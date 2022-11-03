Hiếm hoi xuất hiện chung trong một sự kiện, nhan sắc ở ngưỡng tuổi U40 của chị em Yến Trang và Yến Nhi gây ngỡ ngàng

Sao Việt 03/11/2022 10:16

Hai giọng ca đình đám Vpop một thời hiện vẫn đang tận hưởng cuộc sống độc thân vui tính, chưa kết hôn.

Với khán giả yêu nhạc Việt thế hệ 8x, 9x đời đầu, chắc hẳn không thể không biết đến hai cái tên Yến Trang và Yến Nhi. Cả hai từng nổi đình nổi đám những năm đầu thập niên 2000 với tư cách là thành viên nhóm nhạc nữ Mây Trắng. Năm 2007, Yến Trang và Yến Nhi tách nhóm Mây Trắng để hoạt động cùng nhóm Ngũ Long Công Chúa. Về sau hai chị em đi hát chung dưới cái tên Song Yến. Khi còn nổi tiếng, Yến Trang và Yến Nhi "gây sốt" giới trẻ với hình ảnh xinh đẹp, cùng những bản hit.

Hiếm hoi xuất hiện chung trong một sự kiện, nhan sắc ở ngưỡng tuổi U40 của chị em Yến Trang và Yến Nhi gây ngỡ ngàng - Ảnh 1

Hiếm hoi xuất hiện chung trong một sự kiện, nhan sắc ở ngưỡng tuổi U40 của chị em Yến Trang và Yến Nhi gây ngỡ ngàng - Ảnh 2

Sau thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, Yến Trang và Yến Nhi đều lựa chọn cuộc sống êm đềm, không bon chen showbiz, giữ hình ảnh đẹp trong mắt công chúng. Hai chị em thường xuất hiện cùng nhau trong những khoảnh khắc đời thường, các bộ hình chụp chung. 

Mới đây, tại một sự kiện trải nghiệm về ẩm thực Hàn Quốc diễn ra tại TP.HCM mới đây, sự chú ý đổ dồn vào hai chị em Yến Trang và Yến Nhi. Đây là lần hiếm hoi hai nữ ca sĩ cùng dắt tay nhau xuất hiện chung trong một sự kiện sau thời gian dài vắng bóng khỏi thị trường Vpop.

Hiếm hoi xuất hiện chung trong một sự kiện, nhan sắc ở ngưỡng tuổi U40 của chị em Yến Trang và Yến Nhi gây ngỡ ngàng - Ảnh 3

Yến Trang và Yến Nhi xuất hiện tại một sự kiện 

Góp mặt tại sự kiện, Yến Trang và Yến Nhi khoe nhan sắc trẻ trung với làn da căng bóng, đường nét gương mặt sắc sảo nổi bật. Cặp chị em này còn gây ấn tượng với phong cách thời trang cá tính. Nếu như cô chị Yến Trang sang chảnh và thời thượng thì cô em Yến Nhi đầy bụi bặm và "cool" ngầu. 

Từ sau khi tạm gác lại những hoạt động trong làng nhạc, Yến Trang và Yến Nhi kín tiếng hơn, không chia sẻ quá nhiều về đời sống cá nhân. Hai giọng ca đình đám Vpop một thời hiện vẫn đang tận hưởng cuộc sống độc thân vui tính, chưa kết hôn. Thỉnh thoảng xuất hiện tại các sự kiện hoặc nhận lời mời tham gia chương trình truyền hình.

Ngoài Yến Trang và Yến Nhi, sự kiện còn có sự tham gia của một số nghệ sĩ, KOLs nổi tiếng như: Nicky, TikToker Hỷ Khí Dương Dương, Chen Lu Ru, Masterchef Ngô Thanh Hòa...

Hiếm hoi xuất hiện chung trong một sự kiện, nhan sắc ở ngưỡng tuổi U40 của chị em Yến Trang và Yến Nhi gây ngỡ ngàng - Ảnh 4

Masterchef Ngô Thanh Hòa

Hiếm hoi xuất hiện chung trong một sự kiện, nhan sắc ở ngưỡng tuổi U40 của chị em Yến Trang và Yến Nhi gây ngỡ ngàng - Ảnh 5

Nam ca sĩ - MC Nicky

Hiếm hoi xuất hiện chung trong một sự kiện, nhan sắc ở ngưỡng tuổi U40 của chị em Yến Trang và Yến Nhi gây ngỡ ngàng - Ảnh 6

TikToker Hỷ Khí Dương Dương

 

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Từ khóa:   Yến Trang và Yến Nhi Mây Trắng Sao Việt

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