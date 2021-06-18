Dân mạng 'trầm trồ' khi thấy lịch sử du lịch dày đặc từ châu Á sang châu Âu của Hồ Văn Cường

Dân mạng "lùng sục" ra nhiều bằng chứng cho rằng Phi Nhung không hề bóc lột con nuôi. Ngược lại, nữ ca sĩ còn rất yêu thương và luôn đồng hành, hỗ trợ cho Hồ Văn Cường.
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Gần đây, những ồn ào xoay quanh câu chuyện của Phi Nhung và Hồ Văn Cường gây ra nhiều tranh cãi trong dư luận. Để có cái nhìn khách quan hơn về sự việc, dân mạng cũng nhiều lần lật lại quá khứ để hiểu rõ hơn câu chuyện hiện tại đã chính xác hay chưa. Trong chuỗi lùm xùm, gần chú ý nhất là chuyện cat-xê của Hồ Văn Cường sau 5 năm đi diễn chỉ hơn 1 tỷ đồng.
Nhiều người cho rằng số tiền này quá ít so với sự nổi tiếng và giọng hát của Hồ Văn Cường. Từ đó, dân mạng không ngừng lục lại nhiều bằng chứng, câu chuyện trong quá khứ để chứng minh số tiền cat-xê nhiều hơn vậy. Trong hàng loạt câu chuyện được đào lại, gây bất ngờ hơn hết khi dân mạng "soi" ra được chi tiết Hồ Văn Cường được đồng hành cùng mẹ Phi Nhung trong nhiều chuyến lưu diễn ở khắp nơi trên thế giới.
Từ những hình ảnh này, nhiều người nhận định rằng Hồ Văn Cường quá may mắn khi được mẹ nuôi yêu thương, cho đi vòng quanh thế giới để thăm thú. Vì giọng ca nhí xuất thân từ gia đình khó khăn, việc mưu sinh hàng ngày của ba mẹ cũng là nỗi lo, huống hồ chi được đi đến nhiều nơi như thế này. Chỉ từ khi được Phi Nhung nhận nuôi, cậu bé mới có thể đến những nơi mà chưa từng dám nghĩ tới.
Không chỉ được đi vòng quanh thế giới, nhiều người còn nói rằng nhờ có Phi Nhung mà Hồ Văn Cường được học tập trong trường Quốc tế có tiếng tại TP.HCM. Từ những việc này, một số dân mạng cũng tin tưởng không có chuyện Phi Nhung bóc lột, chèn ép con nuôi. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ rất yêu thương và luôn hỗ trợ Hồ Văn Cường trong mọi việc.