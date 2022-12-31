Điểm danh những sao Việt đón 'hổ vàng' trong năm 2022: Độ quyền lực bất phân thắng bại

Năm 2022 là một trong những năm các nghệ sĩ Việt chào đón thêm nhiều thành viên mới. Các tiểu công chúa, tiểu hoàng tử nhà Quý Bình , Phanh Lee, Phạm Quỳnh Anh , Lý Thùy Chang...đang nhận được nhiều sự chú ý. Các nghệ sĩ Việt hạnh phúc khi đón "hổ vàng" chào đời trong năm 2022 vừa qua.

Quý tử nhà Chi Bảo là nhóc tỳ nhà sao Việt sinh đầu tiên trong năm 2022. Trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, diễn viên Chi Bảo tìm được bến đỗ bên vợ kém 16 tuổi - Lý Thùy Chang. Cặp đôi công khai hẹn hò vào năm 2019. Tháng 3/2021, Chi Bảo và Thùy Chang đã trở thành vợ chồng hợp pháp.

Vào ngày 1/1/2022, bà xã của Chi Bảo đã sinh con trai. Bé nặng 3,24 kg được đặt tên là Gia Khang. Quý tử nhà Chi Bảo sở hữu nhiều nét đẹp của bố mẹ. Trước đó, Lý Thùy Chang cho biết khi mang thai, cô không dám vận động mạnh suốt ba tháng đầu. Quá trình vợ mang bầu, Chi Bảo luôn cận kề chăm sóc.

Diễn viên Quý Bình

Không chỉ thành công trên con đường nghệ thuật, diễn viên Quý Bình còn sở hữu cuộc sống hôn nhân viên mãn bên bà xã doanh nhân Ngọc Tiền. Tháng 3/2022, doanh nhân Ngọc Tiền - bà xã diễn viên Quý Bình hạ sinh quý tử trong sự chúc phúc của đông đảo khán giả, người thân và bạn bè.

Con trai Quý Bình có thân mật gọi ở nhà là bé Eric. Kể từ sau khi có con, nam diễn viên chính thức gia nhập hội những ông bố cuồng con. Chia sẻ về cuộc sống sau khi chào đón thêm thành viên mới, diễn viên Quý Bình cho biết anh cảm thấy vui và hạnh phúc khi trở thành ông bố bỉm sữa.

Nói về người phụ nữ của mình, diễn viên Quý Bình từng tâm sự: “Bà xã là người phụ nữ mạnh mẽ hiếm có. Tình cảm yêu thương dành cho gia đình tôi và gia đình của Tiền cũng rất hiếm. Điều tôi yêu nhất là khi cô ấy về với gia đình tôi, cô ấy như là con ruột vậy, khoảng cách không còn nữa. Tôi thấy điều đó làm cho mình an tâm. Đó là sự lựa chọn đúng đắn trong đời, cho tôi có được hạnh phúc ngày hôm nay”.

Phạm Quỳnh Anh

Vào tối 11/6, Phạm Quỳnh Anh chính thức xác nhận niềm vui làm mẹ sau thời gian dài vướng tin đồn bầu lần 3. Đến tháng 7, nữ ca sĩ thông báo đã sinh con gái với tên thân mật là Zoey, nặng 3,135kg. Nữ ca sĩ cho biết thêm, từ khi chào đời bé Zoey chưa làm khó ba mẹ, chỉ khóc khi có lý do và phần lớn thời gian còn lại ngủ rất ngon.

Cô cho biết bạn trai rất giống bố mình, biết quan tâm, chiều chuộng và đặc biệt rất yêu thương các con riêng của cô. Hiện nữ ca sĩ vẫn giữ kín danh tiếng cha của con gái vừa chào đời. Sau cuộc hôn nhân không trọn vẹn, người hâm mộ cảm thấy vui mừng vì hiện tại nữ ca sĩ đã tìm được bến đỗ hạnh phúc cho cuộc đời mình.

Vân Hugo

Vân Hugo và ông xã doanh nhân kết hôn hồi tháng 7/2020 nhưng chưa tổ chức hôn lễ vì dịch. Diễn viên cho biết cả hai đồng điệu nhiều vấn đề trong cuộc sống. Tháng 5 vừa qua, diễn viên Vân Hugo hạ sinh sinh con thứ hai. Em bé tên Đặng Bình An, gọi thân mật là Vừng, trộm vía kháu khỉnh, nặng 3,1 kg.

