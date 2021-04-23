Giữa loạt drama đau đầu ngày hôm nay, cũng may có nhan sắc quyến rũ của Lệ Quyên ‘cứu rỗi’

Nữ ca sĩ Lệ Quyên được nhiều người khen ngợi bởi vẻ ngoài trẻ trung, tinh thần lạc quan và tràn đầy sức sống. Bên cạnh đó, phong cách thời trang gợi cảm, quyến rũ của của cô cũng được đánh giá cao và ngưỡng mộ.
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Trong một loạt ảnh được đăng tải trên trang cá nhân, Lệ Quyên thu hút sự chú ý của người hâm mộ với chiếc đầm ôm trọn body và phô diễn rõ đường cong ba vòng quyến rũ của cô.
Cô viết "Ơ... Có công chúa lạc trong rừng nè... Nghe công chúa hát và đưa nàng về nhà dùm nha”. Dù đã bước sang độ tuổi 40 nhưng nữ ca sĩ vẫn trẻ đẹp và thu hút mọi ánh nhìn.
Sở hữu thân hình thon gọn đáng ngưỡng mộ, Lệ Quyên tự tin sải bước khoe chân dài miên man.
Sau khi những bức ảnh được chia sẻ, nữ ca sĩ giành được nhiều lời khen ngợi bởi sự xinh đẹp "bất chấp thời gian", sắc sảo và vóc dáng đáng ngưỡng mộ: "Lệ Quyên lúc nào cũng là đẳng cấp", " Đẹp quá chị ơi", "Quá hãnh diện với công chúa, đẹp nghiêng sắc, bung lụa mạnh lên nào công chúa ơi".
Và người hâm mộ cũng không quên gửi những lời chúc yêu thương đến cô "Chúc em gái đầy nội tâm yêu chính mình và đem tiếng hát tuyệt vời đến với mọi người".
Với diện mạo ngày càng xinh đẹp, quyến rũ Lệ Quyên luôn thu hút, tỏa sáng mỗi khi xuất hiện. Hiện tại, giọng ca “Ai khổ vì ai” đang sống rất vui vẻ, yêu đời với con trai và hạnh phúc bên người yêu trẻ kém 11 tuổi.