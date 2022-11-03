Nam diễn viên VTV bất ngờ hé lộ chuyện ký đơn ly hôn và phân chia tài sản, netizen cũng phải bật cười sau khi biết sự thật

Sao Việt 03/11/2022 07:10

Những chia sẻ mới đây của diễn viên Việt Anh trên trang cá nhân đã khiến netizen được phen hết hồn, nhưng cũng phải bật cười vì lý do này.

Việt Anh là một trong những nam diễn viên quen mặt với khán giả truyền hình thông qua loạt phim trên khung giờ vàng của VTV. Bên cạnh con đường nghệ thuật, cuộc sống đời tư của nam diễn viên cũng được quan tâm không kém.

Nam diễn viên VTV bất ngờ hé lộ chuyện ký đơn ly hôn và phân chia tài sản, netizen cũng phải bật cười sau khi biết sự thật - Ảnh 1

Nam diễn viên VTV bất ngờ hé lộ chuyện ký đơn ly hôn và phân chia tài sản, netizen cũng phải bật cười sau khi biết sự thật - Ảnh 2
Việt Anh là một trong những gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình.

Mới đây nhất Việt Anh đã bất ngờ đăng đàn chuyện ký đơn ly hôn với vợ khiến netizen không khỏi xôn xao. Cụ thể Việt Anh đăng đàn trên trang cá nhân: "Thế là vợ tôi ký đơn rồi các ông nhé, tôi phải ăn mặc chỉnh tế để ngồi đọc cái đơn, gồng mãi mới thẳng người để không gục ngã như cái cây Chanh ngoài vườn nhà...".

Nam diễn viên VTV bất ngờ hé lộ chuyện ký đơn ly hôn và phân chia tài sản, netizen cũng phải bật cười sau khi biết sự thật - Ảnh 3
Diễn viên Việt Anh bất ngờ đăng đàn chuyện ngồi đọc đơn ly hôn.

Ngay lập tức bài đăng của Việt Anh đã nhận được sự quan tâm của dân mạng. Thế nhưng trên thực tế đây chỉ là bài đăng liên quan đến câu chuyện của nhân vật trong phim và Việt Anh đang tham gia, hoàn toàn không phải chuyện đời tư của nam diễn viên. Nhiều khán giả đã để lại những bình luận hài hước bên dưới bài đăng của nam diễn viên cho rằng anh diễn vô cũng nhập vai. 

Nam diễn viên VTV bất ngờ hé lộ chuyện ký đơn ly hôn và phân chia tài sản, netizen cũng phải bật cười sau khi biết sự thật - Ảnh 4

 

Được biết, sau khi kết thúc cuộc hôn nhân thứ hai, Việt Anh bị đồn hẹn hò Quỳnh Nga vì thường xuyên quấn quýt tại các sự kiện cũng như những bữa tiệc của bạn bè. Tuy nhiên, Quỳnh Nga nhiều lần phủ nhận và cho biết cả hai là anh em thân thiết, chơi chung trong một nhóm bạn thân nên dễ bị hiểu lầm. Bên cạnh đó, họ còn đóng tình nhân ở phim 'Sinh tử'.

Nam diễn viên VTV bất ngờ hé lộ chuyện ký đơn ly hôn và phân chia tài sản, netizen cũng phải bật cười sau khi biết sự thật - Ảnh 5
Dù vậy khi nhắc đến cặp đôi phim giả tình thật, netizen lại tích cực "đẩy thuyền" vì độ ăn ý trên màn ảnh lẫn việc thường xuyên "thả thính" của cả hai ngoài đời.
Nam diễn viên VTV bất ngờ hé lộ chuyện ký đơn ly hôn và phân chia tài sản, netizen cũng phải bật cười sau khi biết sự thật - Ảnh 6
Cặp diễn viên Việt Anh - Quỳnh Nga tình tứ trong tiệc sinh nhật chung hôm 8/9, diễn ra ở Tam Đảo.

Thậm chí hồi năm 2021, netizen đã "soi" ra được chi tiết nghi vấn Việt Anh đang sống chung nhà cùng Quỳnh Nga. Theo đó, dựa trên những chi tiết trong bức ảnh khoe không gian bếp của Việt Anh, dân mạng đã chỉ ra điểm giống nhau với bếp nhà Quỳnh Nga từng được cô chia sẻ trước đó. Song giữa bão tin đồn, cả hai không hề lên tiếng mà thay vào đó chọn cách tập trung vào con đường nghệ thuật.

Nam diễn viên VTV bất ngờ hé lộ chuyện ký đơn ly hôn và phân chia tài sản, netizen cũng phải bật cười sau khi biết sự thật - Ảnh 7
Hồi năm 2021, netizen đã "soi" ra bằng chứng cho thấy Việt Anh đang sống chung nhà cùng Quỳnh Nga.

 

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