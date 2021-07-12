Giữa tâm điểm kiện tụng liên hoàn, phần thi tài năng múa gợi cảm của Hoa hậu Thu Hoài bất ngờ bị đào lại

Những ngày gần đây Vy Oanh và Thu Hoài đang là 2 cái tên chiếm sóng mạng xã hội. Ngoài Vy Oanh với những phát ngôn gây bão với bà Nguyễn Phương Hằng, cái tên Thu Hoài cũng là được dư luận quan tâm đặc biệt khi liên tục bị gọi tên trong 2 vụ kiện liên tiếp của Vy Oanh và bác sĩ Chiêm Quốc Thái, khiến mọi thông tin về nàng hậu được cư dân mạng moi móc, đào lại. Đơn cử chính là cuộc thi đưa cô lên vị trí Hoa hậu và phần thi tài năng của cô.

Thu Hoài đạt được ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Phu nhân người Việt Thế giới 2012 - Ảnh: Internet

Tại cuộc thi năm đó có 6 thí sinh tham gia - Ảnh: Internet

Cụ thể, cuộc thi mà Thu Hoài từng tham gia có tên là "Hoa hậu Phu nhân người Việt Thế giới 2012" được tổ chức ở nước ngoài, được cho là có 6 thí sinh tham gia. Tại cuộc thi này, Thu Hoài đã dành tổng cộng 3 giải lớn là "Hoa hậu", "Hoa hậu ảnh" và "Hoa hậu ứng xử hay nhất". Bên cạnh đó, nghệ sĩ hài Thúy Nga cũng tham gia cuộc thi này và dành được vị trí Á hậu.