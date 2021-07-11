Vy Oanh khởi kiện 'căng đét', hoa hậu Thu Hoài 'bình chân như vại' đáp trả một cách gọn lỏn khiến CĐM 'điếng người'

Sau nhiều lần 'đụng chạm', đấu tố nhau trên MXH, Vy Oanh đã có thông báo chính thức khởi kiện hoa hậu Thu Hoài khiến MXH dậy sóng. Ngay lập tức 'bông hậu' doanh nhân cũng đã có động thái khiến CĐM xôn xao.

Sáng nay, CĐM được một phen dậy sóng khi nữ ca sĩ Vy Oanh thông báo chính thức khởi kiện hoa hậu doanh nhân Thu Hoài vì hành vi vu khống, đặt điều. Giọng ca Đồng Xanh cho biết đã nhiều bỏ qua nhưng nàng hậu vẫn "chứng nào tật nấy", tiếp tục livestream bôi nhọ, lấy cả mạng sống ra thề thốt trên sóng trực tiếp nhưng sau đó lại xóa bài phát sóng, gây tổn hại nghiêm trọng đến danh dự của cô.

Bài đăng của Vy Oanh - Ảnh chụp màn hình

Ngay lập tức, CĐM bắt đầu xôn xao và tò mò về thái độ của hoa hậu doanh nhân trước thông báo kiện tụng "căng đét" của đối thủ. Tuy nhiên, ngoài bài đăng có nội dung về hoạt động thiện nguyện, Thu Hoài chưa đưa ra bất kỳ phát ngôn chính thức nào trên trang cá nhân. Dù vậy, bên dưới bài đăng của mình, nữ doanh nhân đã có nhiều hành động "đáp trả" lại ồn ào khởi kiện khi được một số cư dân mạng nhắc đến.

Thu Hoài thả icon Haha vào bình luận của một tài khoản thông báo Vy Oanh kiện - Ảnh chụp màn hình

Ở một bình luận khác, nữ doanh nhân trả lời về tin tức khởi kiện - Ảnh chụp màn hình

Theo đó, khi được nhiều cư dân mạng bình luận nhắc "về Việt Nam để xem Vy Oanh kiện", hoa hậu Thu Hoài đáp trả một câu "gọn lỏn": "Chị đang bận nhậu rồi". Thậm chí nhiều bình luận mang tính cà khịa giọng ca Đồng Xanh cũng được nàng hậu thả icon "haha" rất nhiệt tình như để bày tỏ sự đồng tình.

Hiện, vụ lùm xùm kiện tụng giữa ca sĩ Vy Oanh và bà xã doanh nhân Tống Nhật Trí đang thu hút sự quan tâm và bàn tán từ phía cộng đồng mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vy-oanh-khoi-kien-cang-det-hoa-hau-thu-hoai-binh-chan-nhu-vai-dap-tra-mot-cach-gon-lon-khien-cdm-dieng-nguoi-412091.html