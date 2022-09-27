Gái xinh Bắc Giang lấy chồng cầu thủ, nhan sắc thăng hạng hậu kết hôn khiến CĐM “mắt tròn, mắt dẹt” vì bất ngờ

Mai Hà Trang (sinh năm 1998) quê Bắc Giang được chú ý trên nhiều diễn đàn vì sở hữu gương mặt xinh xắn, ưa nhìn với đôi mắt to, mũi cao cùng nụ cười duyên. Ngoài ra, cô nàng còn được biết đến là vợ cầu thủ Hà Đức Chinh .

Tháng 5/2022,"hot girl Bắc Giang" Mai Hà Trang đã có một đám cưới đình đám cùng nam cầu thủ Hà Đức Chinh thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Hậu đám cưới, bà xã Hà Đức Chinh được cư dân mạng khen ngợi nhan sắc ngày càng thăng hạng trông thấy.

Hậu đám cưới, gái xinh Bắc Giang thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào cùng chồng cầu thủ. (Ảnh: FB Mai Hà Trang)

Đăng tải hình ảnh “làm mới” trang Facebook cá nhân, Mai Hà Trang gây chú ý với nhan sắc trẻ trung và rạng rỡ. Nếu như trước đây, gái xinh Bắc Giang thu hút người nhìn bởi vẻ đẹp trong sáng, ngây thơ thì hiện tại, sau khi về chung một nhà với Hà Đức Chinh, cô nàng lại gây xao xuyến bởi nhan sắc mặn mà, quyến rũ.