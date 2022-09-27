'Nữ thần hàng không' Malaysia làm mẹ rồi vẫn thích 'hở', ngày càng nhuận sắc kể từ khi sinh con

Nhịp sống trẻ 27/09/2022 15:41

'Nữ thần hàng không' Malaysia Cherry Quahst vẫn tự tin diện những bộ trang phục theo phong cách hở bạo sau khi sinh con.

Cherry Quahst có tên thật là Quah Sue Theng, nổi tiếng với biệt danh "nữ thần hàng không" Malaysia khi cô còn làm công việc này. Hiện tại, người đẹp đã kết hôn với doanh nhân Vincent Nee và có hai con, nhưng vẫn giữ được nhan sắc quyến rũ, đặc biệt là vóc dáng thon gọn như thời còn son.

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Cherry Quahst nổi tiếng với biệt danh 'nữ thần hàng không' Malaysia - Ảnh: Internet
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Cô hiện có gia đình hạnh phúc với người chồng doanh nhân và hai cô công chúa nhỏ - Ảnh: Internet

Nói về việc diện những bộ cánh ôm sát, hở bạo chỉ một tháng sau khi sinh con thứ hai, Cherry Quahst khẳng định không có lý do gì cô từ bỏ phong cách ăn mặc của mình dù đã làm mẹ. Người đẹp cho rằng, kể cả khi đã sinh con, phụ nữ vẫn có quyền mặc những gì mình muốn, miễn là không khiến hình ảnh của bản thân trở nên kém duyên.

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Cherry Quahst khẳng định không có lý do gì cô từ bỏ phong cách ăn mặc của mình dù đã làm mẹ - Ảnh: Internet
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Trang cá nhân của Cherry Quahst có tới hơn 1,6 triệu người theo dõi - Ảnh: Internet

Hiện tại, trang cá nhân của Cherry Quahst có tới hơn 1,6 triệu người theo dõi. Người đẹp sinh năm 1990 thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc thường ngày của mình lên mạng xã hội, đặc biệt những shoot hình với các bộ cánh quyến rũ đậm phong cách của riêng cô.

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Cherry Quahst rất chăm chỉ tập luyện thể thao và duy trì lối sống lành mạnh để duy trì vóc dáng - Ảnh: Internet

Khi được hỏi về bí quyết giữ gìn vóc dáng, Cherry Quahst tiết lộ cô rất chăm chỉ tập luyện thể thao và duy trì lối sống lành mạnh. Bên cạnh đó, "nữ thần hàng không" còn không ngần ngại công việc mình can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ để có chiếc mũi cao và làn da đẹp.

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