Chỉ vừa xuất hiện, em chồng Hà Tăng chiếm trọn ánh nhìn với ngoại hình 'cực nuột' từ trên xuống dưới

Nhịp sống trẻ 27/09/2022 17:39

Trên trang cá nhân mới đây, Tiên Nguyễn - ái nữ nhà tỷ phú hàng hiệu Jonnathan Hạnh Nguyễn đã chia sẻ loạt ảnh tham dự một sự kiện thời trang ở Ý.

Trong số những rich kid nổi bật hiện nay, Tiên Nguyễn vẫn luôn nhận được sự quan tâm đông đảo của cư dân mạng Người ta thường bảo phong độ nhất thời - đẳng cấp mãi mãi, nhưng điều đáng nói là lúc nào Tiên Nguyễn cũng phong độ, mỗi lần xuất hiện đều chỉn chu và sang chảnh hết mức.

Trên trang cá nhân mới đây, ái nữ nhà tỷ phú hàng hiệu Jonnathan Hạnh Nguyễn đã khoe loạt ảnh lên đồ chất chơi. Cô hiện đang ở Ý tham dự một sự kiện thời trang. Cụ thể, cô nàng diện trang phục tông đen làm chủ đạo khi kết hợp chiếc crop-top với chân váy xếp ly cùng đôi boots đen cao cổ. Để phù hợp với trang phục, hot girl làng rich kid chọn cách make-up trung tính, nhẹ nhàng.

Chỉ vừa xuất hiện, em chồng Hà Tăng chiếm trọn ánh nhìn với ngoại hình 'cực nuột' từ trên xuống dưới - Ảnh 1
Chỉ vừa xuất hiện, em chồng Hà Tăng chiếm trọn ánh nhìn với ngoại hình 'cực nuột' từ trên xuống dưới - Ảnh 2

Ở phần bình luận bài đăng, rất nhiều dân mạng vào khen ngợi nhan sắc chuẩn Tây của Tiên Nguyễn. Đặc biệt, vòng eo thọn gọn không chút mỡ thừa của nữ rich kid này làm bất cứ ai nhìn cũng thấy áp lực.

Ngoài ra nhiều người còn nhận xét Tiên Nguyễn ngày càng giống mẹ - bà Lê Hồng Thuỷ Tiên. Điều này vốn dĩ là chuyện bình thường nhưng sự giống nhau của 2 mẹ con nhà nữ đại gia bây giờ rõ rệt đến nỗi có thể gây nhầm lẫn. 

Chỉ vừa xuất hiện, em chồng Hà Tăng chiếm trọn ánh nhìn với ngoại hình 'cực nuột' từ trên xuống dưới - Ảnh 3
Chỉ vừa xuất hiện, em chồng Hà Tăng chiếm trọn ánh nhìn với ngoại hình 'cực nuột' từ trên xuống dưới - Ảnh 4

Mỗi lần đăng ảnh, 9X luôn gây ấn tượng khi khoác lên người những bộ cánh sành điệu đến từ những nhà thiết kế nổi tiếng trên thế giới. Ngoài ra, gương mặt xinh đẹp, thân hình bốc lửa của cô cũng là điểm cộng trong mắt người đối diện. Không chỉ sinh ra đã ngậm thìa vàng, nàng rich kid còn được bố mẹ và các anh chị em trong gia đình cưng chiều hết mực.

Bà xã hậu vệ Đỗ Duy Mạnh thay đổi nhan sắc đáng nể sau 2 năm sinh con

Bà xã hậu vệ Đỗ Duy Mạnh thay đổi nhan sắc đáng nể sau 2 năm sinh con

Bà xã hậu vệ Duy Mạnh là một trong những nàng WAGs nhận được nhiều sự quan tâm chú ý hàng đầu từ dư luận.

Xem thêm
Từ khóa:   Tiên Nguyễn em chồng Tăng Thanh Hà Jonnathan Hạnh Nguyễn

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 15 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 1 giờ 30 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 7 giờ 0 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 7 giờ 30 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'