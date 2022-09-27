Bà xã hậu vệ Đỗ Duy Mạnh thay đổi nhan sắc đáng nể sau 2 năm sinh con

Vợ cầu thủ Đỗ Duy Mạnh - "Công chúa béo" Quỳnh Anh vốn là một trong những nàng WAGs sở hữu nhan sắc lung linh, xinh đẹp chẳng thua kém gì các hot girl đình đám. Có gương mặt nhỏ nhắn nhưng tràn đầy sự lạc quan, đôi mắt to tròn lung linh kèm nụ cười tỏa sáng, Quỳnh Anh luôn chiếm được thiện cảm của mọi người xung quanh.

Người hâm mộ vô cùng ngưỡng mộ chuyện tình đẹp của cặp đôi, sự cưng chiều của chàng hậu vệ dành cho bạn gái và nhan sắc chuẩn hot girl, da trắng, dáng nhỏ nhắn và siêu đáng yêu của Quỳnh Anh. Đến khi lập gia đình, mang thai và sinh con, cô nàng 9X vẫn làm người đối diện mê mẩn trước làn da và nhan sắc trẻ trung thách thức thời gian.