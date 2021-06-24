'Gầy trơ xương' trong hình ảnh mới, Bảo Anh tiết lộ sút cân còn 42kg khiến fan tá hỏa

Sao Việt 24/06/2021 09:08

Trong bộ ảnh mới, gương mặt của Bảo Anh lạ lẫm đáng nghi ngờ khiến không ít người hâm mộ nghĩ rằng cô nàng đã can thiệp "dao kéo".

Bảo Anh là một trong những ca sĩ trẻ tài năng gây được nhiều dấu ấn qua các sản phẩm âm nhạc chỉnh chu và đầu tư "tới bến". Bên cạnh đó, cô nàng cũng rất chịu khó đầu tư về hình ảnh bản thân để không nhạt nhoà trong mắt người hâm mộ từ hình tượng nhẹ nhàng đến sexy gợi cảm rồi đột phá với mái tóc ngắn cá tính. Mới đây nhất, trên trang Fanpage của mình, nữ ca sĩ lại gây nhiều chú ý khi chuyển qua hình ảnh ngọt ngào, trong sáng. 

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Bảo Anh cập nhật hình ảnh mới trên trang Fanpage của mình - Ảnh: FBNV 

Trong ảnh, nữ ca sĩ diện set đồ màu xanh trẻ trung, mát mắt cùng nụ cười tươi tắn lúm đồng tiền vô cùng đáng yêu khiến không ít người hâm mộ "đổ gục". Thế nhưng, bên cạnh đó, một số netizen lại soi ra những điểm kì lạ trên gương mặt xinh đẹp ấy. Nhiều người cho rằng cô nàng đã can thiệp "dao kéo" khiến cho khuôn mặt mất đi nét đẹp vốn có với chiếc mũi nhọn hoắt cùng đôi mắt to "lồ lộ" ra.

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Nhiều người đặt nghi vấn phải chăng Bảo Anh đã can thiệp phẫu thuật thẫm mỹ ở phần mũi - Ảnh: FBNV

Trước nhiều ý kiến của người hâm mộ thắc mắc về nhan sắc khác lạ của mình, Bảo Anh đã lên tiếng cho biết thời gian qua cô bị sụt cân khá nhiều. Nữ ca sĩ để lại bình luận bên dưới bài đăng: "Cao 1m60 nặng 42kg. Có ai trong mùa dịch bị sụt kg như mình không?". Trước tiết lộ này, nhiều khán giả bày tỏ sự lo lắng về sức khoẻ của cô vì thấy rõ gương mặt quá hốc hác. Ai nấy cũng đều khuyên Bảo Anh nên tăng cân lại một chút để trông có sức sống và xinh đẹp hơn

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 Nữ ca sĩ cho biết thời gian qua bị sụt cân khá nhiều - Ảnh: FBNV 

Dưới bài đăng, người hâm mộ để lại nhiều bình luận gây chú ý như: "Quá ốm nha, mập lên tí nữa mới chuẩn"; "Không biết có phẫu thuật thẫm mỹ không mà nhìn khác lạ vậy?".

'Gầy trơ xương' trong hình ảnh mới, Bảo Anh tiết lộ sút cân còn 42kg khiến fan tá hỏa - Ảnh 4

'Gầy trơ xương' trong hình ảnh mới, Bảo Anh tiết lộ sút cân còn 42kg khiến fan tá hỏa - Ảnh 5

Bảo Anh xinh đẹp và gợi cảm khi chưa sút cân.

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