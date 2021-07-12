Giữa tâm điểm kiện tụng liên hoàn, phần thi tài năng múa gợi cảm của Hoa hậu Thu Hoài bất ngờ bị đào lại

Sao Việt 12/07/2021 06:45

Bất ngờ trở thành tâm điểm của truyền thông chỉ qua một đêm vì dính vào drama với Vy Oanh và gọi tên trong 2 vụ kiện, nhiều thông tin về Thu Hoài bị đào lại, trong đó có cuộc thi Hoa hậu mà người đẹp từng tham gia.

Những ngày gần đây Vy Oanh và Thu Hoài đang là 2 cái tên chiếm sóng mạng xã hội. Ngoài Vy Oanh với những phát ngôn gây bão với bà Nguyễn Phương Hằng, cái tên Thu Hoài cũng là được dư luận quan tâm đặc biệt khi liên tục bị gọi tên trong 2 vụ kiện liên tiếp của Vy Oanh và bác sĩ Chiêm Quốc Thái, khiến mọi thông tin về nàng hậu được cư dân mạng moi móc, đào lại. Đơn cử chính là cuộc thi đưa cô lên vị trí Hoa hậu và phần thi tài năng của cô.

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Thu Hoài đạt được ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Phu nhân người Việt Thế giới 2012 - Ảnh: Internet
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Tại cuộc thi năm đó có 6 thí sinh tham gia - Ảnh: Internet

Cụ thể, cuộc thi mà Thu Hoài từng tham gia có tên là "Hoa hậu Phu nhân người Việt Thế giới 2012" được tổ chức ở nước ngoài, được cho là có 6 thí sinh tham gia. Tại cuộc thi này, Thu Hoài đã dành tổng cộng 3 giải lớn là "Hoa hậu", "Hoa hậu ảnh" và "Hoa hậu ứng xử hay nhất". Bên cạnh đó, nghệ sĩ hài Thúy Nga cũng tham gia cuộc thi này và dành được vị trí Á hậu.

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Thu Hoài múa cổ truyền trên nền nhạc Giấc Mơ Trưa - Ảnh: Cắt từ clip
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Những động tác múa của cô tuy đơn giản nhưng khá uyển chuyển - Ảnh: Cắt từ clip

Tại phần thi tài năng, Thu Hoài đã tham gia với tiết mục múa truyền thống trên nền nhạc Giấc Mơ Trưa với giọng ca của Thùy Chi. Đoạn clip đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội cho thấy cô diện một chiếc yếm đỏ vừa phù hợp với tiết mục vừa có thể thể hiện được sự quyến rũ khi múa của mình. Những động tác của cô không quá cầu kỳ nhưng được đánh giá là khá uyển chuyển.

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Tuy không được giải 'Tài Năng' nhưng Thu Hoài đạt được thêm 2 giải phụ khác ngoài ngôi vị Hoa hậu - Ảnh: Cắt từ clip

Tuy không nhận được giải "Tài Năng" nhưng tiết mục này có thể xem là một bước đệm nâng đỡ cô lên vị trí Hoa hậu của cuộc thi. Đã 9 năm trôi qua nhưng dễ dàng nhận thấy nhan sắc của Thu Hoài dường như "bất biến".

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Đã 9 năm trôi qua, nhan sắc của người đẹp vẫn không có nhiều thay đổi - Ảnh: Internet
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Năm 2016, người đẹp từng trổ tài nhảy múa bên S.T Sơn Thạch - Ảnh: Internet

Sau cuộc thi này, Hoa hậu Thu Hoài có nhiều hoạt động trong showbiz hơn. Năm 2016, Thu Hoài còn trổ tài nhảy múa bên S.T Sơn Thạch. Lúc này cô đã 40 tuổi nhưng nhờ chăm sóc bản thân tốt nên cả vóc dáng và nhan sắc vẫn rất tươi trẻ.

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