'Nữ thần hàng không' Malaysia làm mẹ rồi vẫn thích 'hở', ngày càng nhuận sắc kể từ khi sinh con

Cherry Quahst có tên thật là Quah Sue Theng, nổi tiếng với biệt danh "nữ thần hàng không" Malaysia khi cô còn làm công việc này. Hiện tại, người đẹp đã kết hôn với doanh nhân Vincent Nee và có hai con, nhưng vẫn giữ được nhan sắc quyến rũ, đặc biệt là vóc dáng thon gọn như thời còn son.

Cherry Quahst nổi tiếng với biệt danh 'nữ thần hàng không' Malaysia - Ảnh: Internet

Cô hiện có gia đình hạnh phúc với người chồng doanh nhân và hai cô công chúa nhỏ - Ảnh: Internet

Nói về việc diện những bộ cánh ôm sát, hở bạo chỉ một tháng sau khi sinh con thứ hai, Cherry Quahst khẳng định không có lý do gì cô từ bỏ phong cách ăn mặc của mình dù đã làm mẹ. Người đẹp cho rằng, kể cả khi đã sinh con, phụ nữ vẫn có quyền mặc những gì mình muốn, miễn là không khiến hình ảnh của bản thân trở nên kém duyên.