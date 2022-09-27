Chỉ vừa xuất hiện, em chồng Hà Tăng chiếm trọn ánh nhìn với ngoại hình 'cực nuột' từ trên xuống dưới

Trong số những rich kid nổi bật hiện nay, Tiên Nguyễn vẫn luôn nhận được sự quan tâm đông đảo của cư dân mạng Người ta thường bảo phong độ nhất thời - đẳng cấp mãi mãi, nhưng điều đáng nói là lúc nào Tiên Nguyễn cũng phong độ, mỗi lần xuất hiện đều chỉn chu và sang chảnh hết mức.

Trên trang cá nhân mới đây, ái nữ nhà tỷ phú hàng hiệu Jonnathan Hạnh Nguyễn đã khoe loạt ảnh lên đồ chất chơi. Cô hiện đang ở Ý tham dự một sự kiện thời trang. Cụ thể, cô nàng diện trang phục tông đen làm chủ đạo khi kết hợp chiếc crop-top với chân váy xếp ly cùng đôi boots đen cao cổ. Để phù hợp với trang phục, hot girl làng rich kid chọn cách make-up trung tính, nhẹ nhàng.