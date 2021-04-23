Giữa loạt drama đau đầu ngày hôm nay, cũng may có nhan sắc quyến rũ của Lệ Quyên ‘cứu rỗi’

Sao Việt 23/04/2021 17:29

Nữ ca sĩ Lệ Quyên được nhiều người khen ngợi bởi vẻ ngoài trẻ trung, tinh thần lạc quan và tràn đầy sức sống. Bên cạnh đó, phong cách thời trang gợi cảm, quyến rũ của của cô cũng được đánh giá cao và ngưỡng mộ.

Trong một loạt ảnh được đăng tải trên trang cá nhân, Lệ Quyên thu hút sự chú ý của người hâm mộ với chiếc đầm ôm trọn body và phô diễn rõ đường cong ba vòng quyến rũ của cô.

Cô viết "Ơ... Có công chúa lạc trong rừng nè... Nghe công chúa hát và đưa nàng về nhà dùm nha”. Dù đã bước sang độ tuổi 40 nhưng nữ ca sĩ vẫn trẻ đẹp và thu hút mọi ánh nhìn.

Giữa loạt drama đau đầu ngày hôm nay, cũng may có nhan sắc quyến rũ của Lệ Quyên ‘cứu rỗi’ - Ảnh 1
Nhan sắc căng tràn sức sống của Lệ Quyên khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ và trầm trồ ngợi khen - Ảnh FBNV
Giữa loạt drama đau đầu ngày hôm nay, cũng may có nhan sắc quyến rũ của Lệ Quyên ‘cứu rỗi’ - Ảnh 2
Người đẹp diện bộ váy đính hoa, mang đến cảm giác thanh tao, trang nhã - Ảnh FBNV

Sở hữu thân hình thon gọn đáng ngưỡng mộ, Lệ Quyên tự tin sải bước khoe chân dài miên man. 


Giữa loạt drama đau đầu ngày hôm nay, cũng may có nhan sắc quyến rũ của Lệ Quyên ‘cứu rỗi’ - Ảnh 3
Nữ ca sĩ tự tin sải bước khoe chân dài miên man - Ảnh FBNV

Sau khi những bức ảnh được chia sẻ, nữ ca sĩ giành được nhiều lời khen ngợi bởi sự xinh đẹp "bất chấp thời gian", sắc sảo và vóc dáng đáng ngưỡng mộ: "Lệ Quyên lúc nào cũng là đẳng cấp", " Đẹp quá chị ơi", "Quá hãnh diện với công chúa, đẹp nghiêng sắc, bung lụa mạnh lên nào công chúa ơi".

Và người hâm mộ cũng không quên gửi những lời chúc yêu thương đến cô "Chúc em gái đầy nội tâm yêu chính mình và đem tiếng hát tuyệt vời đến với mọi người".

Giữa loạt drama đau đầu ngày hôm nay, cũng may có nhan sắc quyến rũ của Lệ Quyên ‘cứu rỗi’ - Ảnh 4

Nhiều người hâm mộ yêu mến và ngưỡng mộ vẻ đẹp 'bất biến' của nữ ca sĩ - Ảnh chụp màn hình

Giữa loạt drama đau đầu ngày hôm nay, cũng may có nhan sắc quyến rũ của Lệ Quyên ‘cứu rỗi’ - Ảnh 5
Phong cách thời trang của Lệ Quyên quyến rũ và gợi cảm hơn nhiều so với trước đây - Ảnh FBNV

Với diện mạo ngày càng xinh đẹp, quyến rũ Lệ Quyên luôn thu hút, tỏa sáng mỗi khi xuất hiện. Hiện tại, giọng ca “Ai khổ vì ai” đang sống rất vui vẻ, yêu đời với con trai và hạnh phúc bên người yêu trẻ kém 11 tuổi.

Lệ Quyên hiếm hoi khoe ảnh từ bé của quý tử, tiết lộ kỳ vọng đơn giản 'chỉ mong con trai mau lớn tâm tình cùng mình'

Lệ Quyên hiếm hoi khoe ảnh từ bé của quý tử, tiết lộ kỳ vọng đơn giản 'chỉ mong con trai mau lớn tâm tình cùng mình'

Lệ Quyên khiến cộng đồng mạng bất ngờ về tấm ảnh hiếm hoi thuở bé của quý tử lúc 3 tuần tuổi, cùng dòng trạng thái đầy cảm xúc trong bài đăng mới đây.

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