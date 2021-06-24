'Gầy trơ xương' trong hình ảnh mới, Bảo Anh tiết lộ sút cân còn 42kg khiến fan tá hỏa

Bảo Anh là một trong những ca sĩ trẻ tài năng gây được nhiều dấu ấn qua các sản phẩm âm nhạc chỉnh chu và đầu tư "tới bến". Bên cạnh đó, cô nàng cũng rất chịu khó đầu tư về hình ảnh bản thân để không nhạt nhoà trong mắt người hâm mộ từ hình tượng nhẹ nhàng đến sexy gợi cảm rồi đột phá với mái tóc ngắn cá tính. Mới đây nhất, trên trang Fanpage của mình, nữ ca sĩ lại gây nhiều chú ý khi chuyển qua hình ảnh ngọt ngào, trong sáng.

Bảo Anh cập nhật hình ảnh mới trên trang Fanpage của mình - Ảnh: FBNV

Trong ảnh, nữ ca sĩ diện set đồ màu xanh trẻ trung, mát mắt cùng nụ cười tươi tắn lúm đồng tiền vô cùng đáng yêu khiến không ít người hâm mộ "đổ gục". Thế nhưng, bên cạnh đó, một số netizen lại soi ra những điểm kì lạ trên gương mặt xinh đẹp ấy. Nhiều người cho rằng cô nàng đã can thiệp "dao kéo" khiến cho khuôn mặt mất đi nét đẹp vốn có với chiếc mũi nhọn hoắt cùng đôi mắt to "lồ lộ" ra.