Trên trang cá nhân, Vân Hugo thường xuyên đăng tải khoảnh khắc của nhóc tỳ. Ông xã là người luôn đồng hành cùng cô trong suốt hành trình mang thai đến lúc sinh con. Vân Hugo tận hưởng hạnh phúc bên chồng tâm lý cùng 2 nhóc tỳ đáng yêu. Nữ diễn viên từng chia sẻ: "Anh ấy chăm chút mọi điều cho tôi và các con. Nhờ có anh, tôi cảm thấy mình được đặt đúng vị trí và tìm lại được hạnh phúc".

Lê Dương Bảo Lâm

Tháng 8 vừa qua, Quỳnh Quỳnh - vợ diễn viên Lê Dương Bảo Lâm - sinh mổ con thứ ba là bé trai. Anh kể mình chứng kiến toàn bộ quá trình sinh nở của vợ, từ lúc vào phòng chờ sinh nằm theo dõi cơn gò, những cơn đau khi chuyển dạ đến lúc Quỳnh Quỳnh được gây tê tủy sống, lên bàn phẫu thuật. Tim anh "thắt lại" vì thương vợ.

Lê Dương Bảo Lâm xúc động khi con trai chào đời, anh viết trên trang cá nhân: "Con trai à, có gia đình con sẽ hiểu được cảm giác này. Ba sẽ luôn yêu thương và bảo vệ con. Nhưng sẽ yêu thương và bảo vệ mẹ nhiều hơn, vì tình yêu của ba đối với con càng lớn thì ba hiểu tình yêu của mẹ dành cho con bao la thế nào. Thương em, Quỳnh Quỳnh!".

Trước khi con trai thứ ba chào đời, vợ chồng diễn viên có hai con gái: Bảo Nhi (bốn tuổi) và Bảo Ngọc (hai tuổi). Lê Dương Bảo Lâm nói anh lấy gia đình làm động lực, luôn nỗ lực trong sự nghiệp để lo chu toàn cho vợ con.

Phanh Lee

Ngày 4/11, nữ diễn viên Phanh Lee khiến cộng đồng mạng bất ngờ khi chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh kèm thông báo tin vui gia đình chào đón thành viên mới. Theo đó, cô vừa hạ sinh nhóc tì thứ hai là quý tử cho chồng đại gia. Phanh Lee chia sẻ: "Chào mừng con đến với gia đình mình. Chàng trai tháng 10 của mẹ". Khán giả nhận xét rằng nữ diễn viên có số hưởng khi chồng tâm lý, gia thế khủng, sinh con ra đã ở vạch đích.

Phanh Lee chính thức lên xe hoa vào tháng 6 năm 2020. Chồng của nữ diễn viên là Tổng giám đốc của một tập đoàn xây dựng, du lịch lớn ở Đà Nẵng. Trước đó, mỹ nhân đã hạ sinh con đầu lòng cho chồng đại gia là một bé gái xinh xắn. Sau đó ít lâu, Phanh Lee công khai đang mang bầu lần 2. Hiện tại, Phanh Lee đang có cuộc hôn nhân viên mãn bên chồng và 2 nhóc tỳ đáng yêu.

Hồ Bích Trâm

Mới đây vào chiều ngày 9/12, Hồ Bích Trâm đã đăng tải hình ảnh bàn tay nhỏ nhắn của quý tử đầu lòng trên mạng xã hội nhằm ngầm thông báo đã "vượt cạn" thành công. Hồ Bích Trâm không giấu khỏi cảm xúc hạnh phúc xen lẫn hồi hộp.

Sau khi hạ sinh quý tử, người đẹp hạnh phúc chia sẻ trên trang cá nhân: "Con Lion chào mấy cô ạ! Cưng lắm luôn. Chào mừng con đến với thế giới này. Các cô chúc con ngoan ngoãn hen". Nhóc tỳ nhà Hồ Bích Trâm có tên thân mật ở nhà là Lion. Ngoài ra cô còn lập một tài khoản mạng xã hội cho con trai để chia sẻ khoảnh khắc của quý tử.