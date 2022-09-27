Gái xinh Bắc Giang lấy chồng cầu thủ, nhan sắc thăng hạng hậu kết hôn khiến CĐM “mắt tròn, mắt dẹt” vì bất ngờ

Nhịp sống trẻ 27/09/2022 14:42

Sau khi kết hôn với cầu thủ Hà Đức Chinh, hot girl Bắc Giang - Mai Hà Trang gây chú ý vì nhan sắc ngày một lên hương.

Mai Hà Trang (sinh năm 1998) quê Bắc Giang được chú ý trên nhiều diễn đàn vì sở hữu gương mặt xinh xắn, ưa nhìn với đôi mắt to, mũi cao cùng nụ cười duyên. Ngoài ra, cô nàng còn được biết đến là vợ cầu thủ Hà Đức Chinh.

Gái xinh Bắc Giang lấy chồng cầu thủ, nhan sắc thăng hạng hậu kết hôn khiến CĐM “mắt tròn, mắt dẹt” vì bất ngờ - Ảnh 1

 Cầu thủ Hà Đức Chinh và cô dâu Mai Hà Trang. (Ảnh: FB Mai Hà Trang)

Tháng 5/2022,"hot girl Bắc Giang" Mai Hà Trang đã có một đám cưới đình đám cùng nam cầu thủ Hà Đức Chinh thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Hậu đám cưới, bà xã Hà Đức Chinh được cư dân mạng khen ngợi nhan sắc ngày càng thăng hạng trông thấy.

Gái xinh Bắc Giang lấy chồng cầu thủ, nhan sắc thăng hạng hậu kết hôn khiến CĐM “mắt tròn, mắt dẹt” vì bất ngờ - Ảnh 2
Hậu đám cưới, gái xinh Bắc Giang thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào cùng chồng cầu thủ. (Ảnh: FB Mai Hà Trang)

Đăng tải hình ảnh “làm mới” trang Facebook cá nhân, Mai Hà Trang gây chú ý với nhan sắc trẻ trung và rạng rỡ. Nếu như trước đây, gái xinh Bắc Giang thu hút người nhìn bởi vẻ đẹp trong sáng, ngây thơ thì hiện tại, sau khi về chung một nhà với Hà Đức Chinh, cô nàng lại gây xao xuyến bởi nhan sắc mặn mà, quyến rũ.

Gái xinh Bắc Giang lấy chồng cầu thủ, nhan sắc thăng hạng hậu kết hôn khiến CĐM “mắt tròn, mắt dẹt” vì bất ngờ - Ảnh 3

Sau khi lấy chồng cầu thủ, gái xinh Bắc Giang - Mai Hà Trang càng thăng hạng nhan sắc.(Ảnh: FB Mai Hà Trang)

Gái xinh Bắc Giang lấy chồng cầu thủ, nhan sắc thăng hạng hậu kết hôn khiến CĐM “mắt tròn, mắt dẹt” vì bất ngờ - Ảnh 4

Người đẹp gốc Bắc Giang "đốn tim" fan hâm mộ trong những thiết kế áo tắm. (Ảnh: FB Mai Hà Trang)

 Gái xinh Bắc Giang lấy chồng cầu thủ, nhan sắc thăng hạng hậu kết hôn khiến CĐM “mắt tròn, mắt dẹt” vì bất ngờ - Ảnh 5

Gái xinh Bắc Giang lấy chồng cầu thủ, nhan sắc thăng hạng hậu kết hôn khiến CĐM “mắt tròn, mắt dẹt” vì bất ngờ - Ảnh 6

Nhan sắc ngày càng mặn mà, quyến rũ của Mai Hà Trang. (Ảnh: FB Mai Hà Trang)

Ngoài nhan sắc rạng rỡ, gái xinh bắc Giang còn ghi điểm bởi đời tư kín tiếng. Trong số các cặp cầu thủ - WAGs của làng bóng Việt thì có lẽ Đức Chinh - Mai Hà Trang là êm đềm nhất, ít khi khoe cuộc sống thường nhật trên mạng xã hội. Chuyện tình của cô và Đức Chinh cũng không dính phải bất kỳ scandal nào. 

Gái xinh Bắc Giang lấy chồng cầu thủ, nhan sắc thăng hạng hậu kết hôn khiến CĐM “mắt tròn, mắt dẹt” vì bất ngờ - Ảnh 7
Mai Hà Trang sở hữu vóc dáng chuẩn, gương mặt khả ái xinh xắn. (Ảnh: FB Mai Hà Trang)

 Gái xinh Bắc Giang lấy chồng cầu thủ, nhan sắc thăng hạng hậu kết hôn khiến CĐM “mắt tròn, mắt dẹt” vì bất ngờ - Ảnh 8

Mai Hà Trang rất được lòng người hâm mộ, nàng hot girl sở hữu gương mặt ưa nhìn, đôi mắt to tròn, mũi cao, da trắng. Không chỉ xinh đẹp, có năng khiếu hội hoạ. Được biết, Hà Trang là cựu sinh viên của trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Ngoài ra, gái xinh Bắc Giang cũng khá khéo trong việc bếp núc.

Body mướt mắt, guu thời trang sành điệu của vợ Hà Đức Chinh

Body mướt mắt, guu thời trang sành điệu của vợ Hà Đức Chinh

Trên mạng xã hội, vợ Hà Đức Chinh liên tục khoe những hình ảnh check-in sang chảnh với body bốc lửa.

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