Sau khi danh ca Ngọc Sơn đăng đàn nói rõ việc mình không hờn giận hay trách cứ ai, đồng thời bày tỏ mình cùng với em trai kết nghĩa là "bầu Thụy" vẫn đang tìm kiếm tung tích của Hồ Văn Cường và ngỏ ý giúp đỡ em. Sự việc này được bắt ngồn từ một phát ngôn của ca sĩ Long Nhật rằng: "Anh Ba đang giận Hồ Văn Cường".

Ngọc Sơn cho biết mình không giận hay ghét một ai

Ngay lập tức chúng tôi đã liên lạc với nam ca sĩ Long Nhật để hỏi rõ vấn đề và anh đã chia sẻ như sau: "Riêng chuyện anh Ba và Long Nhật, ngày hôm đó phía anh Ba có nhờ Long Nhật tìm giúp số điện thoại của quản lý Hồ Văn Cường để gửi cho bầu Thụy. Trong khi Long Nhật cũng đang đi tìm số để gửi cho ông anh ở Long Xuyên. Cuộc nói chuyện đó là cuộc nói chuyện riêng tư của hai anh em, tâm sự của 2 anh em thì Long Nhật đã lỡ chia sẻ một ít ý kiến thì Long Nhật đã nhắn tin với anh Ba là Long Nhật xin rút lại rồi. Và Long Nhật cũng xin công chúng, khán giả cho Long Nhật được giữ lại những gì của riêng 2 anh em, không nói gì thêm về vấn đề này nữa. Đây là chuyện gia đình của 2 anh em mà thôi. Còn ai thương ai thấu hiểu thì Long Nhật mang ơn. Còn ai mà không thương thì biết làm sao bây giờ?"