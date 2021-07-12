Bài viết giải thích lý do căn biệt thự có giá vài chục tỷ của vợ chồng Thủy Tiên bất ngờ bị đập đi xây lại gây xôn xao cộng đồng mạng suốt 1 tháng qua bỗng dưng biến mất mà không báo trước.

Đã gần 1 năm kể từ chuyến thiện nguyện giúp đỡ miền Trung lũ lụt, Thủy Tiên vẫn chưa thoát khỏi lùm xùm sao kê 178 tỷ đồng của mạnh thường quân. Cư dân mạng nhiều lần yêu cầu cô sao kê chi tiết đầy đủ và không chấp nhận việc chi tiêu một số tiền lớn như vậy chỉ được liệt kê bằng cách viết tay trong 1 trang giấy A4. Thủy Tiên liên tiếp dính vào nhiều vụ lùm xùm kể từ sau chuyến thiện nguyện miền Trung gần 1 năm trước - Ảnh: Internet Sau đó, nữ ca sĩ còn nhiều lần dính vào lùm xùm không hoàn trả lại tiền cho người gửi nhầm hay xây lại căn biệt thự vài chục tỷ của mình trong khi thông báo chỉ sửa chữa lại chút ít. Sau khi bị CĐM chỉ ra những điểm bất hợp lý trong thông báo của Thủy Tiên trên fanpage và hình ảnh thực tế, ngày 13/6 vừa qua, nữ ca sĩ đã chính thức lên tiếng về việc này.

Căn biệt thự của nữ ca sĩ không được sửa lại mà xây mới hoàn toàn - Ảnh: Facebook Theo đó, cô khẳng định lúc đầu vợ chồng cô quả thật chỉ muốn sửa sang lại căn nhà một chút nhưng trong quá trình thi công lại gây ra việc sập móng nhà làm 1 bức tường trong nhà có thể đổ bất kỳ lúc nào, gây nguy hiểm cho tín mạng mọi người nên gia đình cô quyết xây mới hoàn toàn. Đồng thời chi phí xây dựng chỉ có giá 3,2 tỷ đồng chứ không phải con số 80 tỷ đồng như bị đồn thổi và số tiền này là thu nhập của chồng cô - Công Vinh. Tuy nhiên vào ngày 11/7, cư dân mạng đã bất ngờ phát hiện bài đăng này của cô đã "không cánh mà bay" khỏi fanpage của nữ ca sĩ. Động thái bất ngờ này làm nhiều người thắc mắc liệu đây là do nữ ca sĩ tự ẩn hoặc xóa bài đăng này hay là bài viết đã bị Facebook cho "bay màu" vì bị report quá nhiều? Hiện tại, phía nữ ca sĩ vẫn chưa lên tiếng về vấn đề này.

Bài đăng trên trang cá nhân của Thủy Tiên vào ngày 13/6 vừa qua đã biến mất trên Facebook - Ảnh: Chụp màn hình Được biết, sau khi nữ ca sĩ đăng tải status này, phía thi công căn nhà cũng bị công kích mạnh khi hàng loạt fan của của cô để lại nhiều comment tiêu cực trong các bài đăng trên trang cá nhân của công ty này. Bài viết thanh minh của phía thi công - Ảnh: Chụp màn hình Phía thi công cho biết: "Chúng tôi rất lấy làm tiếc vì nhận được các bình luận và đánh giá không hay từ mọi người. Trong những ngày qua công ty đã nhận được rất nhiều sự công kích nghiêm trọng từ các trang cá nhân trên fanpage. Mong mọi người hãy tìm hiểu kỹ trước khi đánh giá vấn đề để không ảnh hưởng đến uy tín mà Công ty chúng tôi đã xây dựng bấy lâu nay. Xin chân thành cảm ơn!".

Đơn vị thi công nhà ca sĩ Thủy Tiên lên tiếng sau tuyến bố ‘muốn gì thì lên phường’, khán giả tố ngược: ‘Lươn lẹo’ Vụ ồn ào xung quanh việc xây biệt thự của Thủy Tiên vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi khá nhiều cư dân mạng vào trang của đơn vị thi công nhà nữ ca sĩ lên tiếng chỉ trích.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gan-1-thang-gay-bao-mang-bai-dang-to-thau-xay-dung-lam-sap-tuong-suyt-chet-nguoi-cua-thuy-tien-bat-ngo-boc-hoi-khong-dau-vet-412153.html