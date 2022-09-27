Bà xã hậu vệ Đỗ Duy Mạnh thay đổi nhan sắc đáng nể sau 2 năm sinh con

Nhịp sống trẻ 27/09/2022 15:30

Bà xã hậu vệ Duy Mạnh là một trong những nàng WAGs nhận được nhiều sự quan tâm chú ý hàng đầu từ dư luận.

Vợ cầu thủ Đỗ Duy Mạnh - "Công chúa béo" Quỳnh Anh vốn là một trong những nàng WAGs sở hữu nhan sắc lung linh, xinh đẹp chẳng thua kém gì các hot girl đình đám. Có gương mặt nhỏ nhắn nhưng tràn đầy sự lạc quan, đôi mắt to tròn lung linh kèm nụ cười tỏa sáng, Quỳnh Anh luôn chiếm được thiện cảm của mọi người xung quanh.

Người hâm mộ vô cùng ngưỡng mộ chuyện tình đẹp của cặp đôi, sự cưng chiều của chàng hậu vệ dành cho bạn gái và nhan sắc chuẩn hot girl, da trắng, dáng nhỏ nhắn và siêu đáng yêu của Quỳnh Anh. Đến khi lập gia đình, mang thai và sinh con, cô nàng 9X vẫn làm người đối diện mê mẩn trước làn da và nhan sắc trẻ trung thách thức thời gian.

Bà xã hậu vệ Đỗ Duy Mạnh thay đổi nhan sắc đáng nể sau 2 năm sinh con - Ảnh 1
Bà xã hậu vệ Đỗ Duy Mạnh thay đổi nhan sắc đáng nể sau 2 năm sinh con - Ảnh 2
Bà xã hậu vệ Đỗ Duy Mạnh thay đổi nhan sắc đáng nể sau 2 năm sinh con - Ảnh 3

Trước khi chưa lập gia đình hay ở thời điểm hiện tại đã sinh con trai hơn nửa năm, Quỳnh Anh vẫn toát lên nét đẹp của một thiên kim tiểu thư. Ai nấy cũng đều ngưỡng mộ và thắc mắc vì sao người đẹp có thể dễ dàng lấy lại nhan sắc và vóc dáng sau khi sinh nhanh đến vậy.

Bà xã hậu vệ Đỗ Duy Mạnh thay đổi nhan sắc đáng nể sau 2 năm sinh con - Ảnh 4
Bà xã hậu vệ Đỗ Duy Mạnh thay đổi nhan sắc đáng nể sau 2 năm sinh con - Ảnh 5

Duy Mạnh và Quỳnh Anh là một trong những cặp đôi nổi tiếng nhất trong giới cầu thủ Việt Nam. Cả hai kết hôn hồi tháng 2/2020 sau 4 năm yêu nhau. Hiện tại, cặp đôi này đã có một cậu con trai vô cùng kháu khỉnh, dễ thương có biệt danh bé Ú. Cuộc sống hạnh phúc của Duy Mạnh và Quỳnh Anh khiến nhiều fan ngưỡng mộ.

Bà xã Duy Mạnh là con gái út của cựu Chủ tịch CLB Bóng đá Sài Gòn. Quỳnh Anh tốt nghiệp Học viện Ngoại giao, hiện kinh doanh thời trang, mỹ phẩm cùng chị gái - vợ tiền đạo Văn Quyết.

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Từ khóa:   Bà xã Duy Mạnh Quỳnh Anh sao Việt

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