thế Thành còn nổi tiếng là người chồng yêu chiều vợ bậc nhất showbiz Việt.

bo dam 7
Trước đây Thành 'mê vợ', bây giờ Thành 'nghiện con'
bo dam 8
Bố đảm Lương Thế Thành luôn cảm thấy hạnh phúc khi được ở bên con trai cưng 
bo dam 9
Nam diễn viên còn khéo léo chăm lo cho 'Tèo con' từng chút một

Tuấn Hưng

Công chúng biết đến Tuấn Hưng là một người đàn ông cương trực, thẳng tính, thậm chí còn được ví là một “con ngựa bất kham” của showbiz Việt. Không những vậy, nam ca sĩ còn là người đào hoa có tiếng của Vbiz. Nhưng khi trở thành chồng, thành bố người ta, Tuấn Hưng lại tỏ ra rất đảm đang và không ngần ngại chia sẻ công việc nhà với vợ.

Trong chuyện chăm sóc con cái, Tuấn Hưng cũng rất chu đáo và tỉ mỉ. Ngay khi cậu bé Su Hào còn nhỏ, anh đã tự tay tắm, cắt tóc, đút cơm cho con một cách thành thạo. Dù công việc bận rộn nhưng anh luôn cố dành thời gian cho gia đình, đặc biệt là chơi đùa và nói chuyện cùng với con để hai bố con có thể thân thiết, hiểu nhau hơn.

bo dam 10
Dù là 'con ngựa bất kham' của Vbiz, nhưng vẫn rất ân cần và đầy ấm áp với gia đình
bo dam 11
'Ông bố xăm trổ' chu đáo chăm từng bữa ăn cho con
bo dam 12
Hầu như đối với con gái thì ông bố nào cũng trở nên dịu dàng

Không chỉ có các mẹ bỉm xinh đẹp đảm đang, các ông bố Vbiz cũng khéo léo, chu đáo không kém. Đúng chuẩn “chồng nhà người ta” mà các chị em hằng mơ ước.

Ảnh: FBNV

Lý Hải 'soái ca sơ mi trắng' nhưng lại còng lưng cắt móng chân cho ‘khách VIP’

Lý Hải 'soái ca sơ mi trắng' nhưng lại còng lưng cắt móng chân cho ‘khách VIP’

Không chỉ nổi tiếng với sự nghiệp thành công, Lý Hải còn được ngưỡng mộ bởi anh còn là một người chồng tốt, một ông bố hết lòng chăm con.

Xem thêm
Từ khóa:   Lý Hải Công Vinh diễn viên Lương Thế Thành

TIN MỚI NHẤT

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Sao quốc tế 24 phút trước
Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Đời sống 29 phút trước
Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 24 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được Ngọc Hoàng thương tình, khó khăn hóa giải, may mắn tề tựu, LÀM 1 THẮNG 10

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được Ngọc Hoàng thương tình, khó khăn hóa giải, may mắn tề tựu, LÀM 1 THẮNG 10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 3 giờ 54 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"