Chỉ vừa xuất hiện, em chồng Hà Tăng chiếm trọn ánh nhìn với ngoại hình 'cực nuột' từ trên xuống dưới

Trên trang cá nhân mới đây, Tiên Nguyễn - ái nữ nhà tỷ phú hàng hiệu Jonnathan Hạnh Nguyễn đã chia sẻ loạt ảnh tham dự một sự kiện thời trang ở Ý.
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Trong số những rich kid nổi bật hiện nay, Tiên Nguyễn vẫn luôn nhận được sự quan tâm đông đảo của cư dân mạng Người ta thường bảo phong độ nhất thời - đẳng cấp mãi mãi, nhưng điều đáng nói là lúc nào Tiên Nguyễn cũng phong độ, mỗi lần xuất hiện đều chỉn chu và sang chảnh hết mức.
Trên trang cá nhân mới đây, ái nữ nhà tỷ phú hàng hiệu Jonnathan Hạnh Nguyễn đã khoe loạt ảnh lên đồ chất chơi. Cô hiện đang ở Ý tham dự một sự kiện thời trang. Cụ thể, cô nàng diện trang phục tông đen làm chủ đạo khi kết hợp chiếc crop-top với chân váy xếp ly cùng đôi boots đen cao cổ. Để phù hợp với trang phục, hot girl làng rich kid chọn cách make-up trung tính, nhẹ nhàng.
Ở phần bình luận bài đăng, rất nhiều dân mạng vào khen ngợi nhan sắc chuẩn Tây của Tiên Nguyễn. Đặc biệt, vòng eo thọn gọn không chút mỡ thừa của nữ rich kid này làm bất cứ ai nhìn cũng thấy áp lực.
Ngoài ra nhiều người còn nhận xét Tiên Nguyễn ngày càng giống mẹ - bà Lê Hồng Thuỷ Tiên. Điều này vốn dĩ là chuyện bình thường nhưng sự giống nhau của 2 mẹ con nhà nữ đại gia bây giờ rõ rệt đến nỗi có thể gây nhầm lẫn.
Mỗi lần đăng ảnh, 9X luôn gây ấn tượng khi khoác lên người những bộ cánh sành điệu đến từ những nhà thiết kế nổi tiếng trên thế giới. Ngoài ra, gương mặt xinh đẹp, thân hình bốc lửa của cô cũng là điểm cộng trong mắt người đối diện. Không chỉ sinh ra đã ngậm thìa vàng, nàng rich kid còn được bố mẹ và các anh chị em trong gia đình cưng chiều hết mực.