Hoa hậu Tiểu Vy 'khoét' áo khoe vòng một 'đẫy đà', nở nang khiến dân tình 'dụi đỏ mắt' mới dám tin

Dạo gần đây, nàng hoa hậu Trần Tiểu Vy khiến cộng đồng mạng "nháo nhào" bởi vẻ ngoài sắc sảo và quyến rũ hơn, phong cách thời trang ngày càng "lạ lẫm" và gợi cảm vượt bậc.
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Hoa hậu Tiểu Vy là một trong những người đẹp nhận được rất nhiều sự yêu quý và quan tâm từ cộng đồng mạng. Khán giả luôn "để mắt" và ngưỡng mộ cô nàng bởi vẻ ngoài xinh đẹp, làn da "bánh mật" vô cùng khoe khoắn và thân hình nuột nà như "tạc tượng". Trước đây, nàng hoa hậu sinh năm 2000 này được biết đến với hình ảnh trẻ trung, trong sáng và thuần khiết. Song, phong cách "kẹo ngọt" của người đẹp dần chuyển sang hướng gợi cảm và quyến rũ hơn rất nhiều.
Trên trang cá nhân của mình, nàng hoa hậu lại khiến dân tình một phen "xịt máu mũi" với bộ ảnh mới khoe vòng 1 "hở bạo" của mình. Cụ thể, cô nàng diện một chiếc áo tank top "khoét" khá sâu và vô tình "lộ" vòng ngực đẫy đà. Song song đó, nàng hậu còn "đầu tư" kiểu tóc 2 bên buộc cao hiện đang là xu hướng dạo gần đây.
Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, người đẹp dần dà "rũ bỏ" hoàn toàn hình tượng e ấp, kín đáo, không ngại thử sức với phong cách "hở bạo" và khoe tối đa thân hình chuẩn đẹp của mình. Sự "lột xác" quyến rũ của nàng hậu khiến nhiều người mê mẩn và ngưỡng mộ. Song, bên cạnh những lời khen, không ít người không hài lòng và cho rằng phong cách táo bạo làm Tiểu Vy đang dần "mất giá".
Dù sự thay đổi mới mẻ của nàng hoa hậu 10x này có gây ra những luồng ý kiến trái chiều nhưng vẻ ngoài xinh đẹp và thần thái đầy mê hoặc của cô nàng là điều mà không ai có thể phủ nhận.