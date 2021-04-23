Giữa loạt drama đau đầu ngày hôm nay, cũng may có nhan sắc quyến rũ của Lệ Quyên ‘cứu rỗi’

Trong một loạt ảnh được đăng tải trên trang cá nhân, Lệ Quyên thu hút sự chú ý của người hâm mộ với chiếc đầm ôm trọn body và phô diễn rõ đường cong ba vòng quyến rũ của cô.

Cô viết "Ơ... Có công chúa lạc trong rừng nè... Nghe công chúa hát và đưa nàng về nhà dùm nha”. Dù đã bước sang độ tuổi 40 nhưng nữ ca sĩ vẫn trẻ đẹp và thu hút mọi ánh nhìn.