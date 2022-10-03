Vợ cũ của nam diễn viên Việt Anh 'mách' bí quyết nuôi con 5 tuổi 'cao gần nhất lớp'

Hương Trần tiết lộ con trai thường xuyên đau ốm, ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà. Song, con trai cô dần qua được giai đoạn khỏe mạnh, lớn lên từng ngày.

Nam diễn viên Việt Anh và hot girl Hương Trần kết hôn năm 2015 và hai năm sau đó, nhóc tỳ Đậu Đậu chào đời. Tuy nhiên, cả hai bất ngờ công khai chuyện ly hôn, nguyên nhân là do có quá nhiều khác biệt trong suy nghĩ và cách sống. Kể từ khi ly hôn, bé Đậu Đậu được mẹ nuôi dưỡng, chăm chút và nuôi dưỡng rất chu đáo. Cô cho biết hồi nhỏ cô rất đau đầu vì con thường xuyên đau ốm, ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà. Tuy nhiên, bà mẹ trẻ từ chỗ lúng túng trong việc chăm sóc con đã chịu khó tìm hiểu thông tin, đọc sách báo, nhờ thế mà con dần qua được giai đoạn khỏe mạnh, lớn lên từng ngày.

Cô cho biết hồi nhỏ cô rất đau đầu vì con thường xuyên đau ốm, ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà - Ảnh: FBNV Mẹ Hương Trần rất chú ý vấn đề dinh dưỡng - Ảnh: FBNV Dù không còn sống chung nhưng cả hai vẫn tìm được tiếng nói chung trong việc chăm sóc cậu con trai năm nay lên 5 tuổi. Vậy nên, dù đã chia tay nhưng Việt Anh và vợ cũ vẫn cùng con đi ăn uống như những người bạn. Mặc dù nhiều khán giả bày tỏ mong muốn cả hai sẽ nối lại tình xưa nhưng cả hai cho biết họ sẽ chỉ giữ mối quan hệ bạn bè, cùng chăm sóc và bù đắp cho con trai. Gần đây, những hình ảnh bé Đậu Đậu trên trang cá nhân của mẹ khiến khá nhiều người bất ngờ. Khác với hình ảnh tí xíu trước đây, cậu bé 5 tuổi trông có da có thịt hơn hẳn. Bản thân mẹ Hương Trần cũng phải thốt lên: "Nhanh thật đó, mới ngày nào bé xíu xíu, còi cọc mà bây giờ lớn quá rồi, chẳng thể bế được nữa".

Việt Anh và vợ cũ luôn cố gắng bù đắp cho con trai - Ảnh: FBNV Theo bà mẹ hotgirl, trước đây vì lo lắng mà cô phải đưa con đi khám dinh dưỡng suốt, vậy mà giờ Đậu Đậu đã cao lớn gần nhất lớp rồi. Cô cũng khuyên các bà mẹ nên chú ý chế độ dinh dưỡng cho con, đặc biệt bổ sung DHA và canxi đầy đủ sẽ giúp con được phát triển toàn diện. Ngoài việc bổ sung dưỡng chất, chế độ ăn uống cũng đóng vai trò quan trọng cho chiều cao và sức đề kháng của con nhỏ. Thông qua trang cá nhân của Hương Trần, có thể thấy bà mẹ cũng rất chú ý tới các bữa ăn ngon, đủ chất cho con trai. Mặc dù vậy, mẹ Hương Trần cũng tiết lộ con thời gian này ăn rất ngon miệng nên mẹ cũng phải hãm và hướng con theo chế độ healthy để tránh bị mập quá. Bên cạnh công việc kinh doanh ngày càng phát triển tốt, niềm hạnh phúc lớn nhất của cô chính là cậu con trai ngày một lớn lên, khỏe mạnh, thông minh.

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