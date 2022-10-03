'Nữ MC nóng bỏng nhất VTV' yêu trai tân kém 6 tuổi, con gái lớn xinh đẹp y hệt mẹ

Trước khi hẹn hò với Huỳnh Anh , nữ MC đã từng có một đời chồng và một cô con gái. Con gái Lan Phương tên là Cherry (mẹ hay gọi em là Ry). Vào thời điểm đó, cô dành nhiều thời gian cho con cái và tập trung phát triển sự nghiệp riêng. Vừa làm MC đài truyền hình vừa kinh doanh riêng, Bạch Lan Phương có cuộc sống sung túc, dư dả, giúp cô thoải mái nuôi con không âu lo gánh nặng. Có thể thấy, trên trang cá nhân, nữ MC thường chia sẻ những hình ảnh của cô cùng bé Ry check-in ở khắp nơi trên thế giới. Đếm sơ sơ thì bà mẹ trẻ cũng đã dẫn con gái đặt chân đến rất nhiều quốc gia như: Ý, Thụy Sĩ, Dubai, Nhật Bản…

Bạch Lan Phương là một gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình khi thường xuyên xuất hiện trong vai trò vai trò là MC của Đài truyền hình Việt Nam.

Nhìn con lớn lên mỗi ngày, Bạch Lan Phương cũng như bao bà mẹ khác đều luôn muốn lưu giữ lại từng khoảnh khắc của con như một thứ kỉ niệm quý giá. Thế nhưng nàng Ry thỉnh thoảng cũng tỏ ra “bà cụ non” không cho mẹ chụp ảnh. Hoặc nếu có thì nhất định bắt mẹ phải chụp bằng cam thường chứ không cho dùng app vì nghĩ rằng “mẹ phải tôn trọng sự thật chứ”. Nghe nhóc tì nói thế nhiều khán giả không khỏi bật cười với tính cách nghiêm túc của “bà cụ non Ry”.

Với Lan Phương, bé Ry không chỉ là con gái mà còn như một người bạn. Có bé Ry bên cạnh, Lan Phương nói cô chẳng bao giờ cô đơn. Đối với Lan Phương, cô cho rằng việc làm bạn với con là một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp cô gắn kết và gần gũi với con hơn.

Huỳnh Anh đã có kế hoạch làm đám cưới với Bạch Lan Phương - Ảnh: FBNV

Huỳnh Anh thân thiết với bé Cherry - con gái của Bạch Lan Phương - Ảnh: FBNV

Bạch Lan Phương cũng tiết lộ rằng cô cảm thấy rất hạnh phúc khi ở bên cạnh Huỳnh Anh. Cô cho biết thêm bạn trai là một người thấu hiểu, thông cảm cho quá khứ của cô và rất quan tâm, chiều chuộng bé Cherry.

Vượt qua những định kiến xã hội, sự chệnh lệch tuổi tác và lối sống, Huỳnh Anh đã cầu hôn Bạch Lan Phương và hai người đã dọn về sống chung một nhà. Nam diễn viên từng giãi bày trong tâm thư khi anh quyết định hỏi cưới Bạch Lan Phương, nam diễn viên cảm thấy bất ngờ vì những gì Lan Phương đã trải qua, cô cho Huỳnh Anh cảm giác anh là người cô cần và gia đình Lan Phương cũng làm anh cảm thấy anh là người trong nhà.

Hiện tại, Bạch Lan Phương là một bà mẹ xinh đẹp, giỏi giang và hạnh phúc luôn có Huỳnh Anh thấu hiểu và con gái là điểm tựa vững chắc cho cô.