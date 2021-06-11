Hoa hậu Tiểu Vy 'khoét' áo khoe vòng một 'đẫy đà', nở nang khiến dân tình 'dụi đỏ mắt' mới dám tin

Hoa hậu Tiểu Vy là một trong những người đẹp nhận được rất nhiều sự yêu quý và quan tâm từ cộng đồng mạng. Khán giả luôn "để mắt" và ngưỡng mộ cô nàng bởi vẻ ngoài xinh đẹp, làn da "bánh mật" vô cùng khoe khoắn và thân hình nuột nà như "tạc tượng". Trước đây, nàng hoa hậu sinh năm 2000 này được biết đến với hình ảnh trẻ trung, trong sáng và thuần khiết. Song, phong cách "kẹo ngọt" của người đẹp dần chuyển sang hướng gợi cảm và quyến rũ hơn rất nhiều.

Hoa hậu Tiểu Vy từng diện phong cách vô cùng kín đáo và dịu dàng - Ảnh: IGNV

Trên trang cá nhân của mình, nàng hoa hậu lại khiến dân tình một phen "xịt máu mũi" với bộ ảnh mới khoe vòng 1 "hở bạo" của mình. Cụ thể, cô nàng diện một chiếc áo tank top "khoét" khá sâu và vô tình "lộ" vòng ngực đẫy đà. Song song đó, nàng hậu còn "đầu tư" kiểu tóc 2 bên buộc cao hiện đang là xu hướng dạo gần đây.