Dân mạng 'trầm trồ' khi thấy lịch sử du lịch dày đặc từ châu Á sang châu Âu của Hồ Văn Cường

Gần đây, những ồn ào xoay quanh câu chuyện của Phi Nhung và Hồ Văn Cường gây ra nhiều tranh cãi trong dư luận. Để có cái nhìn khách quan hơn về sự việc, dân mạng cũng nhiều lần lật lại quá khứ để hiểu rõ hơn câu chuyện hiện tại đã chính xác hay chưa. Trong chuỗi lùm xùm, gần chú ý nhất là chuyện cat-xê của Hồ Văn Cường sau 5 năm đi diễn chỉ hơn 1 tỷ đồng.

Lùm xùm câu chuyện cat-xê của Phi Nhung và Hồ Văn Cường vẫn chưa có hồi kết - Ảnh: Internet

Nhiều người cho rằng số tiền này quá ít so với sự nổi tiếng và giọng hát của Hồ Văn Cường. Từ đó, dân mạng không ngừng lục lại nhiều bằng chứng, câu chuyện trong quá khứ để chứng minh số tiền cat-xê nhiều hơn vậy. Trong hàng loạt câu chuyện được đào lại, gây bất ngờ hơn hết khi dân mạng "soi" ra được chi tiết Hồ Văn Cường được đồng hành cùng mẹ Phi Nhung trong nhiều chuyến lưu diễn ở khắp nơi trên thế giới.